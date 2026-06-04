OMODA & JAECOO llega al VEM2026 como referente en enchufables

jueves 04 de junio de 2026 , 08:45h

OMODA & JAECOO llega a la cita del VEM2026 consolidada como una de las marcas líderes en el mercado español de vehículos electrificados. La compañía ha alcanzado una cuota del mercado de enchufables del 8,5% en el canal particular y se afianza así en el podio del mercado en España. VEM2026, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, se celebrará del 5 al 7 de junio en Madrid Río.

Además de encadenar cuatro récords de ventas mensuales consecutivos, OMODA & JAECOO se ha posicionado como uno de los principales actores de ventas de vehículos enchufables con 4.821 nuevos clientes particulares en el acumulado del año. Esta fortaleza es especialmente visible en el mercado de híbridos enchufables, donde la compañía alcanza una cuota del 15,5% en el canal particular con 4.016 unidades, situándose como la segunda marca más vendida en esta tecnología.

Una propuesta adaptada al nuevo mercado

El crecimiento de OMODA & JAECOO responde a una estrategia centrada en facilitar el acceso a la movilidad electrificada, combinando tecnología, autonomía y un posicionamiento competitivo en precio.

La compañía dispone de una gama que cubre distintos usos y perfiles de cliente, con modelos híbridos enchufables como OMODA 7 SHS, OMODA 9 SHS, JAECOO 7 SHS y JAECOO 8 SHS, junto a vehículos 100% eléctricos como OMODA 5 EV y JAECOO 5 EV. Esta amplitud de oferta ha sido clave para impulsar su crecimiento en el canal particular.

Parte de esta gama podrá verse en VEM2026, donde OMODA & JAECOO exhibirá los modelos híbridos enchufables JAECOO 7 SHS, OMODA 7 SHS y OMODA 9 SHS y el eléctrico JAECOO 5 EV. Además, los asistentes podrán realizar pruebas dinámicas parte de la gama de la marca para descubrir de primera mano tanto la tecnología híbrida como la híbrida enchufable SHS (Super Hybrid System), que ofrece un elevado equilibrio entre eficiencia, prestaciones y autonomía, reforzando el posicionamiento competitivo de la marca en el mercado.

Todos los asistentes al VEM2026 que formalicen la compra de un OMODA & JAECOO durante el evento podrán beneficiarse de condiciones especiales y ventajas exclusivas.

VEM2026: escaparate del cambio de ciclo

La participación en VEM2026 se enmarca en uno de los principales eventos del ecosistema de la movilidad eléctrica en España. La feria, organizada por AEDIVE en colaboración con administraciones públicas, reunirá a más de 40 marcas y prevé superar los cerca de 40.000 visitantes registrados en la edición anterior.

Durante tres días, Madrid Río se convertirá en un punto de encuentro clave entre la industria y el consumidor, concentrando una amplia oferta de vehículos electrificados, soluciones de recarga y servicios asociados.

En este escenario, OMODA & JAECOO mostrará una selección representativa de su gama electrificada, reforzando su visibilidad en un entorno estratégico de contacto directo con el usuario.