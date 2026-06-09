LUX & UMBRA. La primera muestra individual de la fotógrafa Viviane Sassen en España

Viviane Sassen desembarca en España con "LUX & UMBRA", una poética exploración de la luz, la sombra y la identidad

HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE

“Elegí ser fotógrafa porque no me gusta estar frente a una cámara para que me fotografíen y prefiero estar detrás haciendo fotos. Además me expreso mejor con las imágenes que con las palabras…

Me siento un poco sobrecogida por la exposición y también muy contenta con el premio y obviamente cuando a una le dan un premio hay que dar las gracias a todos los que han hecho posible tanto esta muestra como a todo el equipo de PHotoESPAÑA…

Es la primera vez que estoy en Madrid y lo que voy a decir se dice siempre, pero es verdad, me gusta Madrid y me puedo plantear quedarme aquí a vivir…”

• Las mujeres ocupan un lugar central en el universo de la artista, cuya mirada está profundamente ligada a la luz, el paisaje y las comunidades africanas, a la vez que plantea una reflexión sobre su visibilidad y representación en la cultura contemporánea

• Viviane Sassen ha sido galardonada con el premio PHE26 y en esta exposición reúne más de tres décadas de trabajo

• La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Madrid, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y PHotoESPAÑA

La fotógrafa neerlandesa Viviane Sassen presenta en Madrid su primera exposición individual en España con LUX & UMBRA, una amplia retrospectiva que puede visitarse en el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa dentro de la programación de PHotoESPAÑA 2026.

La muestra reúne más de tres décadas de creación y ofrece una inmersión en uno de los universos visuales más singulares de la fotografía contemporánea.

Concebida específicamente para esta edición del festival, LUX & UMBRA se aleja del formato cronológico tradicional para construir una instalación poética en la que imágenes de distintas épocas, técnicas y series dialogan libremente entre sí. El recorrido incluye algunas de las obras más emblemáticas de Sassen, como las pertenecientes a las series Flamboya y Parasomnia, junto a fotografías tempranas realizadas en África y piezas recuperadas especialmente para esta ocasión.

La exposición gira en torno a uno de los elementos fundamentales de la obra de la artista: la relación entre la luz y la sombra. De hecho, el propio título —Lux & Umbra— remite a esa dualidad que atraviesa toda su producción. En sus imágenes, la sombra no es simplemente ausencia de luz, sino una presencia activa que transforma los cuerpos, altera la percepción y abre espacios para la imaginación.

Las mujeres ocupan un lugar central en el universo visual de Sassen, cuya obra aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la representación y la visibilidad. Su mirada, profundamente influida por su infancia en África, combina el color, la abstracción y la experimentación formal para cuestionar las formas convencionales de ver y representar el cuerpo humano.

A lo largo de su trayectoria, Sassen ha explicado que le interesa crear imágenes abiertas a múltiples interpretaciones, alejadas de narrativas cerradas. Más que ofrecer respuestas, busca generar experiencias visuales que despierten asociaciones personales y emociones en el espectador. En ese sentido, LUX & UMBRA invita al público a adentrarse en un territorio donde la fotografía se convierte en un espacio para la imaginación, el misterio y la contemplación.

La exposición constituye además un reconocimiento a una de las artistas más influyentes de la fotografía internacional actual, distinguida con el Premio PHotoESPAÑA 2026. Su primera gran retrospectiva en España permite descubrir la amplitud de una obra que transita entre la fotografía artística, la moda, la instalación y el lenguaje audiovisual, siempre con una mirada profundamente personal y poética.