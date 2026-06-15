Catalonia Hotels & Resorts presenta la reforma de sus nuevos hoteles en Málaga y Barcelona

lunes 15 de junio de 2026 , 09:45h

Catalonia Hotels & Resorts presenta el rediseño integral en los hoteles Catalonia Boulevard de Barcelona y Catalonia Molina Lario de Málaga. La transformación de los hoteles tenía como objetivo elevar la experiencia de sus huéspedes y visitantes para continuar siendo referentes locales y culturales en sus respectivas ciudades.

El renovado Catalonia Boulevard (antes conocido como hotel Gallery), un referente en Barcelona, ha vivido una reforma completa que ha actualizado la imagen del icónico hotel. El rediseño integral ha llegado a todos los espacios del establecimiento; habitaciones, salas, zonas comunes, terraza, rooftop y al icónico restaurante Sintonía, un imprescindible de la ciudad condal conocido por su famoso steak tartar del que han servido más de 25.000 unidades.

Del mismo modo, el hotel Catalonia Molina Lario situado en el centro de Málaga con unas espectaculares vistas a la catedral y al puerto, también ha sido reformado. Sus habitaciones, salas, rooftops y restaurante han sido transformados por completo y reflejan a la perfección el carácter urbano y elegante del hotel. Matiz, es uno de los restaurantes más conocidos de Málaga del que destaca su elevada experiencia gastronómica y su extraordinaria fusión de sabores.

Jorge Rodergas, Director Comercial de Catalonia, destaca que “Catalonia apuesta constantemente por la inversión en sus activos y la voluntad de convertir sus hoteles en referentes dentro de la ciudad. La compra a finales del 2025 de estos establecimientos forma parte de nuestra estrategia de crecimiento mediante la adquisición de establecimientos de gran calidad, referentes en sus ciudades y con una excelente valoración del público. La compra del hotel número 30 en la capital catalana y nuestro tercer hotel en Málaga en menos de dos años, refuerzan la estrategia de crecimiento sostenible de la cadena en dos destinos clave del mercado nacional.”

Catalonia Boulevard en Barcelona, turismo urbano y el mejor steak tartar

En este hotel, antes conocido como hotel Gallery, el restyling se inició en sus 110 habitaciones en las que se modernizó el mobiliario y la decoración, enriqueciendo los espacios con detalles que aportan calidad y confort. El lobby supone el cambio más impactante ya que convierte a Catalonia Boulevard en un espacio conectado con el ambiente de Barcelona, entre Paseo de Gracia y Rambla de Catalunya.

El proyecto de interiorismo, a cargo de Estudio Montplet, ha desarrollado un concepto equilibrado de estilo cosmopolita, sofisticado y elegante, con cuidado diseño sin estridencias, inspirado en la identidad y el carácter de los barceloneses.

Sintonia, el restaurante de los 25.000 steak tartars, renueva por completo sus espacios, mobiliario y decoración. Sus rincones interiores y su conocida terraza -colindante con los jardines del Palau Robert- han culminado un rediseño profundo que le aporta luminosidad, calidez y confort al reconocido establecimiento.

Catalonia Molina Lario en Málaga, gastronomía local y tradiciones auténticas

El Catalonia Molina Lario de Málaga está situado en el centro de la ciudad, frente a la catedral conocida como “la manquita” por una de sus torres inacabadas, y junto al puerto y la conocida calle Larios. Con una personalidad inolvidable que destaca como referencia entre locales y turistas, el rediseño eleva la experiencia del que es uno de los hoteles más emblemáticos y cosmopolitas de Málaga. Lo que propone este espacio es vivir la ciudad desde dentro, con su autenticidad, ritmo y armonía.

La intervención en este hotel la firma el estudio de interiorismo Caramba. El objetivo fue captar la esencia de la ciudad y la luz de la costa malagueña en un hotel que se encuentra entre el puerto y la catedral conectando el mundo con la cultura malagueña. El vestíbulo y el acceso principal se renuevan con un estilo mediterráneo para conectarlo con el centro histórico, con sus calles y con su gente.

La transformación también se percibe en las salas del hotel que adquieren una atmósfera de trabajo agradable y acogedora, se dotan de insonorización, luminosidad, polivalencia y elegancia. La combinación de tejidos y materiales nobles aporta calidez y elegancia a los espacios.

En las habitaciones se han modificado elementos decorativos y la intervención principal ha sido elevar la calidad de los cerramientos exteriores, lo que supone una mejora sustancial en la insonorización y climatización, así como la reforma de todos los pasillos para ofrecer mayor calidez y confort.

La terraza superior y el patio del restaurante Matiz han transformado por completo su decoración y estructuras para reforzar su posicionamiento como referentes en el centro de Málaga. Predominan los colores cálidos, se percibe un ambiente relajante y una distribución optimizada para mejorar la visión del mar y del centro histórico.