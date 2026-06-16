OMODA & JAECOO impulsa la conservación de la Posidonia en Cabo de Gata

martes 16 de junio de 2026 , 08:00h

OMODA & JAECOO y el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN Med) han celebrado una nueva jornada de conservación marina en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), en el marco del proyecto internacional ‘Cherish the Nature’.

La actividad da continuidad a las acciones impulsadas por OMODA & JAECOO y UICN en España desde 2025 y se centra en la protección de las praderas de Posidonia oceanica, una planta marina endémica del Mediterráneo considerada esencial para la conservación de la biodiversidad y la adaptación de las zonas costeras al cambio climático.

Durante la jornada, OMODA & JAECOO y UICN han dado a conocer sobre el terreno el trabajo que se desarrolla en Cabo de Gata para mejorar el conocimiento y la conservación de estos ecosistemas. La actividad ha incluido una introducción a los protocolos básicos de seguimiento de Posidonia, demostraciones prácticas de observación en el medio marino y sesiones divulgativas sobre los principales retos a los que se enfrentan actualmente estas praderas submarinas.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el equipo gestor del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, reforzando la cooperación entre administraciones, organizaciones conservacionistas y sector privado para impulsar actuaciones de conservación basadas en el conocimiento científico y la participación social.

Un ecosistema clave para el Mediterráneo

La cuenca mediterránea es uno de los grandes puntos calientes de biodiversidad del planeta y, al mismo tiempo, una de las regiones más expuestas a los efectos del cambio climático. En este contexto, la Posidonia oceanica desempeña un papel fundamental para la salud de los ecosistemas costeros.

Sus extensas praderas submarinas sirven de refugio y zona de cría para numerosas especies marinas, ayudan a reducir la erosión del litoral al amortiguar la fuerza del oleaje y contribuyen a mantener la calidad del agua. Además, constituyen uno de los principales sumideros de carbono azul del Mediterráneo, con capacidad para almacenar carbono en sus hojas, raíces y sedimentos durante largos periodos de tiempo.

Sin embargo, estos hábitats afrontan una presión creciente derivada del desarrollo costero, el fondeo de embarcaciones, determinadas actividades pesqueras, la contaminación y los efectos asociados al calentamiento global. La pérdida progresiva de estas praderas supone no solo un problema ambiental, sino también un desafío económico y social para numerosas comunidades costeras mediterráneas.

Conservación marina con impacto local

El proyecto desarrollado en Cabo de Gata busca mejorar el estado de conservación de los ecosistemas asociados a la Posidonia mediante diversas actuaciones, entre ellas la definición de una línea base para evaluar la evolución de las praderas marinas, la instalación de sistemas de fondeo ecológico y el impulso de iniciativas de formación, divulgación y participación dirigidas a acercar la conservación del medio marino a la sociedad.

La participación de medios de comunicación en esta jornada responde al objetivo de acercar la realidad de estos ecosistemas a la sociedad y mostrar de forma práctica cómo se desarrolla el trabajo de seguimiento y conservación sobre el terreno.

La acción forma parte del proyecto ‘Cherish the Nature’, una iniciativa nacida de la colaboración entre el grupo Chery Auto (matriz de OMODA & JAECOO) y la UICN para promover la protección de ecosistemas estratégicos en diferentes regiones del mundo. En España, OMODA & JAECOO participa en este proyecto con el propósito de contribuir a iniciativas vinculadas al territorio y favorecer la implicación de comunidades locales, instituciones y ciudadanos en la conservación del patrimonio natural mediterráneo.

Para OMODA & JAECOO, iniciativas como la desarrollada en Cabo de Gata forman parte de una estrategia orientada a integrarse activamente en la sociedad a través de proyectos con impacto positivo en el entorno. La conservación de las praderas de Posidonia oceanica se suma así a otras actuaciones impulsadas por la compañía en España, como el proyecto de recuperación ambiental que desarrolla junto a (R)Forest Project en la provincia de Ourense para contribuir a la regeneración de zonas afectadas por los incendios forestales.

La jornada celebrada en Cabo de Gata forma parte de un calendario de actuaciones que tendrá continuidad durante los próximos meses. Entre las próximas acciones previstas destaca una nueva actividad de voluntariado ambiental que se desarrollará en julio y que estará centrada en la limpieza del litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, contribuyendo a la conservación de este enclave de referencia para la biodiversidad mediterránea.