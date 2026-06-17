Viviane Sassen: más allá de LUX & UMBRA

miércoles 17 de junio de 2026 , 08:45h

La luz y la sombra de Viviane Sassen

Más de tres décadas de creación

Viviane Sassen (1972) es una artista neerlandesa residente en Ámsterdam.

Estudió diseño de moda y fotografía, y su obra oscila entre el ámbito personal y el comercial.

Sassen ha ganado varios premios, como el Prix de Rome neerlandés (2007) y el Infinity Award del Centro Internacional de Fotografía, fue finalista del Premio Deutsche Börse de Fotografía y tiene varios reconocimientos por sus numerosas publicaciones.

Con motivo de la exposición LUX & UMBRA dedicada a Viviane Sassen, Premio PHotoESPAÑA 2026, se reúnen algunos de los libros esenciales de una de las fotógrafas más influyentes de nuestro tiempo.

Luz y sombra. Color y abstracción. Cuerpos, paisajes y composiciones que desafían la mirada. Un universo visual único que ha redefinido los límites de la fotografía contemporánea.

Además, durante la visita al Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, podrás descubrir la Librería Oficial de PHotoESPAÑA en Colón, donde encontrarás estos y otros títulos imprescindibles de fotografía, arte y cultura visual.

DESCUBRE SUS LIBROS

Self Portraits 1989-1999

Una recopilación de diez años de autorretratos de Viviane Sassen. Varias fotografías incluidas en este volumen pueden verse en la exposición LUX & UMBRA.

Mirrors and Portals

Un recorrido por la obra de la fotógrafa neerlandesa a través de retratos, paisajes, naturalezas muertas, composiciones abstractas y editoriales de moda.

Hot Mirror

Una muestra de la vertiente más surrealista de la autora. Sombras inquietantes, cuerpos fragmentados y paisajes de apariencia sobrenatural revelan algunas de sus principales influencias artísticas.