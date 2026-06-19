OMODA & JAECOO renueva su apuesta por LaNoct como patrocinador principal

viernes 19 de junio de 2026 , 08:45h

OMODA & JAECOO regresa a LaNoct por segundo año consecutivo como patrocinador principal y partner de movilidad, consolidando su vínculo con una de las experiencias más diferenciales del calendario deportivo y de ocio en Madrid. Tras el éxito de su primera edición, que reunió a miles de corredores en una innovadora combinación de deporte, música y entretenimiento, la compañía vuelve a apostar por un formato que va más allá del running tradicional y conecta con una nueva forma de entender el tiempo libre. En este contexto, desplegará una sólida presencia que integra movilidad, tecnología y entretenimiento. Contará con sus modelos híbridos OMODA 5 SHS, JAECOO 5 SHS y JAECOO 7 SHS, todos ellos con etiqueta ECO, que reflejan su apuesta por una movilidad eficiente y alineada con los nuevos hábitos urbanos.

En este sentido, el OMODA 5 SHS híbrido ocupará una ubicación estratégica en el escenario principal, justo bajo el DJ set, convirtiéndose en un elemento central del espectáculo y reforzando la conexión entre diseño, innovación y cultura urbana.

Por su parte, el JAECOO 7 SHS híbrido llevará la energía al propio recorrido con un DJ set integrado en mitad de la carrera, acompañando a los corredores y transformando cada tramo en una experiencia inmersiva al ritmo de la música. El JAECOO 5 SHS híbrido volverá a ser protagonista con el ‘carpool karaoke’, una de las activaciones más exitosas de la pasada edición, en la que los participantes podrán subirse al vehículo y cantar gracias a su sistema de micrófonos y modo karaoke incorporado, convirtiendo el coche en un escenario improvisado.

Hasta 10.000 participantes en una edición que consolida su crecimiento

LaNoct 2026, organizada por Last Lap con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, se celebrará el próximo 27 de junio, con salida a las 22:00 horas y un recorrido de 7 kilómetros por circuito urbano cerrado al tráfico, con salida y meta en la Avenida Peñalara, junto al metro La Granja.

El evento contará con un máximo de 10.000 participantes, que dispondrán de hasta 1 hora y 30 minutos para completar la prueba, con señalización por kilómetros, control mediante chip-dorsal y avituallamiento líquido durante el recorrido.

Lejos de las carreras convencionales, LaNoct propone transformar la noche del sábado en una experiencia colectiva inspirada en el universo de los festivales: un entorno donde el objetivo no es batir marcas personales, sino disfrutar, compartir y dejarse llevar por la música en cada zancada.

La experiencia arranca mucho antes de la salida. Desde las 17:00 horas, los participantes podrán acceder a LaNoct.Fest, el recinto exclusivo del evento, donde tendrá lugar la recogida de dorsales y el servicio gratuito de guardarropa.

Además, en este espacio se concentrará una amplia oferta de ocio con sesiones de DJs —entre ellos Chris Rose—, food trucks, zonas chill out, karaoke y distintos puntos de activación, configurando una antesala que convierte la espera en parte esencial del evento. A las 22:00 horas, la carrera tomará el protagonismo con un recorrido nocturno diseñado para disfrutarse de principio a fin: música, iluminación y animación a lo largo del trazado, con una entrada a meta en descenso que invita a cruzar la línea final con energía.

La prueba está abierta a todos los mayores de edad, federados o no, con diferentes categorías (absoluta, sub-23, sénior y máster) y un planteamiento inclusivo que refuerza su carácter accesible y participativo.

Con esta segunda participación en LaNoct, OMODA & JAECOO refuerza su apuesta por iniciativas que combinan deporte, entretenimiento y comunidad, y que permiten conectar con las personas desde la experiencia. Una forma de entender la movilidad que trasciende el producto para integrarse en el estilo de vida.