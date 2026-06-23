OMODA & JAECOO amplía su oferta de renting con cuotas desde 349 euros al mes

martes 23 de junio de 2026 , 08:45h

La marca incorpora toda su gama de vehículos a OJ Renting, una modalidad dirigida a particulares y empresas que permite acceder a modelos electrificados mediante una cuota mensual fija y sin entrada.

OMODA & JAECOO ha incorporado toda su gama de vehículos a OJ Renting, un servicio de alquiler a largo plazo con el que busca ampliar las opciones de acceso a sus modelos en el mercado español tanto para clientes particulares como para empresas.

La iniciativa llega en un contexto de crecimiento del renting como fórmula de movilidad, especialmente entre aquellos usuarios que prefieren evitar la compra tradicional y optar por una cuota mensual que agrupe los principales gastos asociados al uso del vehículo.

Entre las opciones disponibles figura el OMODA 5 SHS híbrido, con cuotas a partir de 349 euros al mes más IVA, sin entrada, para contratos de 60 meses y un límite anual de 10.000 kilómetros. También se incluyen el JAECOO 7 SHS híbrido enchufable, desde 509 euros al mes más IVA, y el OMODA 9 SHS híbrido enchufable, disponible a partir de 624 euros mensuales más IVA.

El servicio se presta en colaboración con Arval España, empresa especializada en renting y gestión de flotas, que se encargará de los servicios asociados al vehículo.

En el caso de los particulares, la cuota mensual incluye seguro, mantenimiento, inspección técnica de vehículos (ITV), asistencia en carretera y otras coberturas habituales en este tipo de contratos. Los acuerdos pueden formalizarse por periodos de entre 30 y 60 meses y, una vez finalizado el plazo, el usuario puede renovar el vehículo, devolverlo o contratar otro modelo.

Por su parte, la modalidad para empresas está orientada a la gestión integral de flotas mediante una cuota fija que concentra los servicios vinculados al uso del automóvil. Además, contempla asesoramiento en procesos de electrificación, incluyendo aspectos relacionados con la infraestructura de recarga y la gestión energética.

Según datos facilitados por la compañía, los clientes particulares representan actualmente el 75% de las ventas de OMODA & JAECOO en España, mientras que el 25% corresponde al canal de empresas. Con esta nueva propuesta, la marca refuerza su presencia en un segmento que ha ganado peso en los últimos años y que se ha consolidado como una de las principales vías de acceso al vehículo.

OJ Renting incluye toda la gama comercializada por OMODA & JAECOO en España, con modelos que cuentan con distintivos ECO y Cero emisiones de la DGT y diferentes tecnologías de propulsión, desde versiones híbridas hasta híbridas enchufables y eléctricas. La oferta se adapta a distintos perfiles de usuarios mediante varias opciones de contratación y kilometraje.