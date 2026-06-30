OMODA & JAECOO apuesta por viajes seguros, cómodos y sin estrés con las mascotas

martes 30 de junio de 2026 , 08:30h

Coincidiendo con la operación salida, OMODA & JAECOO presenta, junto al etólogo Esteban Navas, la 'Guía para viajar con mascotas', una serie de recomendaciones destinadas a garantizar unas vacaciones plenamente adaptadas al bienestar animal. Esta iniciativa refuerza el enfoque pet‑friendly del JAECOO 5, el primer vehículo pet-friendly del mercado, y subraya la importancia de preparar el viaje con antelación para asegurar que el desplazamiento resulte cómodo y seguro para las mascotas.

Con la llegada del periodo estival, millones de conductores se preparan para iniciar sus desplazamientos hacia destinos vacacionales en un momento del año en el que el viaje adquiere un papel central. En este contexto, la presencia de las mascotas como miembro plenamente integrado en el núcleo familiar es cada vez más habitual en estos trayectos.

Viajar con una mascota requiere una preparación que va más allá de reservar un alojamiento pet‑friendly o habilitar espacio en el vehículo para su cama y sus accesorios. Para muchos perros, las horas de desplazamiento, las alteraciones en la rutina y la exposición a entornos desconocidos pueden generar incomodidad o estrés. Del mismo modo que se planifica la ruta, las paradas o el equipaje, la preparación del animal para el trayecto constituye un elemento esencial del viaje y no debería dejarse para el último momento.

Coincidiendo con una de las grandes fechas de movilidad del año, la marca JAECOO pone el foco en un aspecto que a menudo pasa desapercibido en la planificación de las vacaciones: el bienestar de las mascotas durante los desplazamientos. Para ello, ha desarrollado, junto al etólogo Esteban Navas, una guía práctica con recomendaciones para viajar con perro este verano de forma más segura, cómoda y tranquila.

La iniciativa refleja una realidad cada vez más extendida: las mascotas ya no se quedan en casa, sino que forman parte de los planes de viaje. Una filosofía que conecta especialmente con el JAECOO 5, diseñado para quienes entienden que compartir las vacaciones significa también compartir el camino con aquellos que consideran un miembro más de la familia.

La ‘Guía para viajar con mascotas’ de OMODA & JAECOO

Viajar en coche también puede aprenderse: cada perro vive los desplazamientos de forma diferente

Uno de los errores más frecuentes, según explica Esteban Navas, es asumir que cualquier perro está preparado para afrontar un trayecto largo desde el primer momento. “La mayoría de los propietarios piensa que el perro está preparado para viajar y no es así. El error es tratar al perro como una maleta que no siente ni padece”, apunta.

El especialista señala que acostumbrar progresivamente al animal al vehículo puede marcar la diferencia entre unas vacaciones agradables y una experiencia negativa difícil de revertir posteriormente. Para ello, recomienda iniciar un proceso de habituación gradual entre dos y tres meses antes de emprender un viaje largo, comenzando con sesiones de apenas unos minutos dentro del coche parado y aumentando poco a poco el tiempo y la duración de los trayectos. El objetivo, explica, es conseguir que el perro asocie el coche con experiencias positivas, como un paseo, un rato de juego o una actividad de olfateo, y no únicamente con visitas al veterinario.

Las mejores escapadas empiezan con un alojamiento donde todos los miembros de la familia son bienvenidos

Cada vez más destinos y alojamientos facilitan viajar y disfrutar junto a tu mascota, pero, como recuerda Esteban Navas, no todos los alojamientos que se anuncian como pet-friendly ofrecen una experiencia verdaderamente adaptada a los animales.

“En algunos alojamientos comunican que son pet-friendly y no todo es tan bonito como parece. Solo permiten que el perro permanezca en la habitación, restringen el acceso a otras zonas comunes o aplican suplementos inesperados.”

Por ello, aconseja confirmar previamente cuáles son las condiciones reales del alojamiento, así como informarse sobre la existencia de espacios verdes cercanos, playas habilitadas para perros, centros veterinarios de referencia o posibles restricciones de acceso a espacios naturales protegidos. También recomienda localizar uno o dos veterinarios de urgencias próximos al destino elegido, especialmente durante los meses de verano.

Entender cómo se siente tu perro durante el trayecto ayuda a disfrutar más del camino

Aunque algunos signos de ansiedad son evidentes, otros suelen pasar desapercibidos para la mayoría de propietarios. Los bostezos repetidos fuera de contexto o los lamidos constantes del hocico pueden ser señales tempranas de estrés. A medida que aumenta el malestar, pueden aparecer jadeos intensos sin que haga calor, temblores, salivación excesiva o una postura corporal encogida.

En los casos más avanzados, el animal puede vocalizar de forma continuada, intentar escapar o incluso vomitar.

“Lo importante es aprender a leer las señales tempranas. Cuando el perro llega a las avanzadas, el nivel de malestar ya es alto y la jornada ha sido mala para él.”

El camino se disfruta más cuando se encuentra tiempo para parar y estirar las patas

Las paradas durante un desplazamiento largo son igual de necesarias para las mascotas que para las personas. El etólogo recomienda detenerse cada dos horas como máximo y, a partir de ahí, realizar descansos cada hora y media o dos horas. En cachorros o perros mayores de diez años, estos intervalos deberían reducirse aproximadamente a una hora.

Además de ofrecer agua y permitir que hagan sus necesidades, estas pausas deberían aprovecharse para que el animal pueda explorar el entorno y olfatear con tranquilidad.

“Cada parada debe durar al menos diez o quince minutos. El olfateo ayuda a reducir los niveles de estrés y evita que el perro llegue al destino en un estado de activación demasiado elevado.”

Un viaje más fresco empieza con una buena planificación de los horarios

Las altas temperaturas son uno de los principales riesgos para las mascotas durante los desplazamientos estivales. El golpe de calor continúa siendo una de las emergencias veterinarias más frecuentes en verano y puede desarrollarse en cuestión de minutos.

“Dentro de un coche estacionado al sol, la temperatura interior puede alcanzar los 50 grados en menos de diez minutos, incluso con las ventanillas ligeramente abiertas.”

Por ello, el experto insiste en una recomendación básica: “Nunca dejar al perro solo en el coche en verano, ni siquiera cinco minutos, en ninguna circunstancia.”

También aconseja evitar paseos sobre asfalto caliente, ofrecer agua fresca en cada parada y viajar preferiblemente en las horas de menor calor.

Todo lo que tu perro necesita para disfrutar del viaje desde el primer kilómetro

Antes de emprender la marcha, conviene preparar una pequeña mochila con todo lo necesario para afrontar el trayecto con comodidad: agua fresca y un bebedero portátil, la cartilla sanitaria y la documentación del animal, la medicación habitual, bolsas higiénicas, una manta o cama con su olor familiar y premios o juguetes masticables que ayuden a favorecer la relajación.

El viaje perfecto es aquel en el que nadie se queda atrás

Cada vez son más las personas que adaptan sus vacaciones a las necesidades de sus animales de compañía, priorizando destinos, alojamientos y actividades en los que puedan disfrutar juntos del tiempo libre. Una forma distinta de entender los viajes, en la que el trayecto deja de ser un simple desplazamiento para convertirse también en parte de la experiencia.

En esta línea, el JAECOO 5 incorpora soluciones pensadas para quienes comparten sus desplazamientos con mascotas, desde materiales resistentes y fáciles de limpiar hasta elementos concebidos para favorecer una experiencia a bordo más cómoda para todos los ocupantes. Porque, como recuerda Esteban Navas, unas vacaciones realmente adaptadas al bienestar animal comienzan mucho antes de llegar al destino.

JAECOO 5: el primer vehículo pet-friendly del mundo tras superar 32 pruebas y obtener la certificación TÜV SÜD

El JAECOO 5 se ha convertido en el primer vehículo del mundo en obtener la certificación pet‑friendly del organismo internacional TÜV SÜD tras superar con éxito 32 pruebas específicas destinadas a evaluar su idoneidad para viajar con mascotas. Este reconocimiento, de gran prestigio en el ámbito de la certificación, inspección y auditoría, avala la capacidad del modelo - tanto en su versión híbrida como en su variante 100% eléctrica - para ofrecer un entorno seguro, higiénico y confortable para animales y ocupantes.

Entre los ensayos superados destaca la prueba de resistencia a la fricción (QB/T 2726), que evalúa la durabilidad de los tejidos frente al desgaste y los arañazos. Gracias a esta validación, el JAECOO 5 garantiza materiales interiores capaces de soportar el uso cotidiano con mascotas sin deterioro prematuro. A ello se suma la prueba de rendimiento bacteriano (ISO 22196), que certifica la actividad antibacteriana de plásticos y superficies. El modelo incorpora agentes antibacterianos en el proceso de fabricación, lo que permite inhibir de forma continua la proliferación de bacterias y mantener un habitáculo más saludable.

El vehículo ha superado también el test de olor SNV 195651, desarrollado por la Swiss Standardization Association, que analiza la evolución de olores en un entorno cerrado bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad. Con ello se garantiza que los materiales interiores no generen olores irritantes que puedan resultar molestos para las mascotas. Asimismo, el JAECOO 5 cumple con la prueba de formaldehído ISO 14184‑1, destinada a controlar compuestos volátiles potencialmente nocivos, asegurando una calidad del aire interior adecuada.

En materia de protección frente a líquidos, el modelo ha superado el AATCC Test Method 193, que evalúa la repelencia al agua y otros fluidos, alcanzando una calificación superior a 5. Esto certifica que la tapicería permite una limpieza rápida y eficaz ante derrames. A ello se suma la prueba de repelencia al moho ASTM G21, que confirma que los materiales no favorecen la aparición de hongos incluso en presencia de restos orgánicos, como comida o humedad.

Además de las pruebas, el JAECOO 5 incorpora elementos específicos que refuerzan su carácter pet‑friendly, como el filtro de partículas PM 0.3, más avanzado que los habituales PM2.5, capaz de retener partículas de mayor tamaño como polen o pelo, mejorando la calidad del aire para animales sensibles. En su versión eléctrica, el JAECOO 5 EV añade el “modo mascotas”, un sistema que mantiene condiciones seguras en el interior del vehículo cuando la mascota permanece dentro. El propietario recibe alertas en el móvil si el modo permanece activo demasiado tiempo o si la batería alcanza niveles críticos, garantizando así la seguridad del animal.

El enfoque pet‑friendly del modelo se completa con soluciones de confort y seguridad, como climatización automática de doble zona con salidas traseras, un amplio maletero compatible con jaulas y accesorios específicos, y un diseño interior pensado para facilitar un transporte responsable. Todo ello convierte al JAECOO 5 en un SUV concebido para integrar plenamente a las mascotas en la experiencia de viaje, ideal para estas semanas de desplazamientos alrededor de España.