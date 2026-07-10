Piñero refuerza su estrategia digital con inteligencia artificial en su división de Real Estate & Golf

viernes 10 de julio de 2026 , 12:58h

La compañía implementó un asistente de IA en su división Real Estate & Golf, diseñado para apoyar al equipo comercial y de back office en consultas, comparativas de propiedades, recomendaciones y comunicaciones personalizadas.

Piñero continúa consolidando su apuesta por la innovación y la transformación digital como pilares estratégicos para el crecimiento de su ecosistema empresarial, alineando su gestión innovadora con las principales estrategias de desarrollo global. La compañía avanza en la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial, datos y automatización, con el objetivo de optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia de sus equipos y elevar la experiencia de sus clientes en sus diferentes unidades de negocio. Esta evolución cobra especial relevancia en un mundo impulsado por la constante innovación, donde la inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación económica y empresarial a nivel mundial.

En este escenario, la estrategia de Piñero se alinea con las tendencias globales que están redefiniendo la manera en que las organizaciones operan y generan valor. El grupo cuenta con un proceso de transformación digital de casi una década. Actualmente, operan sobre una un sistema integrado de herramientas como el cloud, plataformas de integración y un Data Platform, lo que permite conectar información, procesos y capacidades digitales de forma escalable en toda su gestión.

Con el objetivo de seguir impulsando la innovación en toda su cadena de gestión, la compañía ha incorporado recientemente un asistente de inteligencia artificial en su división de Real Estate & Golf, diseñado para apoyar al equipo comercial y de back office en la gestión de información sobre propiedades, precios, históricos y necesidades de los clientes. Esta herramienta permite construir comparativas, generar recomendaciones, responder consultas y redactar comunicaciones personalizadas para canales como correo electrónico y WhatsApp.

“En Piñero nuestro foco hoy es industrializar la inteligencia artificial. Ya no estamos en una fase de probar soluciones, sino de integrarlas en procesos reales del negocio. La IA generativa y los flujos agénticos nos permiten coordinar datos, herramientas y decisiones para ofrecer respuestas más rápidas, coherentes y personalizadas, generando eficiencia interna y una mejor experiencia para el cliente”, afirmó Antonio Múñoz, IT Director de Piñero.

El asistente funciona como una “IA invisible” que realiza el trabajo de fondo para que los equipos lleguen al cliente con una respuesta más preparada, contextualizada y precisa. Gracias a la integración de múltiples fuentes y al análisis de información en tiempo real, la solución reduce tareas manuales como la búsqueda de datos, el cruce de información, la preparación de comparativas y la redacción de respuestas comerciales.

Con esta implementación, Piñero espera liberar entre un 20% y un 30% del tiempo de los equipos en tareas repetitivas, permitiéndoles concentrarse en actividades de mayor valor, como el seguimiento, el asesoramiento personalizado y el cierre comercial. Además, la compañía prevé una mejora significativa en la calidad de la atención, al ofrecer respuestas más completas, coherentes y adaptadas al canal utilizado por cada cliente.

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo más amplia que Piñero viene desarrollando en torno a asistentes y soluciones de inteligencia artificial aplicadas a distintas áreas del grupo. Su plan está diseñado para crecer, incorporar nuevas fuentes de información, especializar capacidades según el tipo de consulta o proceso, y ampliar su uso a nuevos canales y unidades de negocio.

Este avance responde a una visión de innovación centrada en el uso estratégico del dato. Piñero combina inteligencia artificial generativa, business intelligence y machine learning para convertir la información en decisiones y acciones que aporten eficiencia, sostenibilidad y personalización a gran escala.

De cara al futuro, el grupo está trabajando un plan para seguir reforzando el gobierno del dato, escalando el uso de inteligencia artificial y acelerando la innovación aplicada al negocio. La compañía proyecta avanzar hacia una organización cada vez más data-driven, en la que la automatización, la analítica avanzada y la IA impulsen la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la creación de experiencias más conectadas para sus clientes.