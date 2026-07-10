Uber lanza en Ibiza Uber Boat by Click&Boat para reservar salidas en barco desde su app

viernes 10 de julio de 2026 , 13:00h

Uber amplía su oferta de experiencias con el lanzamiento de Uber Boat by Click&Boat, un nuevo servicio que permite reservar salidas en barco con patrón profesional directamente desde la aplicación de Uber. Esta nueva función llega a Ibiza, además de Lisboa y la Riviera Francesa (Cannes, Niza y Saint-Tropez), facilitando a los viajeros una nueva forma de disfrutar de algunos de los destinos costeros más emblemáticos de Europa.

Con este lanzamiento, Uber amplía su oferta para que los viajeros puedan descubrir destinos como Ibiza de una forma diferente, reservando experiencias en barco directamente desde la misma aplicación con la que organizan sus desplazamientos.

Felipe Fernández, director general de Uber en Iberia, señala: "Miles de personas ya utilizan Uber para moverse durante sus vacaciones. Ahora queremos que también puedan acceder de forma sencilla a experiencias únicas en su destino. Gracias a nuestra colaboración con Click&Boat, Uber Boat amplía las posibilidades de la app y facilita descubrir lugares como Ibiza desde una perspectiva completamente diferente."

Descubrir la costa desde el mar

Disponible en 3 países europeos, Uber Boat by Click&Boat ofrece a los viajeros acceso a miles de experiencias operadas por profesionales locales del sector náutico.

Ya sea un día en el mar a lo largo de la Costa Azul, explorando calas escondidas en Ibiza o navegando frente a la soleada costa de Lisboa, Uber Boat by Click&Boat ofrece a los viajeros una nueva forma de conocer algunos de los destinos más icónicos de Europa. Diseñado para grupos de amigos, familias, parejas o turistas, el servicio ofrece acceso a una amplia gama de experiencias adaptadas a diferentes estilos de viaje y presupuestos.

Reserva un día en barco tan fácil como un viaje en Uber

Los usuarios pueden consultar y reservar una amplia selección de barcos disponibles en Click&Boat directamente a través de la app de Uber.

Hay dos opciones de reserva disponibles:

Reserva inmediata, con confirmación al instante

Solicitud de reserva, que requiere la aprobación del propietario del barco antes de la confirmación

Ventajas exclusivas para los miembros de Uber One

El precio de las experiencias varía en función del destino, la temporada, la duración, el número de pasajeros y el tipo de embarcación. Los precios y la disponibilidad que aparecen en la aplicación de Uber son los mismos que en Click&Boat.

Además, los miembros de Uber One recibirán un 10 % del importe de la reserva en créditos Uber One, que podrán utilizar posteriormente en viajes con Uber o pedidos de Uber Eats.

Operado por profesionales locales

Todas las experiencias disponibles a través de Uber Boat by Click&Boat son operadas por patrones profesionales certificados y cumplen con la normativa marítima vigente en cada destino. Su conocimiento de la zona permite adaptar cada salida a las condiciones meteorológicas y de navegación para ofrecer una experiencia segura y personalizada.