Terreno Barrio Hotel presenta Cine&Cena, nuevo festival gastronómico y cinematográfico de Palma

lunes 13 de julio de 2026 , 08:00h

Actualizado el: 07/12/2026 23:54h

El chef Gabriel Conti liderará seis encuentros a cuatro manos con figuras clave de la cocina balear, acompañados de proyecciones exclusivas y coctelería de autor.

Terreno Barrio Hotel y Chefs(in), marca de calidad que representa la alta cocina de vanguardia de Baleares a través de la figura de sus chefs, anuncian el lanzamiento de la primera edición del Festival Cine&Cena en Palma. Esta alianza propone una experiencia integral donde películas de culto y creaciones culinarias de primer nivel conviven en un mismo espacio de manera inédita.

El festival se desarrollará a lo largo de un año con un formato de seis citas exclusivas. Cada encuentro comenzará con la proyección de una película seleccionada en la Sala Terreno, un espacio de proyecciones íntimo diseñado para conectar con la cultura urbana.

Posteriormente, las personas asistentes disfrutarán de una cena temática Destape, diseñada de forma conjunta por el chef del restaurante Gabriel Conti y un cocinero invitado de Chefs(in). La noche concluirá en el Club Dos Rombos con cócteles conceptuales del bartender Borja Triñanes. La hora de inicio de cada cena será a las 19 horas y la entrada incluye la proyección, el menú a cuatro manos maridado y el acceso al club.

“Con este festival demostramos que la agenda cultural y gastronómica de Terreno Barrio Hotel está viva los doce meses del año. Queremos que tanto los vecinos de Palma como quienes nos visitan encuentren aquí un punto de encuentro auténtico, donde la cultura local se comparte y se disfruta sin filtros”, destaca Nabil Aguilera, director del Terreno Barrio Hotel.

Por su parte, Miguel Ángel Payeras, director de Chefs(in) ha señalado que: “la apuesta por la cercanía y contacto con su entorno directo que ha hecho Terreno Barrio Hotel encaja muy bien con la filosofía de Chefs(in) y su compromiso con la difusión del producto local a través de chefs con juventud, experiencia y creatividad. El resultado de esto será una experiencia única, desbordante y exclusiva".

Un recorrido gastronómico y audiovisual de seis obras maestras

El programa del festival ha sido estructurado para ofrecer un equilibrio de géneros, estilos e intenciones creativas. Cada plato reflejará la atmósfera de la película proyectada mediante el uso exclusivo de materias primas locales de máxima calidad. Cada menú estará elaborado por Gabriel Conti y otro chef acompañante:

● 22 de julio de 2026: El Menú (Mark Mylod, 2022) – Cocinada por Miquel Calent (Cap Rocat). Una propuesta interactiva llena de sorpresas para el comensal.

● 16 de septiembre de 2026: El Viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001) – Cocinada por Javier Hoebeeck (Four Seasons). Un viaje sensorial y emocionante inspirado en la infancia.

● 12 de noviembre de 2026: Un viaje de diez metros (Lasse Hallström, 2014) – Cocinada por Ahlam Bahri (Yume). Un puente culinario que viaja desde Marruecos hasta Japón.

● 11 de febrero de 2027: El club de la lucha (David Fincher, 1999) – Cocinada por Ariadna Salvador (Ninumá). Un menú irreverente, rebelde y de raíces subterráneas.

● 15 de abril de 2027: Chef (Jon Favreau, 2014) – Cocinada por Irene Martínez (Nus). Una celebración callejera al ritmo de jazz latino y fuegos vivos.

● 9 de junio de 2027: El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991) – Cocinada por Pau Navarro (Clandestí). Una reinterpretación de tensión psicológica y texturas intensas.

“Cocinar es celebrar la vida sin filtros. En Cine&Cena abrimos nuestra cocina para jugar, experimentar y fusionar nuestro instinto con el talento de seis colegas increíbles de la isla; el objetivo es que cada plato traslade al comensal la emoción y la locura de la pantalla”, destaca Gabriel Conti, chef de Destape.

Esta iniciativa responde al posicionamiento estratégico de Terreno Barrio Hotel de actuar como un dinamizador de la vida del barrio de El Terreno durante todo el año, fomentando una propuesta de valor sostenible y alejada de la estacionalidad turística tradicional.