SKY Rooftop & Sunset Lounge, el atardecer de Formentera se vive desde las alturas

martes 28 de julio de 2026 , 08:45h

Formentera tiene una forma única de detener el tiempo. Cada día, cuando el sol comienza a descender sobre el Mediterráneo, el cielo se tiñe de tonos dorados, anaranjados y rosados y la isla deleita con un absoluto espectáculo natural.

En ese preciso instante, SKY Rooftop & Sunset Lounge, la terraza panorámica de Five Flowers Formentera Meliá Collection, ofrece un lugar privilegiado para celebrar la puesta de sol mientras se disfruta de una propuesta gastronómica y musical para los cinco sentidos.

Con sus vistas panorámicas 360 grados impresionantes, SKY Rooftop & Sunset Lounge es un destino imprescindible para quienes buscan una experiencia que va más allá de una cena o un cóctel al atardecer y será uno de los lugares más especiales para disfrutar el eclipse solar el 12 de agosto en la isla.

Gastronomía japonesa y música en acústico

Su propuesta gastronómica gira en torno a la cocina japonesa contemporánea, elaborada con una selección de ingredientes de alta calidad. Crudos de autor, una exquisita propuesta de nigiris, deliciosos rolls y otras especialidades para maridar con cócteles clásicos y creaciones signature y una amplia selección de sakes, vinos y champagnes acompañan en SKY Rooftop & Sunset Lounge los atardeceres del verano en Formentera.

Cuando comienza la hora dorada, sesiones de música en acústico crean una atmósfera íntima y elegante, la banda sonora perfecta para un momento irrepetible, donde el ritmo pausado de Formentera se disfruta desde las alturas, en varios ambientes, desde el restaurante al sunset lounge.

Inspirado en el espíritu libre y cosmopolita de la isla, SKY Rooftop & Sunset Lounge refleja la personalidad de Five Flowers Formentera Meliá Collection, el hotel cinco estrellas de Formentera, un destino lujoso y bohemio conectado con el paisaje y el estilo de vida insular donde diseño, bienestar, gastronomía y hospitalidad cinco estrellas componen una experiencia magnífica.

SKY Rooftop & Sunset Lounge, un lugar único en Formentera donde brindar con vistas infinitas, compartir una cena bajo las estrellas, disfrutar el momento irrepetible del eclipse solar del verano 2026 y dejarse llevar por la magia de una de las puestas de sol más bellas del Mediterráneo.