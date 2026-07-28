República Dominicana impulsa la marca Cabarete Surf & Wind City

martes 28 de julio de 2026 , 09:15h

República Dominicana ha presentado en Miami Beach la campaña internacional "Cabarete Surf & Wind City", una iniciativa con la que busca consolidar el posicionamiento de Cabarete como uno de los grandes destinos del mundo para la práctica de surf, kitesurf, windsurf y otros deportes de viento.

Situado en la costa norte del país, Cabarete es un enclave reconocido internacionalmente por sus excepcionales condiciones naturales, que permiten disfrutar del mar durante todo el año. Playas emblemáticas como Playa Encuentro, considerada la cuna del surf en República Dominicana, Kite Beach o la bahía de Cabarete reúnen cada temporada a deportistas profesionales, aficionados y viajeros de todo el mundo atraídos por sus olas, el viento constante y un estilo de vida ligado al océano.

La nueva campaña pone el foco en la esencia del destino, combinando imágenes espectaculares con un mensaje que invita a descubrir un lugar donde la aventura, la naturaleza y la libertad forman parte de la experiencia cotidiana. Además de su privilegiado entorno, Cabarete destaca por su ambiente multicultural, su infraestructura especializada para deportes acuáticos y una oferta turística que integra bienestar, gastronomía y actividades al aire libre.

El destino también ha sido escenario de importantes competiciones internacionales, contribuyendo a reforzar la imagen de República Dominicana como referente del turismo deportivo en el Caribe.

Durante la presentación, el ministro de Turismo, David Collado, subrayó que los deportes de olas y viento forman parte de la estrategia del país para diversificar su oferta turística. "Cabarete es uno de nuestros grandes tesoros y representa la capacidad de República Dominicana para ofrecer experiencias auténticas, activas y diferenciadas. Queremos mostrar al mundo todo lo que hace especial a este destino y consolidarlo entre los mejores enclaves para la práctica del surf y los deportes de viento", afirmó.

La campaña se difundirá en mercados estratégicos de América, Europa y el Caribe a través de plataformas digitales, medios especializados y acciones promocionales dirigidas a los amantes del deporte, la aventura y la naturaleza.

Con esta iniciativa, República Dominicana refuerza la proyección internacional de Cabarete como un destino donde el viento, las olas y el océano convierten cada jornada en una experiencia única.