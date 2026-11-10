Te quiero si no estás. Humor negro y emociones familiares

martes 10 de noviembre de 2026 , 08:00h

Macarena Gómez y Patricia García Méndez protagonizan esta comedia dramática sobre la familia, las ausencias, el duelo y esas verdades que, en ocasiones, solo salen a la luz cuando alguien ya no está.

El Capitol Gran Vía de Madrid estrena Te quiero si no estás.

Protagonizada por Macarena Gómez y Patricia García Méndez, esta comedia dramática aborda uno de los territorios más universales y complejos de las relaciones humanas: la familia. Una historia que, desde el humor negro, la ironía y la sensibilidad, se adentra en las contradicciones de los afectos, las heridas del pasado y las dificultades que acompañan a cualquier despedida.

Porque, aunque la muerte sea inevitable, hablar de ella nunca resulta sencillo. Y mucho menos cuando, además del dolor, aparecen los reproches, las cuentas pendientes, las diferencias de carácter y esas pequeñas miserias familiares que todos conocemos y que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a resultar tan cómicas como dolorosas.

Te quiero si no estás nos presenta a Almudena y Olga, dos hermanas muy diferentes que llevan tiempo viviendo realidades completamente distintas y cuya relación se ha visto marcada por la distancia. Una de ellas decidió quedarse cerca de sus padres y asumir las responsabilidades del cuidado familiar, mientras que la otra se marchó, construyó su propia vida y formó una familia lejos de casa.

Sin embargo, la muerte de su madre las obliga a reencontrarse. Lo que debería ser un momento de unión y recogimiento se convierte en una convivencia llena de tensiones, situaciones inesperadas y conversaciones en las que afloran sentimientos que llevaban demasiado tiempo escondidos. Las dos hermanas tendrán que enfrentarse no solo a la ausencia de su madre, sino también a sus propias diferencias, a las decisiones que tomaron y a todo aquello que nunca llegaron a decirse.

Y, por supuesto, está el padre. Su manera de afrontar la pérdida tampoco facilitará las cosas. Entre el desconcierto, el alcohol, los reproches y una peculiar forma de gestionar el dolor, la familia irá protagonizando situaciones tan disparatadas como reconocibles.

El humor negro se convierte así en uno de los grandes protagonistas de la función. Un humor que no pretende restar importancia al duelo, sino demostrar que la risa también puede ser una forma de enfrentarse a las situaciones más difíciles. A través de diálogos ágiles, mordaces y cargados de ironía, la obra consigue encontrar el lado cómico de circunstancias profundamente humanas.

Algunos de sus intercambios dejan entrever perfectamente el tono de la propuesta:

—Pues mamá tiene mucha mejor cara.

—Porque está maquillada. Y con lo guapa que está y tú queriendo quemarla. A papá le está costando. No se hace a la idea de que mamá esté muerta.

—Lo que tiene es resaca.

—Olga, papá está muy afectado.

—Claro, por eso ayer se dio al whisky para consolarse.

—Nosotras también nos dimos ayer a la botella.

—El día que papá se muera se van a poner de luto todos los bares.

Un diálogo que resume a la perfección el espíritu de la obra: una mirada irreverente sobre la muerte, en la que el sarcasmo y la ternura conviven para ofrecernos una visión tan divertida como conmovedora de las relaciones familiares.

La muerte de la madre actúa como detonante de una historia que va mucho más allá de una despedida. Es el punto de partida para revisar el pasado, descubrir verdades ocultas y poner sobre la mesa heridas que nunca llegaron a cicatrizar. Porque, a veces, perder a alguien significa también enfrentarse a todo lo que quedó pendiente con quienes todavía permanecen a nuestro lado.

En el escenario, Macarena Gómez da vida a Olga, mientras que Patricia García Méndez interpreta a Almudena. Dos personajes con personalidades y maneras de entender la vida muy distintas, que permiten construir un interesante juego de contrastes. La relación entre ambas constituye el eje emocional y dramático de una función que transita continuamente entre la comicidad y la emoción.

La obra cuenta, además, con la colaboración de Marisol Ayuso en el papel de La Madre, así como diversas apariciones audiovisuales, entre ellas la de Salva Reina como el notario. Precisamente, la combinación del lenguaje teatral con el audiovisual aporta una dimensión narrativa diferente y enriquece el desarrollo de la historia, incorporando nuevos matices a la experiencia del espectador.

Con dirección de Gabriel Olivares y texto de Pepe Maldonado, Te quiero si no estás propone una mirada honesta, divertida y profundamente humana sobre esos lazos familiares que, por mucho que se tensen, siguen formando parte de nuestra identidad.

Una obra que invita a reírse de lo cotidiano, a reconocer nuestras propias contradicciones y, quizá, a reflexionar sobre cuánto tiempo perdemos esperando el momento adecuado para decir aquello que sentimos.

Porque hay palabras que pronunciamos demasiado tarde, abrazos que dejamos para otro día y conversaciones que nunca nos atrevemos a mantener. Y porque, en ocasiones, solo cuando alguien deja de estar descubrimos la verdadera dimensión de su presencia.

Una comedia dramática para reír, emocionarse y reconocerse en esas familias imperfectas que, con sus luces y sus sombras, son las nuestras.

INFORMACIÓN Y FICHA ARTÍSTICA

Espectáculo: Te quiero si no estás.

Te quiero si no estás. Teatro: Capitol Gran Vía (Madrid).

Capitol Gran Vía (Madrid). Fechas: Del 7 de noviembre al 27 de diciembre.

Del 7 de noviembre al 27 de diciembre. OLGA: Macarena Gómez.

Macarena Gómez. ALMUDENA: Patricia García Méndez.

Patricia García Méndez. Con la colaboración de: Marisol Ayuso como La Madre.

Marisol Ayuso como La Madre. Dirección: Gabriel Olivares.

Gabriel Olivares. Texto: Pepe Maldonado.

Una historia sobre las ausencias que nos unen, las diferencias que nos separan y el amor que, incluso cuando no sabemos expresarlo, permanece.