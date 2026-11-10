Cocido madrileño y vinos de Rioja: una ruta para saborear Madrid este noviembre

La iniciativa propone recorrer algunos de los restaurantes más emblemáticos de la capital para disfrutar de un cocido maridado con vinos de Rioja, además de acercar la denominación al Mercado de Vallehermoso con experiencias gastronómicas y conciertos en directo.

Hay platos que forman parte de la identidad de una ciudad y el cocido madrileño es, sin duda, uno de ellos. Protagonista de las mesas de la capital durante generaciones, este clásico de la gastronomía sigue conquistando a madrileños y visitantes, tanto en los establecimientos que preservan su receta tradicional como en aquellos que apuestan por nuevas interpretaciones. Este noviembre, el cocido se convierte en el eje de una propuesta que une tradición culinaria y cultura del vino con los sabores de Rioja.

Un cocido muy de Madrid, con el carácter de Rioja

El cocido madrileño y los vinos de Rioja forman una pareja con una larga tradición en las mesas de la capital. La intensidad de su caldo, la variedad de carnes y los diferentes matices de sus ingredientes ofrecen un interesante recorrido gastronómico al que los vinos riojanos aportan personalidad y diversidad. Una combinación que permite descubrir distintos estilos de vino y disfrutar de uno de los grandes referentes de la cocina castiza desde una nueva perspectiva.

Durante todo el mes de noviembre, restaurantes tan emblemáticos como La Bola, Malacatín, La Rayúa, Los Galayos, Casa Jacinto o La Casa del Abuelo, entre otros, ofrecerán en fechas seleccionadas menús especiales con el cocido madrileño como protagonista y vinos de Rioja como acompañamiento.

La iniciativa invita así a recorrer algunos de los establecimientos más reconocidos de Madrid y disfrutar de una experiencia que reúne gastronomía, tradición y cultura vinícola. Los menús para dos personas tendrán precios de entre 68 y 81 euros.

Además, quienes participen en esta propuesta gastronómica podrán entrar en el sorteo de una experiencia para cuatro personas en uno de los restaurantes participantes, acompañada de vinos de Rioja. Los establecimientos adheridos, las fechas y las condiciones de la promoción pueden consultarse en https://riojawine.com/es

Rioja pone música al Mercado de Vallehermoso

La gastronomía y el vino tendrán también un punto de encuentro en el Mercado de Vallehermoso, uno de los espacios más dinámicos de la escena culinaria madrileña. Del 13 al 28 de noviembre, la Denominación de Origen Calificada Rioja acercará sus vinos a este mercado a través de una experiencia que permitirá descubrir diferentes propuestas en algunos de sus puestos más representativos.

La iniciativa contará con un espacio de bienvenida desde el que los asistentes podrán conocer la dinámica de la actividad y adentrarse en un recorrido que combina vino y gastronomía. Una propuesta pensada para disfrutar del aperitivo, compartir una comida o prolongar la tarde en un ambiente distendido.

La música en directo será otro de los grandes atractivos de esta cita. Los sábados 14, 21 y 28 de noviembre, el mercado acogerá una programación de conciertos con Rubén Pozo, exintegrante de Pereza, Nat Simons y Marcos Cao, de La Sonrisa de Julia, que pondrán banda sonora a estas jornadas.

Toda la información sobre las actividades, restaurantes participantes y programación está disponible en riojawine.com.

Con estas propuestas, Rioja reivindica su vínculo con la vida gastronómica y social de Madrid y convierte noviembre en una buena ocasión para redescubrir algunos de sus sabores más representativos. Desde un cocido tradicional en los restaurantes de toda la vida hasta una tarde de vino y música en el Mercado de Vallehermoso, la capital ofrece distintas maneras de disfrutar del otoño con sabor riojano.