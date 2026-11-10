FIRE: cuando recuperar la naturaleza también forma parte del viaje

martes 10 de noviembre de 2026 , 08:30h

Ciencia, compromiso y trabajo sobre el terreno para devolver la vida a los ecosistemas. Conocemos la labor de la Fundación FIRE a través de su colaboración con Las Moradas de San Martín, una iniciativa que demuestra que el turismo, el vino y la conservación del paisaje pueden caminar de la mano.

Hay paisajes que nos conquistan por su belleza, por sus viñedos, sus montañas, sus caminos o por esa tranquilidad que buscamos cuando escapamos de la ciudad. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué sucede detrás de esos escenarios que tanto disfrutamos y cuánto trabajo requiere conservarlos. La naturaleza no siempre permanece intacta y, cuando sufre una alteración, recuperar su equilibrio puede convertirse en una tarea compleja que exige conocimiento, investigación y mucho trabajo sobre el terreno.

Precisamente en ese punto entra en juego FIRE (Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas), una entidad que lleva dos décadas trabajando para recuperar espacios naturales degradados, favorecer la biodiversidad y demostrar que la actividad humana y la conservación del medioambiente pueden encontrar fórmulas de convivencia.

En INOUT VIAJES tuvimos la oportunidad de conocer su trabajo durante nuestra visita a Las Moradas de San Martín, una bodega madrileña situada en el entorno de la Sierra de Gredos, donde descubrimos cómo una iniciativa vinculada al mundo del vino puede convertirse también en una oportunidad para contribuir a la recuperación del paisaje.

FIRE: mucho más que plantar árboles

Nacida en 2006, FIRE es una fundación privada sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal. Su propósito es trasladar el conocimiento científico y técnico al territorio para restaurar ecosistemas degradados y mejorar la biodiversidad, buscando al mismo tiempo beneficios para las comunidades y las actividades económicas sostenibles.

Como explica su equipo, no se trata simplemente de plantar árboles o realizar actuaciones puntuales de reforestación. Su filosofía parte de una visión mucho más amplia: entender cómo funciona cada ecosistema, estudiar sus necesidades y aplicar soluciones adaptadas a las características de cada territorio.

La restauración de espacios forestales, agrícolas y urbanos, la recuperación de hábitats para la fauna, la agroecología, la investigación aplicada y la educación ambiental forman parte de sus principales líneas de actuación. También trabaja en la custodia del territorio, estableciendo vínculos de colaboración con propietarios, administraciones, agricultores y otros agentes locales.

Detrás de esta manera de entender la conservación existe una importante conexión con el mundo académico y científico. Su presidente, José María Rey Benayas, es catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá, y la fundación cuenta con una red de investigadores, docentes y profesionales especializados en ecología y restauración ambiental.

En 2026, FIRE celebra veinte años de trayectoria, dos décadas en las que ha ido ampliando su actividad y sus proyectos. Actualmente desarrolla actuaciones de restauración en nueve comunidades autónomas españolas y cuenta también con presencia internacional, con fundaciones hermanas en países como Argentina, Chile y Paraguay.

Entre sus iniciativas destaca Campos de Vida, un proyecto orientado a incrementar la biodiversidad en paisajes agrícolas mediante la recuperación de lindes y vegetación, la creación de pequeños puntos de agua y la instalación de refugios y cajas nido para la fauna.

Otro de sus espacios de referencia es La Nava del Conejo, en Castilla-La Mancha, un laboratorio de campo donde se investiga y trabaja sobre el terreno para compatibilizar la producción agrícola, la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad.

La ciencia sale del laboratorio y llega al territorio

Para comprender mejor cómo funciona esta organización, nada mejor que escuchar a quienes desarrollan su trabajo directamente en el campo.

Durante nuestra visita pudimos conversar con Rosa Ayuso, bióloga y técnica de FIRE, que nos explicó el sentido de una fundación cuya principal característica es precisamente unir investigación y acción.

«FIRE es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la restauración de los ecosistemas. Cuando un ecosistema ha sido perturbado o dañado, hay que intentar mejorar su estado. El origen de la fundación tiene mucho que ver con integrar la parte técnica de ejecución con la base científico-académica. Primero existe una base científica y después se comprueba mediante la práctica, aplicando las técnicas sobre el terreno».

Una explicación que resume bastante bien su filosofía: investigar, conocer y actuar. Porque cada territorio tiene sus propias características y no todas las soluciones sirven para todos los lugares.

Rosa desarrolla principalmente su actividad en la Comunidad de Madrid, aunque también presta apoyo a los equipos que trabajan en otros territorios.

«Somos trabajadores de la fundación, que tiene su presidente y su Patronato, como corresponde a una entidad de estas características. Personalmente trabajo fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y después doy apoyo en las campañas de campo de Campo de Montiel o en otras comunidades que lo necesitan».

Madrid y Castilla-La Mancha concentran buena parte de los proyectos, aunque FIRE también desarrolla actuaciones en Castilla y León, Galicia, Aragón y Andalucía, entre otros territorios.

La intención es seguir creciendo. «Somos una ONG y, siguiendo los objetivos de la fundación, todo lo que se obtiene se reinvierte en la preservación de los ecosistemas. Vamos a intentar abarcar el máximo territorio que esté en nuestras manos», señala Rosa.

Para sostener esta actividad, la organización combina financiación pública y privada, mediante subvenciones, acuerdos de colaboración y donaciones particulares. Una fórmula que permite dar continuidad a los proyectos y ampliar su alcance.

La iniciativa nació hace veinte años de la mano de su presidente, José María Rey Benayas, impulsado por su vocación docente y por la inquietud de llevar el conocimiento académico mucho más allá de las aulas.

«La idea surgió precisamente porque el presidente es docente y, por pasión, decidió crear la fundación con el objetivo de promover la restauración de ecosistemas y llegar más allá de lo académico», explica Rosa.

Cuando le preguntamos por alguno de los proyectos más importantes que han pasado por sus manos, destaca especialmente el trabajo territorial de Campo de Montiel, en Castilla-La Mancha. Se trata de una intervención de gran extensión y complejidad, que requiere la presencia permanente de profesionales sobre el terreno.

Las Moradas de San Martín: cuando el vino se implica en la recuperación del paisaje

Fue precisamente durante nuestra visita a Las Moradas de San Martín cuando pudimos acercarnos a otra dimensión de la restauración ambiental: la implicación de las empresas y, en este caso, del sector vitivinícola en la conservación del territorio donde desarrollan su actividad.

El incendio que afectó a la zona en julio de 2026 puso de manifiesto la fragilidad de un entorno natural que forma parte de la identidad paisajística de esta zona de la Comunidad de Madrid.

Ante esta situación, la bodega puso en marcha «SENDA para Gredos», una iniciativa solidaria desarrollada en colaboración con FIRE para contribuir a la recuperación de los ecosistemas afectados.

Su funcionamiento es sencillo y directo: por cada botella de SENDA ECO vendida durante la campaña, Las Moradas de San Martín destina un euro a la fundación.

Pero lo interesante de esta colaboración es que la aportación económica no se traduce automáticamente en una plantación de árboles. Antes de decidir qué hacer, es necesario conocer qué ha sucedido realmente en el ecosistema y cuáles son sus necesidades.

Por ello, el equipo técnico de FIRE visitó el 7 de septiembre la finca y diferentes puntos afectados por el incendio para evaluar sobre el terreno el estado de la flora, la fauna y las características del entorno. Una primera valoración imprescindible para determinar qué actuaciones pueden resultar más adecuadas y que siempre se ha de complementar con otras visitas y estudios para tener un diagnóstico más claro.

Esta forma de trabajar refleja la importancia de la restauración ecológica: no basta con intervenir rápidamente, sino que hay que hacerlo con criterio científico, teniendo en cuenta las particularidades del lugar y buscando una recuperación que perdure en el tiempo.

Durante la visita institucional a Las Moradas de San Martín, la Comunidad de Madrid también puso de relieve el papel que desempeñaron los viñedos y los caminos de la zona, que contribuyeron a frenar la propagación del incendio.

Un detalle que invita a mirar los paisajes agrícolas desde otra perspectiva. Los viñedos no son únicamente espacios de producción de vino o escenarios de interés turístico. Cuando están bien integrados en el territorio, pueden formar parte de un paisaje en el que también intervienen la biodiversidad, la gestión del suelo y la prevención de determinados riesgos ambientales.

El paisaje también forma parte de la experiencia turística

En una revista de turismo, ocio y gastronomía, hablar de restauración de ecosistemas puede parecer, a primera vista, un asunto alejado de la experiencia del viajero. Sin embargo, tiene mucho más que ver con ella de lo que imaginamos.

Cuando visitamos una bodega, recorremos una ruta de senderismo, disfrutamos de una comida vinculada a los productos de la tierra o descubrimos un pequeño pueblo rodeado de naturaleza, estamos disfrutando de un patrimonio que no se limita a sus edificios, sus monumentos o su oferta gastronómica.

El paisaje también es patrimonio. Y conservarlo significa proteger una parte fundamental de la experiencia de quienes viven en él y de quienes llegan para conocerlo.

Iniciativas como la de Las Moradas de San Martín y FIRE demuestran que las empresas turísticas y agroalimentarias pueden desempeñar un papel activo en esa conservación, estableciendo alianzas con entidades especializadas y convirtiendo parte de su actividad en una contribución a la recuperación ambiental.

La celebración de los veinte años de FIRE en 2026 es también una buena ocasión para recordar que la conservación de la naturaleza necesita algo más que buenas intenciones: requiere investigación, profesionales, recursos económicos y compromiso a largo plazo.

Porque viajar no debería significar únicamente descubrir lugares bonitos, sino también aprender a valorarlos y entender qué necesitan para seguir siendo como los conocemos.

El paisaje que disfrutamos hoy es también el que tenemos la responsabilidad de cuidar para mañana.