El otoño deja un 35% más de reservas en escapadas al aire libre en el puente de octubre

martes 10 de noviembre de 2026 , 08:45h

Los periodos festivos de otoño siguen generando oportunidades para las escapadas al aire libre una vez finalizados los meses centrales del verano.

Según datos de Pitchup.com, plataforma líder en reservas de alojamientos al aire libre, las reservas para llegadas entre el 9 y el 12 de octubre crecieron un 35% respecto al periodo equivalente de 2025. Además, estos cuatro días concentraron el 26% de todas las reservas registradas durante octubre, aproximadamente una de cada cuatro.

El crecimiento se repitió también en el siguiente periodo festivo del otoño. Las reservas para llegadas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana de Todos los Santos, aumentaron un 28% respecto al periodo equivalente del año anterior.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana ocupan las tres primeras posiciones entre las comunidades más reservadas en los dos periodos analizados.

Las tres comunidades cuentan además con opciones para disfrutar del turismo al aire libre durante todo el año, como Camping El Sur, en Ronda; Camping Esponellà, en Girona; o Camping La Escalada, en Gandía.

Todos ellos se encuentran en entornos vinculados a actividades como el ciclismo, el senderismo o las vías ferratas, ampliando las opciones para disfrutar del turismo al aire libre más allá de los meses de verano.