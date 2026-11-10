Sóller, un destino para vivir una Nochebuena lejos de las celebraciones convencionales

martes 10 de noviembre de 2026 , 09:00h

El hotel boutique propone una escapada que combina cena especial de Nochebuena, alojamiento en una casa tradicional mallorquina y brunch de Navidad en uno de los pueblos con más encanto de Mallorca.

La Navidad es una época de tradiciones, reuniones familiares y celebraciones alrededor de una mesa. Sin embargo, también puede ser una buena ocasión para cambiar de escenario y descubrir nuevas formas de disfrutar de estas fechas. Con esta idea, el hotel boutique Can Abril propone celebrar la Nochebuena en Sóller, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana, con una experiencia que combina gastronomía, alojamiento y el encanto de una localidad que invita a disfrutar de Mallorca desde una perspectiva diferente.

La propuesta está pensada para quienes desean alejarse por unos días de las celebraciones multitudinarias y sustituir los preparativos domésticos por una escapada sin prisas. La experiencia reúne tres momentos: una cena especial la noche del 24 de diciembre, una noche de alojamiento en la categoría elegida y un brunch de Navidad al día siguiente. Una fórmula para disfrutar de las fiestas sin preocuparse por los desplazamientos ni los horarios y dedicar tiempo a compartir, descansar y descubrir el entorno.

Una cena de Nochebuena con sabor a Navidad

La gastronomía ocupa un lugar destacado en esta experiencia. Para la noche del 24 de diciembre, Can Abril ha diseñado un menú que combina productos de temporada y recetas de inspiración clásica, con propuestas pensadas para una celebración especial.

La velada comenzará con un cóctel de bienvenida y una selección de aperitivos: pan cristal con jamón ibérico, blini de salmón con crema de queso y huevas de trucha, canapé de pimiento asado y anchoa y quiché de puerro, setas y gamba.

A continuación, llegarán los platos principales: crema de calabaza con mascarpone y bogavante y carrillera de ternera al vino con cremoso de apio y foie. El broche dulce lo pondrá una mousse de chocolate negro con crujiente de avellana y grosellas. Las bebidas no están incluidas en el menú.

La celebración continuará el 25 de diciembre con un brunch especial de Navidad. Una oportunidad para prolongar el ambiente festivo, disfrutar de la mañana sin prisas y comenzar el día con una propuesta gastronómica pensada para la ocasión.

Diferentes opciones para disfrutar de las fiestas

Can Abril ofrece varias modalidades de alojamiento para adaptar la experiencia a las preferencias de cada huésped. La opción más completa incluye la cena de Nochebuena, una noche de estancia en la categoría elegida y el brunch especial de Navidad. Este paquete también puede contratarse con una tarifa especial no reembolsable, que incorpora un descuento adicional.

Quienes prefieran organizar la cena por su cuenta pueden optar por una tercera modalidad que combina alojamiento y brunch de Navidad.

Además, los huéspedes de Casa Bougainvillea, otro de los establecimientos de la colección Saratoga Tramuntana Hotels, podrán sumarse a la cena de Nochebuena en Can Abril, por un precio de 55 euros por persona y sujeto a disponibilidad.

Una casa señorial en el casco histórico de Sóller

El escenario de esta celebración es parte esencial de la experiencia. Ubicado en un edificio de 1900 que alberga una antigua casa señorial, Can Abril conserva el carácter de la arquitectura tradicional mallorquina y combina sus elementos originales con las comodidades actuales.

Sus habitaciones y su patio interior ajardinado configuran un espacio de ambiente íntimo y tranquilo, donde la hospitalidad se expresa a través del trato cercano y la atención a los pequeños detalles.

La estancia permite, además, descubrir Sóller en una época del año en la que Mallorca muestra una de sus facetas más tranquilas. Las calles del centro histórico, sus edificios modernistas y los comercios locales invitan a recorrer la localidad con calma, mientras el paisaje de la Serra de Tramuntana ofrece un atractivo especial durante los meses de invierno.

Una Navidad diferente, con el encanto de una casa mallorquina, una mesa preparada para la ocasión y la posibilidad de descubrir Sóller sin las prisas habituales. Una invitación a cambiar las tradiciones de escenario y disfrutar de las fiestas de otra manera.