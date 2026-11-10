Galicia destinará 132,3 millones para la competitividad como destino turístico en 2027

martes 10 de noviembre de 2026 , 09:15h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, compareció en la Comisión 3ª del Parlamento de Galicia para dar cuenta de los presupuestos con los que su departamento afrontará lo próximo 2027, un año en el que espera seguir recogiendo los buenos resultados turísticos de estos últimos ejercicios. Xosé Merelles subrayó que en 2027, los esfuerzos de la Xunta de Galicia se dirigirán a incrementar la competitividad del sector y a enriquecer la oferta turística de la comunidad; también a una mayor inversión en promoción y a repartir de manera equilibrada el beneficio económico que genera la actividad turística en todo el territorio.

Turismo de Galicia contará con un presupuesto global de 132,3 millones de euros, lo que representa un incremento de 6,39 millones respecto a 2026, próximo al 5%, en un ejercicio en el que se procurará "promocionar y mejorar nuestro modelo turístico". Las cuentas buscan consolidar un destino turístico competitivo, moderno, sostenible y equilibrado, con efectos positivos para el conjunto de la comunidad y más allá de 2027.

Durante su intervención, Xosé Merelles destacó el compromiso de la Xunta en materia turística con la modernización tecnológica del sector, con el incremento de la competitividad de las empresas, con la ordenación turística del territorio y con la mejora de la oferta de los recursos locales a través de apoyo a ayuntamientos, entre otras acciones prioritarias como la celebración del Xacobeo 2027. Además, subrayó que la inversión turística buscará atraer un visitante de mayor poder adquisitivo alrededor de nuevos productos vinculados con el enoturismo y el turismo premium.

Xosé Merelles puso en valor el crecimiento de los presupuestos turísticos en general que crecen pese a que en 2027 sha no se contarán con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuya ejecución finalizó en junio de este 2026.

El responsable autonómico incidió en que la evolución del destino debe medirse no solo por el número de visitantes, sino también por su capacidad para generar valor económico, empleo, rentabilidad empresarial y oportunidades en los distintos territorios.

En este sentido, recordó que Galicia recibió hasta septiembre 5,7 millones de visitantes que hicieron 11,2 millones de noche en los establecimientos de la comunidad, un 3% más que en el mismo período de 2025. El sector ingresó 394,5 millones de euros, un 7,4% más con respecto a los nueve primeros meses del pasado año y la rentabilidad se incrementó el 8%.

Modernizar el sector

La modernización del tejido empresarial turístico constituye una de las principales líneas de las cuentas de 2027. Así, los presupuestos para el próximo año incluyen partidas para apoyar a las empresas turísticas en proyectos de dinamización, mejora de las infraestructuras de los establecimientos, impulso a la digitalización y el marketing digital y a promover los valores del Camino de Santiago y del Xacobeo.

Dentro de este paquete figura una convocatoria de 8 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los establecimientos turísticos, cofinanciada con fondos FEDER. Estas actuaciones permitirán apoyar inversiones destinadas a la reducción de los consumos, a la modernización de las instalaciones y a la mejora de la sostenibilidad y de la competitividad del sector turístico.

El objetivo, según Xosé Merelles, es facilitar que "las empresas puedan invertir, innovar y ofrecer mejores servicios", adaptándose a los nuevos hábitos de viaje y a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.

La transformación tecnológica abarca también la incorporación de herramientas digitales para la promoción, el marketing y la gestión turística, así como la utilización de información para conocer mejor el comportamiento de los visitantes y anticipar las necesidades del destino. En este ámbito, la Xunta continuará avanzando en la observación de la sostenibilidad a través de herramientas de inteligencia turística y de la instalación de sensores para medir el flujo en recursos turísticos y también en los Caminos de Santiago.

Ordenación turística y la mejora de la oferta del territorio

Los presupuestos refuerzan igualmente el papel de las entidades locales en la configuración de un destino más equilibrado y sostenible. Así, los presupuestos de Turismo de Galicia incluyen 5 millones de euros para apoyar actuaciones de los ayuntamientos y de los geodestinos destinadas a la mejora de las infraestructuras y de los recursos turísticos.

Estas aportaciones permitirán impulsar proyectos relacionados con la accesibilidad universal, la movilidad, los espacios de acogida, la gestión de residuos, la eficiencia energética, la digitalización y la ordenación de los flujos de visitantes. El documento presupuestario contempla también el apoyo a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, a las fiestas de interés turístico y a las iniciativas de cooperación territorial.

"La finalidad es que los territorios cuenten con herramientas para mejorar la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, preservar la calidad de vida de la población residente", afirmó el director de Turismo de Galicia. La ordenación de los flujos y la distribución de la actividad turística a lo largo del año y entre los distintos territorios forman parte de esta estrategia.

Xosé Merelles destacó la importancia de continuar apoyando los geodestinos y los ayuntamientos pequeños, así como los productos que contribuyen a diversificar la actividad turística, entre ellos el termalismo, la enogastronomía, el turismo de naturaleza y el patrimonio histórico.

Nuevos productos turísticos: Enoturismo y turismo premium

La planificación turística de 2027 prevé avanzar en la creación y promoción de productos que permitan atraer nuevos públicos, incrementar el valor añadido de la oferta gallega y favorecer la desestacionalización de la demanda. Entre las líneas prioritarias figuran el enoturismo, la gastronomía y las experiencias turísticas singulares y de gama alta, integradas en la estrategia de promoción nacional e internacional del destino.

El refuerzo de la promoción turística en el Xacobeo 2027 constituye una de las principales partidas de la inversión turística y contará con 35 millones de euros y, en el marco de esta estrategia, la promoción internacional incrementará su dotación de 13 a 16 millones de euros.

Este aumento permitirá intensificar las campañas en los mercados estratégicos, la presencia en ferias, la colaboración con operadores turísticos y prescriptores y las acciones de promoción digital. La estrategia prestará especial atención a los segmentos de mayor valor añadido y a los productos que contribuyan a presentar Galicia como un destino atractivo durante los doce meses del año.

El Xacobeo para todo el territorio

La celebración del Xacobeo 2027 tendrá un peso destacado en las cuentas de 2027, con una dotación global de 96,67 millones de euros vinculada al Xacobeo. Entre las principales actuaciones figura el Fondo Ultreia Xacobeo, inicialmente dotado con 9 millones de euros, destinado a canalizar las aportaciones de las empresas patrocinadoras a la programación cultural, musical, deportiva y de promoción territorial. "A día de hoy tenemos varios acuerdos cerrados y estamos negociando con cerca de 60 empresas", afirmó.

El presupuesto reserva 7 millones de euros para el nuevo contrato integral de mantenimiento y conservación de los itinerarios xacobeos, así como 4 millones para proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico declarado bien de interés cultural. Además, el programa O Teu Xacobeo contará con 3 millones de euros para promover iniciativas impulsadas por personas autónomas, pymes, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, reforzando la participación del tejido local en la celebración.

Xosé Merelles concluyó que los presupuestos de 2027 deben reforzar las capacidades del destino, modernizar las empresas, mejorar las infraestructuras locales y consolidar nuevos productos turísticos. "Son cuentas para invertir, para ordenar, para formar, para promocionar y para conservar. Cuentas que apoyan a las empresas y a los ayuntamientos, que cuidan de los peregrinos y de las comunidades residentes y que refuerzan la posición internacional de Galicia", afirmó.