Chile desde el agua: del Pacífico a los fiordos de la Patagonia

martes 10 de noviembre de 2026 , 09:30h

Desde las costas del océano Pacífico hasta los remotos canales patagónicos, Chile invita a descubrir algunos de los paisajes naturales más extraordinarios de Sudamérica a través de excursiones marítimas, travesías lacustres y cruceros de expedición.

Con más de 4.000 kilómetros de costa, lagos de aguas cristalinas en los Andes, ríos caudalosos y enormes glaciares, Chile ofrece una extraordinaria diversidad de experiencias para explorar la naturaleza desde el agua. La propuesta abarca desde salidas en barco para observar la fauna marina hasta travesías que conectan Chile y Argentina a través de los Andes, sin olvidar los cruceros que recorren los aislados fiordos de Tierra del Fuego.

Una forma diferente de descubrir el país, en la que la navegación se convierte en una ventana privilegiada a sus paisajes y a la riqueza de sus ecosistemas.

El Pacífico chileno, un encuentro con la fauna marina

Las costas del norte de Chile ofrecen interesantes posibilidades para descubrir la biodiversidad del océano Pacífico. Desde ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta parten excursiones en barco hacia islas próximas y áreas marinas protegidas, donde es posible observar lobos marinos, delfines y numerosas especies de aves.

Dependiendo de la zona, la época del año y las condiciones del mar, también pueden avistarse pingüinos de Humboldt y ballenas. Estas salidas permiten conocer de cerca algunos de los ecosistemas marinos más representativos del litoral chileno, en un entorno marcado por la inmensidad del océano y la diversidad de su fauna.

Travesías lacustres entre volcanes y paisajes andinos

En el sur del país, la Región de los Lagos invita a descubrir algunos de los escenarios más espectaculares de la cordillera de los Andes. Los lagos Llanquihue y Villarrica, rodeados de bosques, montañas y volcanes, ofrecen un entorno privilegiado para practicar actividades como el kayak, la canoa y el paddle surf.

Más al sur, la isla de Chiloé cautiva por su identidad cultural y sus paisajes. Sus tradicionales pueblos pesqueros, las coloridas casas construidas sobre pilotes y las iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO conforman una estampa singular. Las excursiones en barco por los canales del archipiélago permiten descubrir su biodiversidad marina y acercarse a una cultura profundamente vinculada al mar.

Otra de las grandes experiencias de navegación del país es la travesía de los lagos que conecta Puerto Varas, en Chile, con Bariloche, en Argentina. El recorrido combina trayectos en barco con breves desplazamientos terrestres y atraviesa paisajes de aguas turquesas, bosques frondosos y volcanes imponentes.

Entre sus momentos más destacados se encuentra la navegación por el lago Todos los Santos, cuyas aguas de color esmeralda contrastan con las montañas que lo rodean. Una travesía que permite descubrir la belleza de los Andes desde una perspectiva diferente y enlazar dos de los destinos más emblemáticos de la región.

Aventura en movimiento: rafting, kayak y surf

El agua también es el escenario de algunas de las experiencias de aventura más emocionantes de Chile. En las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, los ríos Trancura y Petrohué ofrecen recorridos de rafting entre rápidos y espectaculares paisajes naturales.

Más al sur, el río Futaleufú, en la Patagonia, se ha convertido en un referente internacional para los aficionados al rafting en aguas bravas. Sus exigentes rápidos y la intensidad de sus aguas atraen especialmente a quienes buscan experiencias de aventura de mayor dificultad.

Para quienes prefieren una aproximación más tranquila a la naturaleza, las excursiones en kayak y canoa permiten explorar ríos, lagos y entornos naturales con otro ritmo. Estas actividades pueden combinarse con caminatas y visitas a parques nacionales, ampliando las posibilidades de descubrir los paisajes chilenos.

La costa del Pacífico, por su parte, es un destino muy apreciado por los surfistas. Iquique, en el norte, y Pichilemu, en la zona central, figuran entre los enclaves más conocidos del país para practicar este deporte, gracias a sus condiciones de oleaje y a su estrecha relación con la cultura del surf.

El lago General Carrera y las Capillas de Mármol

En la región patagónica de Aysén, el lago General Carrera constituye uno de los grandes escenarios naturales de Chile. Sus intensas aguas turquesas, rodeadas de montañas escarpadas, ofrecen un paisaje de gran belleza que puede explorarse mediante excursiones en barco y kayak.

Uno de sus principales atractivos son las Capillas de Mármol, un conjunto de formaciones rocosas esculpidas por la acción del agua a lo largo del tiempo. Sus cavidades, arcos y paredes de mármol crean un paisaje singular, especialmente cuando la luz se refleja sobre las aguas del lago.

La navegación permite acercarse a estas formaciones y contemplar desde el agua uno de los fenómenos geológicos más extraordinarios de la Patagonia chilena.

Naturaleza y bienestar en la Ruta de las Aguas Termales

La relación de Chile con el agua también encuentra su expresión en el bienestar. El país cuenta con alrededor de 1.000 volcanes, cuya actividad geotérmica ha favorecido la aparición de numerosas fuentes termales naturales.

Enclavadas entre los paisajes andinos, rodeadas de bosques y con vistas a montañas y volcanes, las aguas termales ofrecen una experiencia de relajación en plena naturaleza. A lo largo de la Ruta de las Aguas Termales, los viajeros pueden combinar el descubrimiento de los paisajes con momentos de descanso, en una propuesta que une naturaleza, bienestar y turismo activo.

Cruceros de expedición: una aventura en el fin del mundo

Los cruceros de expedición por los fiordos y canales de la Patagonia se encuentran entre las experiencias de viaje más impresionantes de Chile. Estas travesías permiten acceder a territorios prácticamente inaccesibles por tierra, entre escarpadas cordilleras, islas remotas y enormes glaciares.

En el Campo de Hielo Patagónico Norte, una de las grandes experiencias es la navegación por la laguna San Rafael, que conduce hasta el glaciar del mismo nombre. Sus imponentes paredes de hielo y los témpanos que flotan sobre el agua conforman un paisaje de extraordinaria belleza.

Más al sur, los barcos recorren los canales patagónicos, atraviesan el estrecho de Magallanes y el canal Beagle y se dirigen hacia el legendario cabo de Hornos, uno de los puntos más emblemáticos de la navegación mundial.

Las salidas en embarcaciones Zodiac y los desembarcos en zonas costeras aisladas permiten explorar estos paisajes de cerca. Durante las expediciones, es posible observar pingüinos, elefantes marinos, ballenas y numerosas aves marinas, siempre dependiendo de las condiciones naturales y de la época del año.

Desde Punta Arenas también parten expediciones hacia la Antártida, un destino excepcional donde enormes icebergs, paisajes prácticamente vírgenes y una fascinante fauna convierten la navegación en una experiencia única.

Planificar el viaje: cuándo viajar y cómo llegar

La mejor época para descubrir Chile desde el agua depende de la región y de las actividades previstas. Para visitar la Región de los Lagos, los meses comprendidos entre noviembre y abril suelen ofrecer condiciones especialmente favorables, mientras que la Patagonia y Tierra del Fuego presentan su temporada más propicia entre octubre y marzo.

En buena parte de la costa norte del Pacífico, las excursiones marítimas pueden realizarse durante todo el año, aunque siempre están condicionadas por el estado del mar y la meteorología.

La llegada al país suele realizarse a través de Santiago de Chile, desde donde los vuelos nacionales, las conexiones en autobús, los coches de alquiler y los traslados organizados facilitan el acceso a las distintas regiones.

Para la travesía de los lagos entre Chile y Argentina y para los cruceros de expedición por la Patagonia, resulta recomendable planificar el viaje con antelación, especialmente durante la temporada alta.

Desde las costas del Pacífico hasta las aguas heladas de la Patagonia, Chile revela una extraordinaria diversidad de paisajes y experiencias. Navegar por sus lagos andinos, explorar sus canales australes o descubrir la fauna de sus costas permite conocer el país desde una perspectiva diferente, en un viaje que conecta la naturaleza, la aventura y la inmensidad de sus territorios.