Amán, la capital jordana que sorprende con su lado más contemporáneo

martes 10 de noviembre de 2026 , 10:00h

Gastronomía de autor, cafés de especialidad, arte urbano y nuevos espacios culturales muestran la faceta más creativa y cosmopolita de una ciudad que transforma su pasado en inspiración para el futuro.

Hay ciudades que se descubren a través de sus monumentos y otras que se revelan en sus calles, en sus sabores y en la manera en que sus habitantes viven el presente. Amán pertenece a ambas categorías. Construida sobre colinas y marcada por la piedra clara de sus edificios, los mercados tradicionales y los vestigios de antiguas civilizaciones, la capital de Jordania es también una ciudad en plena transformación, donde una nueva generación de creadores está redefiniendo su identidad urbana.

Chefs que reinterpretan las recetas de sus abuelas, fachadas convertidas en lienzos, antiguas residencias que renacen como espacios culturales y cafeterías que se han transformado en puntos de encuentro de una generación inquieta. Amán ofrece una mirada diferente a Jordania, una que invita a descubrir su lado más contemporáneo sin perder de vista las raíces que lo sustentan.

Una nueva generación de chefs que mira al pasado para innovar

La transformación de Amán también se percibe en sus fogones. La gastronomía jordana vive un momento de creatividad en el que los sabores tradicionales se reinterpretan desde nuevas perspectivas, reivindicando los productos locales y la memoria culinaria.

Uno de sus principales referentes es Shams El Balad, reconocido como el mejor restaurante de Jordania en 2026 y situado en el puesto 26 de la clasificación Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants. Ubicado en una antigua villa restaurada, el establecimiento nació de un proyecto que comenzó como una pequeña floristería y que hoy combina restaurante, tienda de diseño y espacio de encuentro cultural.

Su propuesta gastronómica recupera sabores familiares y productos de temporada, desde panes elaborados con variedades tradicionales de trigo hasta nuevas versiones de los desayunos y platos cotidianos de la región. Una cocina que encuentra en la tradición su principal fuente de inspiración.

En Jabal Amman, Alee representa otra de las expresiones de esta nueva escena culinaria.

Desde un espacio contemporáneo con vistas a la ciudad, el chef Ali Ghzawi, ganador de Top Chef Arabia en 2019, convierte los recuerdos gastronómicos de su infancia en creaciones actuales. Su propuesta, reconocida con el puesto 28 en la clasificación regional de 2026, demuestra que la innovación también puede construirse desde la memoria.

Pero la gastronomía de Amán no solo se disfruta en la mesa. En Beit Sitti, cuyo nombre significa «La casa de mi abuela», los visitantes pueden ponerse el delantal y aprender a preparar especialidades árabes en una vivienda familiar de Jabal Al Weibdeh. Fundado por tres hermanas, este proyecto convierte una clase de cocina en una experiencia de intercambio cultural, donde las recetas se acompañan de historias y la hospitalidad jordana se descubre alrededor de la mesa.

Cafés, calles con personalidad y barrios que marcan tendencia

Para comprender el pulso creativo de Amán hay que recorrer sus barrios con calma. Jabal Al Weibdeh y Jabal Amman son dos de los lugares donde mejor se aprecia la convivencia entre tradición y modernidad. Sus escaleras, que conectan distintos niveles de la ciudad, sus casas restauradas y sus pequeñas tiendas dibujan un paisaje urbano en el que han encontrado su espacio cafeterías independientes, galerías y propuestas culturales.

El café de especialidad se ha convertido en uno de los símbolos de esta transformación. Marcas locales como Dimitri’s Coffee, fundada en Jordania en 2014, reflejan el creciente interés por una cultura cafetera que presta atención al origen del grano, los métodos de preparación y el diseño de los espacios.

Más allá de la taza, estos establecimientos funcionan como lugares de encuentro para una comunidad creativa que encuentra en sus barrios un escenario para compartir ideas, trabajar y disfrutar de una ciudad que se reinventa a través de sus pequeñas iniciativas.

Cuando las calles se convierten en galerías de arte

En Amán, el arte contemporáneo también sale al encuentro del viajero. Los muros de Jabal Al Weibdeh y Jabal Amman se han convertido en superficies donde los artistas plasman su visión de la ciudad, su identidad y las inquietudes de la sociedad actual.

Iniciativas como Underground Amman contribuyen a dar visibilidad a esta escena mediante recorridos que acercan a los visitantes a los creadores y a las historias que se esconden detrás de sus obras. Una forma de descubrir la capital jordana desde una perspectiva diferente, en la que cada paseo puede revelar una nueva expresión artística.

La escena cultural encuentra uno de sus principales referentes en Darat al Funun, un conjunto de seis edificios históricos de la década de 1920 rodeados de jardines y restos arqueológicos. Hoy, este espacio acoge exposiciones, residencias de artistas, proyecciones y actividades culturales, convirtiendo su arquitectura tradicional en un escenario para las expresiones artísticas más actuales.

A esta propuesta se suma la Jordan National Gallery of Fine Arts, una institución que permite acercarse al trabajo de artistas jordanos y de otros países de la región. Hasta el 31 de diciembre de 2026, el museo presenta la exposición When places awaken in creativity, una mirada a la historia de la propia institución y a la relación entre los espacios que han contribuido al desarrollo de la vida artística de Amán.

Reinventar el pasado para construir nuevos espacios de encuentro

La recuperación de edificios históricos es otra de las tendencias que están transformando el paisaje urbano de la capital. En lugar de dejar que antiguas construcciones caigan en el olvido, distintos proyectos apuestan por devolverles la vida y convertirlas en espacios abiertos a la comunidad.

Es el caso de REPURPOSE: Temporary Third Places for Amman, una iniciativa impulsada por el Goethe-Institut Jordan que inauguró en junio de 2026 un nuevo espacio cultural en una villa centenaria de Jabal Amman, desocupada durante más de dos décadas.

El proyecto propone recuperar temporalmente edificios infrautilizados para convertirlos en lugares dedicados a la cultura, la creación artística y el encuentro ciudadano. Una manera de preservar el patrimonio arquitectónico y, al mismo tiempo, responder a las nuevas necesidades de la ciudad.

Esta convivencia entre pasado y futuro se hace especialmente evidente al llegar a Abdali. El moderno distrito, con su paseo peatonal The Boulevard, sus terrazas, comercios y edificios de arquitectura contemporánea, muestra una cara muy diferente de Amán. Frente a las viviendas de piedra y los barrios tradicionales, emerge una ciudad de nuevos espacios públicos y una arquitectura que mira hacia el futuro.

Dos paisajes urbanos distintos que, lejos de excluirse, forman parte de una misma identidad.

Diseño, artesanía y sostenibilidad con identidad local

La creatividad de Amán también encuentra su expresión en la artesanía y en los proyectos que vinculan el diseño con el desarrollo social. La Jordan River Foundation es uno de sus principales exponentes, con iniciativas que apoyan especialmente a mujeres y familias locales y que permiten descubrir cómo los conocimientos tradicionales pueden transformarse en propuestas contemporáneas.

Sus productos reflejan una forma de entender el diseño que va más allá de la estética, incorporando el valor de la artesanía, la transmisión de saberes y el desarrollo de las comunidades.

La sostenibilidad forma parte igualmente de esta nueva mirada sobre la ciudad. El Wild Jordan Center, vinculado a la Royal Society for the Conservation of Nature, acerca al visitante a proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las comunidades locales.

Su propuesta permite descubrir otra dimensión de Amán, en la que la vida urbana se conecta con la protección del entorno natural y con iniciativas que buscan generar un impacto positivo más allá de la propia ciudad.

Una capital que merece algo más que una escala

Para muchos viajeros, Amán es la puerta de entrada a Jordania y el punto de partida hacia algunos de los grandes iconos del país, como Petra, Wadi Rum o el mar Muerto. Sin embargo, dedicarle algo más de tiempo permite descubrir una capital llena de matices, donde la historia convive con una escena cultural y gastronómica en plena evolución.

Sus barrios creativos, sus restaurantes, sus cafés y sus espacios culturales revelan una ciudad que no se conforma con mirar al pasado, sino que encuentra en él la inspiración para construir su futuro.

Amán sorprende precisamente por esa capacidad de transformación. Una capital que invita a detenerse, recorrer sus calles sin prisa y descubrir que Jordania también tiene mucho que contar a través de su presente.