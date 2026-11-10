World Golf Awards 2026: triple reconocimiento internacional para Real Estate & Golf de Piñero

martes 10 de noviembre de 2026 , 10:15h

La división Real Estate & Golf de Piñero ha sido reconocida nuevamente en los World Golf Awards 2026, con tres galardones que distinguen la excelencia de sus desarrollos inmobiliarios y campos de golf en México y República Dominicana. La división revalida así los reconocimientos obtenidos en ediciones anteriores, consolidando su apuesta por el golf como elemento diferencial dentro de un estilo de vida que integra deporte, bienestar y experiencias para crear destinos de referencia en el caribe.

Tulum Country Club, un modelo de destino residencial que integra golf y estilo de vida

En esta edición, destaca especialmente el reconocimiento a Tulum Country Club, que ha sido elegido por segundo año consecutivo como Latin America’s Best Golf Real Estate Venue 2026. Este galardón, de ámbito regional, reconoce el modelo de destino desarrollado y gestionado por la división de Real Estate & Golf en la Riviera Maya, donde real estate y golf se complementan con una amplia oferta de servicios y experiencias que enriquecen la vida de la comunidad.

En Tulum Country Club, este concepto se traduce en un entorno que combina seguridad, naturaleza, bienestar y deporte, con su reconocido campo de golf PGA Riviera Maya y una PGA Academy como referentes de su propuesta de golf. La oferta se completa con amenidades de primer nivel como el Colegio Internacional Alemán, el primero de la Riviera Maya en obtener el Bachillerato Internacional; el Programa Educativo de Fútbol de la Fundación Real Madrid; club de playa, deporte y bienestar; y espacios comerciales y de negocios que favorecen ese estilo de vida único.

PGA Riviera Maya y PGA Ocean’s 4 revalidan su excelencia deportiva

La división Real Estate & Golf de Piñero consolida también el reconocimiento de sus dos campos de golf, que vuelven a situarse entre los mejores de sus respectivos países. PGA Riviera Maya, ubicado en Tulum Country Club, ha sido elegido Mexico’s Best Golf Course 2026 por tercer año consecutivo. Diseñado por el reconocido arquitecto Robert Trent Jones II, el campo destaca por su equilibrio entre belleza natural de la selva maya y exigencia técnica, así como por ser el único campo de golf con la alianza con la PGA of America en el país y sede de grandes torneos internacionales como el Korn Ferry Tour o el Women’s Amateur Latin America (WALA).

Por su parte, PGA Ocean’s 4, situado en la comunidad residencial de Playa Nueva Romana, en República Dominicana, ha recibido por segundo año consecutivo el premio Dominican Republic’s Best Golf Course 2026. Con algunos de los hoyos frente al mar más espectaculares del Caribe, el campo destaca tanto por su diseño como por su posicionamiento internacional, único con la alianza con PGA of America en el país y por haber sido sede recientemente de la gran final del PGA Tour Americas. Además, incluye el único campo ejecutivo iluminado del país para la práctica del golf nocturno.

"Estos reconocimientos en los World Golf Awards avalan una visión que llevamos construyendo desde hace más de 20 años y reconocen, ante todo, el extraordinario trabajo de nuestros equipos. Entendemos el golf como un elemento clave para crear destinos y comunidades con un estilo de vida diferencial, como Tulum Country Club. Nuestros campos reflejan nuestra apuesta por la excelencia, desde el diseño, la calidad y la experiencia hasta las alianzas con las instituciones más prestigiosas del golf y nuestra capacidad para acoger grandes competiciones internacionales”. afirma Jaime Sitjar, CEO de la división Real Estate & Golf de Piñero.

Estos reconocimientos respaldan y consolidan la apuesta de la división de Real Estate & Golf de Piñero por impulsar el desarrollo del golf en el Caribe y consolidar su apuesta por el golf como elemento diferencial dentro de un estilo de vida que integra deporte, bienestar y experiencias para crear destinos de referencia internacionalmente.