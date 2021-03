Hostal Spa Empúries y Carrot se unen en una nueva propuesta gastronómica

lunes 29 de marzo de 2021 , 11:23h

El Hostal Spa Empúries, situado en la icónica playa de El Portitxol, en la Costa Brava, ha alcanzado un acuerdo de gestión de su oferta de restauración con la compañía culinaria Carrot. Así, a partir del 17 de marzo, coincidiendo con la reapertura del hotel, la gastronomía del establecimiento pasará a ser gestionada por el equipo de Carrot, una compañía que gestiona y opera restaurantes de hoteles a través de propuestas gastronómicas basadas en la sostenibilidad, la rentabilidad y la calidad.

Carrot cuenta con un equipo multidisciplinar de una larga trayectoria liderado por Evan Moore y Elena Díaz, un Chef Director y Directora de Operaciones respectivamente con una amplia experiencia dirigiendo restaurantes como el exitoso Dinner by Heston Blumenthal en Melbourne. Ellos y el resto del equipo de Carrot, que cuenta con la sabiduría y experiencia de chefs como Pere Planagumà (Les Cols, El Celler de Can Roca) y Pere Castells (ex responsable científico de El Bulli), son los responsables de organizar y crear el equipo de cocina y sala que estará operando en los dos espacios gastronómicos del Hostal Spa Empúries.

Esta colaboración tiene como objetivo desarrollar una innovadora oferta gastronómica de primera línea basada en el producto local, de temporada, ecológica y sostenible. Para ello, y desde principios de año, Carrot está trabajando en la formación del equipo del Hostal Empúries y en la confección de la nueva oferta culinaria integral, que incluye el servicio de desayuno para los huéspedes, así como el restaurante y el chiringuito a pie de playa. Está previsto potenciar el huerto ecológico del Hostal y la colaboración con proveedores que ofrezcan productos locales, de temporada, y que cumplan con los estándares de sostenibilidad dirigidos hacia la Economía Circular y la calidad previamente establecidos por el equipo.

Esta nueva etapa acentúa la importante apuesta por la economía circular que el Hostal Empúries implementa en su día a día. Para la propiedad del hotel era esencial “encontrar un partner estratégico con la capacidad para ofrecer una gastronomía de primera línea y que compartiera la personalidad y los valores del Hostal Empúries”.

Por su parte, Jordi Gámez, CEO de Gastro Ventures, empresa matriz de Carrot, comenta: “Estamos muy ilusionados de haber creado esta unión con el Hostal Spa Empúries, un claro símbolo del territorio y la cultura local, y de estar desarrollando junto a ellos una oferta gastronómica que tiene como principal protagonista a la sostenibilidad, un valor que también forma parte de nuestro ADN”.