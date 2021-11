Park Piolets MountainHotel & Spa abre sus puertas a partir del 1 de diciembre

martes 16 de noviembre de 2021 , 10:34h

Con el invierno a la vuelta de la esquina Park Piolets MountainHotel & Spa se prepara para dar la bienvenida a la temporada 2021-2022. A partir del día 1 de diciembre abrirá sus puertas para recibir a todos los huéspedes que quieran vivir una experiencia de máxima calidad en un entorno idílico.

El alojamiento, situado en Soldeu (Andorra), está ubicado a pocos metros de la estación de esquí Grandvalira, la más extensa del sur de Europa. Así, la situación privilegiada en la que se encuentra lo convierte en la mejor opción para disfrutar de actividades en alta montaña como el esquí, así como otros deportes de nieve.

Esta temporada, Park Piolets ofrece una propuesta completa y de alto nivel brindando el mejor confort y servicios en belleza, bienestar, hospitalidad y gastronomía con 150 habitaciones amplias y confortables. Una oferta atractiva para todo tipo de huéspedes que buscan una experiencia diferente y de calidad: escapadas en pareja, vacaciones en familia o amantes de la montaña.

Un entorno de montaña donde disfrutar de actividades de nieve

A tan solo 300 metros de distancia, los huéspedes pueden encontrar una de las mejores estaciones de esquí de Europa: Grandvalira. Así, el hotel ofrece todos los servicios necesarios para que los amantes del esquí disfruten de una jornada inmejorable: Ski-Room donde guardar el material, transfers para llegar en 5 minutos al sector Soldeu, clases para todos los niveles y alquiler o compra en la tienda Viladomat Signature, novedad de esta temporada.

Además del esquí, Park Piolets MountainHotel & Spa propone múltiples actividades que disfrutar en familia, pareja o amigos: motos de nieve, actividades sobre hielo, raquetas de nieve, conducción sobre nieve, mushing, BTT y e-bikes y experiencias inolvidables como Heli-Ski.

Desconexión y relax en Park Spa Mountain Wellness Club

Para todos aquellos que buscan una experiencia única en forma de bienestar, el Park Spa Mountain Wellness Club es la mejor opción. Este espacio dedicado al wellness y al cuidado de las personas, tanto por dentro como por fuera, cuenta con unas vistas excepcionales y ofrece exclusivos tratamientos. Una oferta para poner el broche final perfecto a una jornada de actividades al aire libre.

Una experiencia gastronómica de altura

El hotel presta especial atención a su oferta gastronómica. En esta temporada 2021-2022, ofrece una completa lista de opciones para satisfacer a los paladares más exigentes:

En Kao Soldeu, los clientes se sorprenderán con una propuesta exclusiva e innovadora que trae a los Pirineos la mejor cocina tradicional china. Elaborada con técnicas de cocina handmade, productos locales y acompañado de una carta de vinos cuidadamente. El restaurante ofrece una amplia carta de platos, desde dim sums hasta uno de los platos más emblemáticos de la familia Kao, el Pato Pekín.

Los clientes del restaurante pueden disfrutar de un menú a la carta o bien del Menú Degustación Kao Soldeu para dos comensales, por un precio de 65€/pax. Además, el restaurante cuenta con una terraza con vistas únicas a la montaña y una zona de chill out. Por último, también ofrece la posibilidad de take away.

La propuesta gastronómica del hotel se completa con el restaurante 1817 en forma de bufet, ideado para disfrutar de desayunos y cenas observando las pistas de Grandvalira.

Además, también cuenta con el Lounge Bar y Moët Terrace, un espacio concebido y renovado por la prestigiosa decoradora Pilar Líbano, que consigue crear un ambiente único para disfrutar de las tardes de après-ski o de verano, que se hace extensivo a todo el Lobby del hotel.

Park Piolets MountainHotel & Spa cumple todas las medidas contra la Covid-19 y trabaja día a día a conciencia para garantizar una estancia segura para sus huéspedes.