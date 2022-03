Las Finales de la Copa del Mundo de Esquí de Velocidad en Grandvalira

El esquí de velocidad vuelve al sector Grau Roig de Grandvalira después de dos años sin poder celebrarse, debido a la pandemia. La estación de esquí andorrana recupera el protagonismo y acogerá las finales de la Copa del Mundo de la especialidad del 30 de marzo al 2 de abril. Inicialmente se habían programado dos carreras, pero Grandvalira acogerá también la última carrera pendiente de las dos que no se pudieron celebrar a principios de temporada en la estación de Vars (Francia) debido a la meteorología.

Para Grandvalira es una competición especial. Desde que en febrero del año 2012 acogió las primeras Copas del Mundo de esquí de velocidad del Pirineo ha habido continuidad, salvo las anulaciones forzadas de 2020 y 2021, y Grandvalira se ha convertido en una referencia dentro la Federación Internacional de Esquí (FIS).

En el acto de presentación que ha tenido lugar esta mañana en el Princiesport, el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, ha destacado que “venimos de celebrar las Finales de la Copa de Europa, el próximo año tendremos las Finales de la Copa del Mundo y somos candidatos a acoger los Mundiales de 2027, y las Finales de la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado también forman parte de la estrategia de Grandvalira de posicionarse como sede de referencia de la competición internacional en diferentes disciplinas”.

La pista Riberal del sector de Grau Roig es nuevamente el lugar escogido para la bajada de los esquiadores de velocidad. Destaca por ser uno de los trazados más rápidos donde se disputa el circuito de la FIS gracias a su longitud de 1.000 metros, con 200 m de desnivel y una pendiente máxima del 74%. El récord de velocidad en pista lo mantiene el suizo Philippe May, que en el 2017 se quedó cerca de los 200 kilómetros por hora con los 199,56 km/h que registró. "Este año esperamos poder superar los 200 km/h", ha señalado el coordinador de la competición, Nadal Antor, quien ha puntualizado que las condiciones meteorológicas jugarán un papel clave para alcanzar este objetivo. Además, ha explicado que para esta edición se contará con la participación de cerca de 80 esquiadores de 10 países distintos.

Máxima competitividad para luchar por los Globos de Cristal 2022

A falta de las tres pruebas de Grandvalira, la Copa del Mundo de esquí de velocidad 2022 masculina se decidirá entre los franceses Simon Billy, Bastien Montes y el italiano Simone Origone.

Billy (2021) y Montes (2017) aspiran a ganar su segundo Globo de Cristal de velocidad, mientras Origone busca el decimotercero. El italiano es el esquiador más laureado de todos los tiempos con doce Copas del Mundo (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2020).

La competitividad entre los tres esquiadores augura unas finales con mucha tensión. Hay en juego 300 puntos, 100 por carrera, y todo está por decidir. Bastien Montes lidera la clasificación provisional con 400 puntos, segundo es Simon Billy (380 puntos) y tercero Simone Origone (372).

Sin embargo, en categoría femenina, todo parece decidido. La italiana Valentina Greggio llega a Grandvalira imbatida esta temporada con cinco victorias consecutivas. Si no tiene ningún percance, levantará su quinta Copa del Mundo (2015, 2016, 2017 y 2018). La sueca Britta Backlud, ganadora de las tres últimas ediciones (2019, 2020 y 2021), ocupa la segunda posición con 370 puntos, mientras Greggio tiene 500.

Ricardo Adarraga: “La pista Riberal tiene potencial de 200 kilómetros por hora”

En la presentación de esta mañana han asistido los dos corredores más rápidos de España, Ricardo Adarraga y Marta Visa. Adarraga es el récordman español de esquí de velocidad con un registro de 240,6 km/h. El guipuzcoano ha recordado durante la presentación de la competición que “siempre me hace mucha ilusión volver a Grandvalira, ya que es una pista muy bien preparada y en la que me encuentro muy cómodo. La pista Riberal tiene potencial de 200 kilómetros, se encuentra en el Pirineo y se ha convertido prácticamente en jugar en casa, hablando en términos futbolísticos. Siempre me coge a final de temporada y yo generalmente voy a más. Trabajo para entrar en el top 10 de la general”.

Junto a Ricardo Adarraga participan el madrileño Juanki Sánchez y el catalán Eduard Manrique. No podrá hacerlo Marta Visa, que se lesionó en los Campeonatos del Mundo de Vars (Francia) disputados en enero, y todavía no está totalmente recuperada. La esquiadora de la Cerdanya tiene el récord de España de velocidad con 184,53 km/h. “Grandvalira es casi como mi casa porque de pequeña había entrenado mucho. Lástima del accidente en Vars porque me quedo con las ganas de bajar Riberal este año y superar la velocidad que hice”, ha comentado Visa, que ha añadido que “el próximo año espero poder probar esta pista”.

La pista de velocidad Riberal

Ubicación: Sector Grau Roig de Grandvalira.

Salida altitud: 2.538 m

Llegada altitud: 2338 m

Pendiente máxima: 74%

Desnivel: 200 m

Longitud: 1.000 m

Récord oficial: Philippe May (Suiza) 199,56 km/h

Programa Copa del Mundo 2022 KL

30 de marzo

15.00 h a 18.00 h Acreditaciones Edificio Grau Roig

19.00 h Reunión de capitanes Edificio Grau Roig

31 de marzo 1ª Copa del Mundo (recuperación Vars)

10.00 h Entrenamientos obligatorios

11.30 h Semifinales

13.00 h Final

13.30 h Entrega de premios

1 de abril 2ª Copa del Mundo

09.00 h Ronda clasificatoria

10.30 h Semifinales

12.00 h Final

13.30 h Entrega de premios

14.00 h Reunión de capitanes Edificio Grau Roig

2 de abril 3ª Copa del Mundo

09.00 h Ronda clasificatoria

10.30 h Semifinales

12.00 h Final

13.30 h Ceremonia entrega premios y Globos de Cristal 2022