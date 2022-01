Karisma Hotels & Resorts presenta en Fitur sus dos últimas aperturas en el Caribe

viernes 14 de enero de 2022 , 09:56h

El recientemente inaugurado Margaritaville Island Reserve Cap Cana y el primer hotel de la marca Nickelodeon en México, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, son las nuevas propuestas de la compañía en el Caribe que se presentarán en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

El galardonado grupo hotelero con establecimientos de lujo en Latinoamérica, el Caribe y Europa, Karisma Hotels & Resorts, presentará en la próxima edición de Fitur sus aperturas más recientes en República Dominicana y Riviera Maya: Margaritaville Island Reserve Cap Cana y Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya.

Karisma Hotels & Resorts llega a FITUR con sus dos últimas apuestas en el segmento del lujo Todo Incluido. El recientemente inaugurado Margaritaville Island Reserve Cap Cana, un resort que se define como “cinco estrellas Island Reserve Inclusive®”, está ubicado junto a una de las mejores playas de República Dominicana. Frente a las aguas del Caribe, el establecimiento está pensado para disfrutar de las vacaciones con una experiencia de lujo y combina el concepto de exclusividad Island Reserve con los servicios de reconocido prestigio mundial de Karisma Hotels & Resorts.

Por su parte, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, es el nuevo destino para las familias que quieran disfrutar de una experiencia en el Caribe mexicano con Bob Esponja y el resto de los personajes de Nickelodeon. Es el primer resort de la marca Nickelodeon en México, gracias a la exitosa relación de Karisma Hotels & Resorts y el Grupo Lomas, y ofrece a las familias un Todo Incluido en el que la diversión y el entretenimiento están garantizados.

Con estas dos aperturas, Karisma Hotels & Resorts amplía su portfolio de hoteles de lujo en Latinoamérica, el Caribe y Europa, con marcas que incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Margaritaville® St. Somewhere™ by Karisma Punta Coco and TUI BLUE.

Karisma Hotels & Resorts estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, del 19 al 23 de enero, en los stands de República Dominicana (3C01) y Caribe mexicano (3E13), donde mostrará las novedades de estas dos últimas aperturas, así como sus futuros planes de expansión.