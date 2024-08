La guía de Cala San Miguel Resort para sumergirse en el norte de Ibiza

martes 13 de agosto de 2024 , 08:55h

El empeño de Cala San Miguel Resort por recuperar, proteger y reivindicar la esencia norteña, y exponerla ante sus clientes para que puedan disfrutar pausadamente la experiencia ibicenca más auténtica, ha alumbrado la guía definitiva del espíritu ‘Into the North’.

Este perfecto refugio en el coqueto Port de Sant Miquel ha incorporado a su extenso repertorio de mimos y servicios un manual, bajo la dirección editorial de la premiada periodista Maya Boyd, diseñado para que podamos disfrutar de una auténtica inmersión en las raíces y los secretos del universo norteño.

Además de describir con todo detalle la oferta de actividades de The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza y Cala San Miguel Hotel Ibiza para cultivar el cuerpo, la mente, el espíritu y la curiosidad durante las 24 horas del día, este vademécum del norte de Ibiza incluye un completo menú de recomendaciones para sacar el máximo partido a las calas, cuevas, senderos, islotes desiertos y montañas que lo circundan, encontrar los mejores escenarios para escuchar a nuestro organismo en una atmósfera única, descubrir los lugares auténticos e imprescindibles en los que saborear su caleidoscópica gastronomía, aprender sus tradiciones artesanas e incluso asegurar el tiro a la hora de hacer compras en sus tiendas con más encanto. En definitiva, los mejores consejos e indicaciones para disfrutar de una experiencia óptima en este reducto de paz vital en el norte de Ibiza.

Así, ‘Ibiza Into The North’ no sólo es una guía con las mejores galerías de arte de la isla, sino una llave para entender y participar de su animada escena artística de la mano de sus protagonistas y para acceder a los espacios de pureza, creatividad y contemplación que se esconden en torno a Cala San Miguel. Si desea descubrir por qué Ibiza es hoy un reconocido centro de arte y diseño y una auténtica potencia mundial en interiores, hilatura y escultura y cómo artesanos locales e internacionales redefinen la estética intercultural de la isla, ‘Ibiza Into The North’ le guiará hasta el Espacio Micus, la galería del artista alemán Edward Micus y otros centros imprescindibles del norte, desde un antiguo almacén de sal hasta espacios contemporáneos con impresionantes colecciones de pop art, escultura y cerámica, como Parra & Romero Warehouse, Casa Broner o el Faro de Ses Coves Blanques.

Del mismo modo, la guía no es sólo un listado de los restaurantes imprescindibles del norte, sino un compendio de los productos frescos, las técnicas tradicionales y las innovaciones, que nos llevará a entender la diversidad, sofisticación y autenticidad de la escena gastronómica ibicenca, tanto en un rústico chiringuito como en un restaurante con estrellas Michelin. Si desea un auténtico plan foodie para sus vacaciones, en esta guía podrá descubrir todos los secretos de instituciones icónicas como La Paloma, chiringuitos esenciales como The Fish Shack, Es Torrent, El Bigotes y Ses Boques o restaurantes para disfrutar de la mejor gastronomía ibicenca en una cena romántica bajo las estrellas como Ibiza Food Studio, Camí de Balafia, Macao Café o Finca La Plaza.

Finalmente, la guía es también un paseo por sus más emblemáticos mercadillos hippies, sus talleres de artesanía, sus lujosas boutiques de moda y sus exclusivos locales vintage, que nos permitirá entender el viaje que ha llevado la estética ibicenca desde el glamour y la extravagancia hasta la apuesta por la mezcla influencias y la tradición de los últimos años, siempre con esa actitud libre y relajada que festeja la belleza natural de la isla y sostiene su legendario aire bohemio. Mostrando los tesoros y el camino hacia tiendas imprescindibles como The Agora, Juntos Boutique, Souk by Becahhouse, The Rose o Parada y las boutiques con encanto de Dalt Vilacomo Annie’s Ibiza, Vicente Ganesha, S’Espardenya y Holala convierten ‘Ibiza Into The North’ en una auténtica guía de compras para disfrutar del mejor shopping en el norte de la isla.

The Club Cala San Miguel y Cala San Miguel Hotel Ibiza cuentan con acceso directo a la paradisiaca playa de Port de Sant Miquel y con un reservado especial de hamacas en su blanca arena, con el centro histórico de Ibiza y Santa Eulalia a 22 km, la cala de Portinatx a 17km y la de Benirrás a 10 minutos, la turística Cova de Can Marçà a pocos pasos y a sólo 28 km del Aeropuerto de Ibiza.