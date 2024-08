The Tsukuriwake Collection 2024, nueva edición limitada de whiskies de The House of Suntory

miércoles 28 de agosto de 2024 , 09:21h

La centenaria casa revela su nueva propuesta, The Tsukuriwake Collection 2024, una edición especial formada por cuatro botellas ­–tres The Yamazaki y un The Hakushu– que rinden tributo a la elaboración del whisky japonés de Suntory, convirtiéndose en el tesoro más preciado de los coleccionistas

Desde la creación de la primera destilería de whisky en Japón hace más de 100 años, The House of Suntory ha hecho historia con sus whiskies elaborados de forma artesanal, logrando que estos sean los líquidos más aplaudidos del mundo. En su empeño por lograr la excelencia de esta bebida espirituosa, la casa japonesa presenta ahora The Tsukuriwake Collection 2024, una exclusiva colección compuesta por diferentes referencias de The Yamazaki y The Hakushu, y que rinde homenaje al Tsukuriwake, que significa “elaboración artesanal apoyada en la diversidad”.

The Tsukuriwake Collection 2024 es la primera colección de The House of Suntory que homenajea la diversidad de la elaboración de los whiskies de principio a fin (agua, medio ambiente, ingredientes, turba, destilación, envejecimiento y diferentes tipos de barrica), poniendo en valor materias primas como la cebada y la turba. Y combinando las mejores maltas, las mejores barricas japonesas (Mizunara) y los mejores destilados para la creación de esta serie.

Gracias a ello, surgen cuatro whiskies de malta que reúnen lo mejor de la casa japonesa: The Yamazaki Golden Promise, The Yamazaki Islay Peated Malt, The Yamazaki 18yo Mizunara y The Hakushu Peated 18yo Malt. Los cuatro han sido elaborados en Yamazaki y Hakushu, dos de las destilerías más reconocidas de The House of Suntory. La primera, la más antigua de Japón, cuenta con numerosos premios, y se ubica desde 1923 en la periferia de Kioto, el origen de las aguas más puras del país nipón. La segunda, por su parte, se abrió en 1973, y está situada en las laderas del monte Kaikoma, lugar en el que los whiskies de malta adquirieren un sabor particular gracias al microclima.

La nueva edición de The House of Suntory se presentó en España el pasado 27 de junio con un evento único al que asistieron las voces más influyentes del sector. Celebrada en Cabrero House, casa proyectada en los años 60 por Francisco de Asís Cabrero y que actualmente pertenece a Diego Gronda, los asistentes pudieron deleitarse con una colección que, fruto de la artesanía, la herencia y la tradición, ya forma parte de la historia de una de las casas más importantes de Japón. Una experiencia inmejorable que contó, además, con la colaboración del artista japonés Mitsuru Nagata, quien realizó en directo una pieza artística.

La colección The Tsukuriwake Collection 2024 se presenta en un packaging en caja de madera ­–que al abrirse muestran las cuatro botellas en formato tríptico–­, y cuenta con un cierre de piel y hebilla metálica. Un estuche de edición limitada del que solo hay 158 unidades en España. Este puede adquirirse en Bodeboca, la sección gourmet de El Corte Inglés y boutiques especializadas con un precio de 3.825 euros. Además, se podrá adquirir cada botella de manera individual y con un cupo limitado.

The Yamazaki Golden Promise

El whisky The Yamazaki Golden Promise está elaborado con cebada Golden Promise, una variedad de gano excepcional procedente de Escocia. Tras ser madurado en barrica de roble americano, el uso de esta materia prima ha dado lugar a un líquido cálido y con cuerpo.

Con un tono cebada dorada, esta bebida cuenta con cuerpo, notas de mermelada y crema pastelera en paladar. En cuanto a nariz, tiene una fragancia de cebada dulce, vainilla y miel. El final, dulce y afrutado, y con toques cítricos, es largo y duradero.

The Yamazaki Islay Peated Malt

Elaborado con turba de Islay ­–que aporta una sensación en boca suave y dulce–, The Yamazaki Islay Peated Malt destaca por la forma en el que se ha trabajado tanto el agua como el proceso de maduración. Este whisky encarna al Tsukuriwake, que vas más allá de la selección de ingredientes, y que incluye el proceso y el espíritu del lugar en el que se elaboran cada uno de los líquidos.

En esta ocasión, estamos ante un whisky tono oro brillante, suave y dulce al paladar, y que se complementa con notas cítricas de naranja amarga. En nariz, tiene un toque suave de ahumado y un punto de bollería, mientras que el final es cálido, largo y ahumado dulce.

The Yamazaki 18 años Mizunara

Madurado en barricas de Minuzara ­–clave para dar con el sabor tan característico–, The Yamazaki 18 años Mizunara es el fruto de un largo periodo de maduración en una representación del viaje de The House of Suntory para experimentar la evolución y el refinamiento.

Este líquido se caracteriza por su tono ámbar rojizo y por ser sutilmente especiado con notas de incienso japonés en paladar. Tiene, además, notas ricas y elegantes de cereza, melocotón maduro con toques de canela y nuez moscada en nariz. El final es largo y persistente, realzado con clavo, sándalo y toques de coco seco.

The Hakushu Peated 18 años Malt

The Hakushu Peate 18 años Malt surge de la combinación de diversos tipos de malta, así como de técnicas de fermentación, destilación y maduración. Este whisky es fruto de un largo periodo de maduración en Hakushu, lugar en el que el agua es pura y suave.

En cuanto a las notas de cata, The Hakushu Peated 18yo Malt destaca por su tono dorado brillante, y cuenta con un sabor ahumado que revela capas de notas herbáceas, de pomelo y de miel de acacia. En nariz, llama la atención por el aroma vibrante con notas de salvia, manzana verde madura y toques de piña madura. Finaliza con un humo limpio que perdura con notas de cítricos verdes y frescas.