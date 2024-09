Georgia May Jagger protagoniza la nueva campaña de la marca ba&sh

ba&sh ha invitado a la modelo Georgia May Jagger ( la hija más joven del cantante de los Rolling Stones Mick Jagger y la ex modelo Jerry Hall) a protagonizar su campaña “New Beginnings” bajo el ojo del fotógrafo Sean Thomas. Frente a la puesta de sol, la campaña capta el mensaje de un nuevo comienzo para Georgia y una promesa de energía para todas las mujeres con la llegada del otoño.

«Esta campaña evoca los nuevos comienzos de una etapa especial en mi vida y estoy orgullosa de representarla. Cada mujer encontrará un sentido que se corresponda a su propia historia; en mi caso, la asocio al nacimiento de mi pequeño. Siempre busco ropa que refuerce mi confianza y me llene de felicidad, y ba&sh tiene definitivamente ese poder», afirma la propia Gorgia May Jagger.

«Cuando pensábamos en Georgia para ser la nueva embajadora de ba&sh, su nombre emergió como la apuesta perfecta para el equipo. Su aura radiante combina una actitud bohemia, un ADN rockero, y un encanto natural. Saber que estaba embarazada nos convenció todavía más de nuestra decisión para esta campaña. Buscábamos un resplandor femenino y Georgia es la alegría encarnada!», comentan Barbara Boccara y Sharon Krief, cofundadoras de ba&sh.

Georgia, una figura radiante

Embarazada de unos meses durante las sesiones, Georgia logra iluminar cada una de las imágenes del fotógrafo de moda Sean Thomas. Bajo la suave luz de un apartamento parisino y en una azotea al atardecer, Georgia captura la libertad y la alegre feminidad en la nueva colección de ba&sh.

June Tote, el bolso de confianza

La familia June adopta un nuevo formato: el bolso June Tote. Grande y flexible, con una cadena ajustable, se puede llevar al hombro o cruzado. El diseño ligero, funcional y espacioso cuenta con un bolsillo con cremallera y un cierre magnético, lo que lo convierte en el compañero ideal para la vuelta al cole este otoño.

Un modelo bohemio que alegra el cotidiano

El bolso June Tote está confeccionado en pieles suaves y flexibles en nuestros talleres italianos, que incluyen piel de cordero napa y piel de becerro gamuzada de curtidurías certificadas de acuerdo con los protocolos del Leather Working Group, en una paleta de colores otoñales (negro, burdeos, caqui, chocolate y nuestro icónico coñac). Las versiones en denim claro y piel con estampado de leopardo añaden un toque bohemio. La forma de diamante, un elemento característico de los accesorios de ba&sh, aparece en el patchwork de piel, el remache del bolso, los eslabones de la cadena e incluso en el anillo de latón, en color dorado o plateado, que adorna los eslabones de piel trenzados a mano.