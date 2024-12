La Casa Club de Abama Golf inaugura su renovada Casa Club y su nuevo restaurante Atlántico

martes 17 de diciembre de 2024 , 09:04h

Abama Golf, uno de los campos de golf más prestigiosos de Europa, ha culminado su proceso de renovación con la presentación de su nueva Casa Club, un proyecto que ha contado con la participación de más de 150 personas.

La remodelación del espacio incluye tanto la modernización de las instalaciones como la apertura del restaurante Atlántico, una de las apuestas más destacadas de Abama Resort Tenerife,

Con un diseño original de Alejandro Escudero, que ha respetado la genialidad de su arquitecto original, Melvin Villarroel, esta renovación ha conseguido darle un aire contemporáneo al inmueble. La planta principal ha sido completamente transformada, integrando espacios como el hall, la recepción, la pro shop de más de 100 mestros cuadrados especializada en productos deportivos multimarca y, por supuesto, el nuevo restaurante Atlántico. Este último se suma a la oferta gastronómica de Abama Hotels y promete convertirse en un referente de la cocina tinerfeña.

Ubicada en el corazón del campo de golf, rodeada de exuberantes palmeras, la Casa Club de Abama ofrece a los visitantes un entorno ideal para relajarse, disfrutar de vistas espectaculares al océano Atlántico y a la isla de La Gomera. El acceso se realiza a través de la Avenida Pino Ojeda, donde también se encuentran Abama Garden, Abama Kids Camp y el exclusivo hotel 5* Las Terrazas de Abama Suites.

Una renovación sostenible y de calidad

Durante el proceso de renovación, se ha mejorado también el entorno exterior y ajardinado de la Casa Club, añadiendo cuatro plazas de carga rápida para vehículos eléctricos y optimizando la sostenibilidad del complejo. En la planta superior, se ha acondicionado la zona administrativa que alberga las oficinas de la dirección y la parte ejecutiva de Abama Golf, mientras que en la planta baja se han renovado los vestuarios y baños, además de habilitar el segundo restaurante del edificio.

Los materiales naturales, como la madera y la piedra, han sido clave en el diseño, que resalta por su color blanco, tanto en el interior como en el exterior, para potenciar la luminosidad y crear una armonía e integrarla en el conjunto arquitectónico del hotel Las Terrazas de Abama Suites, considerado el mejor resort de lujo de España según los World Travel Awards.

Atlántico: Cocina de fusión con firma de prestigio

El principal atractivo gastronómico de la Casa Club es el nuevo restaurante Atlántico, que fusiona la tradición de la cocina mediterránea con las tapas españolas, utilizando modernas técnicas culinarias. Su chef, Carlos Dapena, con más de 20 años de experiencia, ha trabajado con referentes de la alta cocina como Dani García y Alejandro Urrutia, y ha liderado proyectos como la apertura del restaurante Calima en el Palacio de Isora.

Atlántico ofrece tres servicios: desayuno, almuerzo y cena, y cuenta con un equipo de 30 profesionales de gran trayectoria. El restaurante destaca por su moderna pérgola acristalada que amplía la terraza y aumenta la capacidad del establecimiento sin perder la conexión con la luz y la ventilación natural. Además, la sala interior de más de 130 metros cuadrados cuenta con una decoración sofisticada y espacios diseñados para ofrecer una experiencia gastronómica única.

Carlos cuenta también con experiencia en el área de banquetes y como asesor gastronómico, lo que lo convierte en un candidato muy versátil, ideal para definir y conceptualizar este nuevo establecimiento de My Way Hotels & Resorts, que viene a completar la oferta de restauración que ya ofrece el hotel de 5* Las Terrazas de Abama Suites, localizado también en la calle Pino Ojeda, justo al lado de la Casa Club, y que ya ha puesto en funcionamiento con éxito otros establecimientos con el Melvin by Martín Berasategui, el Tágara, el Sunway Pool Bar, o Ámbar, entre otros, para dar servicio a sus huéspedes.

Se ha incrementado, también, el espacio dedicado al bar-cafetería, renovando los toldos para que los golfistas y visitantes que adoran el lugar puedan hacer un round por el campo protegidos del eterno sol que se disfruta en Abama Resort, generando con ello un espacio bioclimático de más de 200 metros, con nuevos ambientes en la terraza para dar servicio a los usuarios.

Abama Golf, un campo de golf ecológico

Diseñado por Dave Thomas, Abama Golf se ha consolidado como un referente en sostenibilidad. Este exclusivo campo cuenta con 23 lagos, majestuosas cascadas y 96 búnkeres de arena blanca, además de albergar más de 25.000 palmeras y 300 especies de plantas subtropicales.

A finales de septiembre, el campo reabrió sus puertas tras una pausa de cinco meses durante la cual se renovaron sus 18 greenes y el área de prácticas, con la sustitución del césped a una variedad más ecológica, que ha permitido también optimizar sus condiciones de juego.

La decisión fue el resultado de un exhaustivo estudio sobre las condiciones climáticas, el suelo y los recursos disponibles, con el objetivo de reducir el uso de fitosanitarios y maximizar la sostenibilidad del campo.