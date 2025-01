2024: un año de cultura portuguesa en España

jueves 02 de enero de 2025 , 08:24h

El programa Cultura Portugal ha ofrecido en este final de año más de 70 actividades en 21 localidades de España y Andorra

El final de 2024 invita a hacer balance de un año especialmente intenso para la programación cultural de Portugal en España. Durante doce meses, la cultura portuguesa en España se ha visto enriquecida y acompañada por toda una serie de propuestas de creadores y artistas portugueses. En febrero se presentó oficialmente la programación conjunta “Portugal-España: 50 años de Cultura y Democracia”, un extenso programa de actividades que se desarrollarán en ambos países en 2024 y 2025 y que conmemoran el 25 de abril de 1974 y la llegada de la democracia a España. Esta programación continuará hasta septiembre de 2025, haciendo especial hincapié en la contribución de la cultura y las artes al proceso de democratización en ambos países.

Esta intensa actividad se vio reforzada en especial en el último cuatrimestre del año, con el programa Cultura Portugal.

En palabras del Embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes: “2024 ha estado marcado por la celebración del programa cultural conjunto ‘Portugal-España: 50 años de Cultura y Democracia’. Este amplio programa de actividades culturales, que se desarrollará hasta septiembre de 2025, marca la historia compartida y los valores democráticos de Portuga­l y España, pero también refuerza la importancia de una relación bilateral de cooperación europea, con una fuerte apuesta por la proximidad y la capacidad de construir puentes hacia el futuro.”

El programa Cultura Portugal intensifica cada otoño la presencia de los creadores portugueses en la escena cultural española. Este 2024, entre septiembre y diciembre, más de 200 artistas, músicos, escritores, directores, bailarines, pensadores, arquitectos, actores, editores e ilustradores portugueses han protagonizado más de 70 actividades en 21 localidades de España y Andorra. Una ventana abierta a lo mejor de la creación portuguesa que así comenta Ana Patrícia Severino, Consejera de Cultura de la Embajada de Portugal en España: “Estructurar un programa basado en la importancia de la cultura como pilar de la paz y la democracia es la premisa que ha guiado el trabajo que hemos realizado a lo largo del año, en colaboración con numerosas instituciones de ambos países. En los últimos cuatro meses, esta misión ha cobrado especial importancia, extendiéndose a toda España, en colaboración con numerosas instituciones, fundaciones y empresas que comparten esta visión con nosotros”.

Artists join the Embassy y 25 de abril

Si bien resulta complicado resumir 365 días de trabajo y propuestas, podría señalarse la inauguración de Artists join the Embassy como el primer gran acto del año. En él, además, se presentó formalmente la programación conjunta “Portugal-España: 50 años de Cultura y Democracia”, con la presencia de los Ministros de Cultura de Portugal y España. Artists join the Embassy, un proyecto en colaboración con ARCOMadrid, convierte cada año la residencia del Embajador de Portugal en España en un muy particular espacio para las artes plásticas, y en 2024 tuvimos Una mirada de Leonor Antunes sobre la Colección del CAM, la primera muestra de lo que sin duda ha sido una de las noticias del año: la reapertura del CAM-Centro de Arte Moderna Gulbenkian de Lisboa.

“Para ARCO”, declara Maribel López, directora de ARCO, “las diferentes acciones que se han llevado a cabo desde Cultura Portugal en los últimos años han sido fundamentales para reforzar y construir lazos a futuro entre dos escenas artísticas que siempre se han relacionado con respeto y constancia. Gracias a acciones como Artists join the Embassy durante ARCO o el mapa de artistas portugueses en las galerías de Madrid, esas relaciones se han dotado de una mayor y más reconocible visibilidad.”

La celebración del 25 de abril es un hito en nuestro calendario anual. En 2024, al cumplirse 50 años de la Revolución de los Claveles, tomó un cariz aún más especial, con el concierto Lá no Xepangara, un homenaje lusófono de raíces africanas a José Afonso, el autor de “Grândola, Vila Morena”, en una localización tan singular como los jardines del Museo del Traje y con la presencia de los Secretarios de Estado de Cultura de Portugal (Maria de Lurdes Craveiro) y España (Jordi Martí Grau).

Escenarios y literatura

Las artes escénicas han vivido un protagonismo muy especial en la programación cultural de la Embajada de Portugal en España, destacando momentos como la presencia de Pedro Barateiro en Artium Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, el Teatro Nacional São João de Oporto en Santiago de Compostela, o Falsos amigos, una creación de Miguel Pereira y Guillem Mont de Palol que pudo verse en Bilbao y Santander. La participación en grandes festivales de teatro también ha sido reseñable, con el Julio César de la compañía Chapitô, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, y Dura Dita Dura, de Teatro Ferro, en el Festival de Otoño de Madrid.

La Feria del Libro de Madrid, el gran evento literario del año en España, convocó a 17 autores, historiadores, periodistas y actores portugueses y españoles, que compartieron el protagonismo con un estand totalmente dedicado a la literatura portuguesa. La difusión de las letras portuguesas en España también se ha desarrollado este 2024 en la IV Beca de Residencia Literaria en Madrid (en colaboración con la Residencia de Estudiantes), que en esta ocasión ha recaído en João Concha y la lectura continuada del poema épico Os Lusíadas, con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Luís de Camões, en la Biblioteca Nacional de España, en la que participaron cerca de 150 lectores.

Otro de los grandes momentos literarios fue la participación de Lídia Jorge en el Festival Eñe. La autora, cuyo libro Misericórdia ha sido considerado uno de los 50 mejores del año por El País, conversó con Gioconda Belli. En referencia a la buena salud actual de los intercambios culturales entre Portugal y España, la propia Lídia Jorge ha comentado que “los últimos años han estado marcados por una actividad de cruce verdaderamente notable. En este año de 2024, cabe destacar las actividades organizadas en torno a los cambios de régimen que tuvieron lugar en nuestros países hace 50 años. Tal vez por eso elegiría el concierto que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Madrid el 6 de septiembre como el acto más significativo promovido por la Embajada de Portugal. La Orquestra Metropolitana de Lisboa interpretó de forma diferente, pero convincente, este abrazo que nos puso a los ibéricos en el camino de la libertad y del progreso”.

Sostenibilidad y desarrollo social en Asturias

La Central Artística de Bueno (Asturias) ha centrado el programa de cultura, sostenibilidad y desarrollo social de la Consejería, junto a la Fundación EDP y el MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnología. Allí se han presentado obras de João Pimenta Gomes, Joana Vasconcelos, Carlos No y Pollyanna Freira en diálogo y colaboración con artistas españoles y la comunidad local.

Cultura Portugal

Más de 70 actividades han compuesto la programación Cultura Portugal, que arrancó con una cita a la altura de la ambiciosa cita anual. El Auditorio Nacional de Música acogió el concierto de la Orquestra Metropolitana de Lisboa, uno de los proyectos musicales más interesantes de Portugal, que escogió un repertorio ideado expresamente para esta celebración, con el título “Portugal-España: 50 años de Cultura y Democracia” y la dirección de Pedro Neves

Gracias al programa Cultura Portugal, los visitantes del Museo Reina Sofía han podido y pueden aun contemplar una de las obras maestras de la vanguardia portuguesa, ‘Autorretrato en un grupo’, de Almada Negreiros. Esta obra, realizada para el mítico Cafe A Brasileira de Lisboa, puede disfrutarse en diálogo con obras de Dalí, Ángeles Santos o Picasso, entre otros.

Carlos Urroz, Director de Gabinete Institucional del MNCARS, ha comentado recientemente que “Para el Museo Reina Sofía, la colaboración con Portugal ha sido trabajar con una institución que entiende el arte como un factor transformador de la sociedad. Con el viaje de la obra de Juan Genovés a Lisboa y la llegada del cuadro de Almada de Negreiros al museo, dentro de la programación Cultura Portugal, se conmemora la llegada de la democracia a ambos países y su representación a través de arte. También con la performance del artista Pedro Barateiro y la exposición de la artista afroportuguesa Grada Kilomba, la creación contemporánea sirve para transmitir valores y las preocupaciones del mundo actual. Confiamos continuar en el futuro esta ilusionante relación y contribuir a la difusión del arte contemporáneo portugués”.