Vivir el 4 de Julio en Filadelfia, cuna de la independencia estadounidense

No hay mejor lugar para celebrar el 4 de julio que Filadelfia, ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776 y cuna de los Estados Unidos. Este verano, los viajeros españoles pueden llegar a la ciudad con facilidad gracias a los vuelos directos diarios desde Madrid y Barcelona. Tanto para aquellos amantes de la historia como los que deseen disfrutar del ritmo de la música y los fuegos artificiales, la ciudad de Filadelfia promete un 4 de julio sin igual.

En Filadelfia, el Día de la Independencia no es sólo una fecha en el calendario, forma parte de la identidad de la ciudad. Todos los visitantes pueden seguir los pasos de los Fundadores en el Independence Hall, admirar la Campana de la Libertad y explorar las históricas calles de la "Old City" donde comenzó todo. Paseando por el Independence Mall, se pueden encontrar no sólo monumentos símbolos de la libertad, sino también una reflexión más profunda en lugares como la President's House Site, la antigua residencia de los presidentes George Washington y John Adams mientras ocupaban sus cargos, que alberga una destacada exposición que honra las historias de las personas esclavizadas que vivieron y trabajaron allí.

Este lugar histórico prepara el escenario para Wawa Welcome America, que comienza el Día de la Emancipación (Juneteenth), el 19 de junio, y se extiende hasta el 4 de julio con eventos en todos los vecindarios, acceso gratuito a museos, clases de deportes, un concierto infantil y programación para toda la familia. Entre los muchos museos que se pueden visitar de forma gratuita durante los dieciséis días del festival se encuentran el Museo Afroamericano de Filadelfia y el Instituto de Historia de la Ciencia.

La emoción alcanza su punto máximo el Día de la Independencia (el 4 de julio) con el Desfile en Honor al Día de la Independencia, que presenta carrozas espectaculares, presentaciones de bailes, artistas y agrupaciones musicales de marcha. Por primera vez, los Reading Buccaneers Drum and Bugle Corps, campeones mundiales de Reading, Pensilvania, recorrerán la ruta del desfile con su increíble música, junto con la Banda de Marcha Latina Corotegas, que llega nada menos que desde Honduras. El desfile de este año también marcará el debut de la primera carroza diseñada para el desfile de 2026, en celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos.

El gran final de la celebración de dos semanas es el concierto y espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio: un gran concierto gratuito en el Benjamin Franklin Parkway, que culmina con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el horizonte de Filadelfia. El pionero del hip-hop LL COOL J traerá toda la energía, el legado y la cultura al escenario más importante de Filadelfia, acompañado por DJ Z-Trip. La noche también contará con una presentación de la cantante y compositora de R&B, ganadora del Premio GRAMMY® y oriunda de Filadelfia, Jazmine Sullivan.

De cara al futuro: Filadelfia 2026

El 4 de julio de 2026 es una fecha importante para Estados Unidos, se celebrará el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Como cuna de la nación, Filadelfia será el centro de la celebración, y los festejos comenzarán con bastante antelación. La ciudad acogerá «52 semanas de primicias» a lo largo de 2026, en las que se destacarán las numerosas innovaciones e hitos nacidos en Filadelfia, desde el primer desfile del Día de Acción de Gracias hasta la invención del Slinky (juguete clásico hecho de un muelle).

En 2026, Filadelfia acogerá seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluido un partido el 4 de julio, y dará la bienvenida al Juego de Estrellas de la MLB, los partidos de la primera y segunda ronda del Campeonato de Baloncesto Masculino de la NCAA y prestigiosos torneos de golf: el Campeonato de la PGA 2026, que se celebrará en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, y el Campeonato Amateur de Estados Unidos, que tendrá lugar en el Merion Golf Club de Ardmore. El querido Wawa Welcome America Festival se convertirá en un momento decisivo del verano, con una programación especial, actuaciones y una celebración inolvidable del Día de la Independencia. Mientras tanto, proyectos como «Bells Across PA», las charlas TED Democracy y el Red, White & Blue To-Do en Old City añadirán profundidad y emoción a la experiencia de todos los visitantes.