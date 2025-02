EUROPA Ampliar The Social Hub Belfiore: El Segundo Hub en Florencia Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram



























Con la inauguración del nuevo Hub en el barrio de San Jacopino y la próxima apertura en Roma, The Social Hub duplicará su presencia en Italia, reafirmando su compromiso con la creación de comunidades inspiradoras. Este nuevo espacio alberga el mayor jardín público en una azotea de Florencia, con más de 3.500 plantas perennes, 500 arbustos y 55 árboles. The Social Hub Belfiore abre sus puertas para recibir a huéspedes y visitantes de diversos ámbitos. Diseñado para convertirse en un centro de innovación y encuentro, este Hub ofrece una amplia variedad de espacios dinámicos, siguiendo el modelo de hospitalidad híbrida con enfoque en el impacto social que caracteriza a la empresa. Con 80.000 m² de instalaciones y una inversión de 150 millones de euros, se erige como un referente de desarrollo sostenible en Florencia. Instalaciones y Servicios Este hotel de cuatro estrellas cuenta con una terraza panorámica de 7.000 m², una piscina olímpica y un espectacular jardín público. Con 550 habitaciones, dispone además del mayor espacio de coworking de la Toscana, con capacidad para 500 profesionales, salas de reuniones y eventos premium para más de 300 invitados, un gimnasio de última tecnología y un paseo comercial que lo conecta con el resto del barrio. Diseño Vanguardista Desde su concepción hasta su ejecución, The Social Hub Belfiore representa una evolución en el diseño de espacios de hostelería, aportando valor a su entorno. Desarrollado a lo largo de seis años por el equipo inmobiliario de la empresa en colaboración con el estudio de arquitectura local Studio Natalini, este edificio moderno y vibrante se inspira en la arquitectura renacentista de Florencia. Sus interiores, diseñados por Rizoma Architetture, combinan colores vivos y exuberante vegetación con mobiliario contemporáneo y funcional. El paisajista Antonio Perazzi ha dado vida a los espacios exteriores, destacando el jardín público en la terraza. Experiencia Gastronómica El Hub también ha apostado por una oferta gastronómica innovadora, gracias a una alianza con el empresario culinario florentino Aldo Settembrini. Su restaurante, Ammodino, ofrece un concepto moderno de cocina familiar italiana con un menú que incluye pasta hecha a mano y una selecta carta de vinos con más de 100 referencias. Además, cuenta con una sucursal de la reconocida panadería Panificio Menchetti, fundada en 1948, que ofrece pizzas, paninis y dulces elaborados con ingredientes locales de alta calidad. El bar de la terraza, por su parte, ofrece refrescos junto a la piscina durante todo el año. Impacto Social y Comunidad Recientemente certificada como B Corp, The Social Hub se enfoca en generar un impacto social positivo mediante la conexión de huéspedes a través de su modelo de hospitalidad híbrida. Ofrece más de 600 experiencias comunitarias al año, que incluyen cursos de idiomas y cocina, formación profesional y clases de fitness. Además, su programa de becas TSH Talent Foundation busca empoderar a agentes de cambio enfrentando barreras para acceder a nuevas oportunidades. El CEO y fundador de The Social Hub, Charlie MacGregor, destaca: «Cuando comenzamos a invertir en Italia hace casi una década, muchos nos dijeron que era una locura. Sin embargo, hemos demostrado que es posible. Colaboramos con el ayuntamiento, arquitectos y diseñadores para crear dos Hubs espectaculares con espacios inspiradores y una comunidad aún más inspiradora». The Social Hub en Europa Fundada en 2012 y con sede en Ámsterdam, The Social Hub es pionera en la industria de la hospitalidad híbrida. Con 23 ubicaciones, incluidas 19 operativas en ciudades como Barcelona, Berlín, Bolonia, Florencia, Madrid, París y Viena, sigue expandiéndose con la apertura de nuevos Hubs en Oporto y Roma en 2025, y en Lisboa y Turín en el futuro. Con The Social Hub Belfiore, la empresa reafirma su compromiso de transformar los espacios urbanos en comunidades vibrantes, promoviendo la conexión y el desarrollo sostenible en el corazón de Florencia. The Social Hub Florencia Belfiore Viale Belfiore 55, 50144 Florence, Italia Teléfono: +39 055 093 1295 Email florence.belfiore@thesocialhub.co WEB FACEBOOK INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

