La icónica serie Friends cobra vida en Madrid

miércoles 19 de marzo de 2025 , 09:11h

Revive los mejores momentos de Friends en una experiencia única en Madrid. Los fans de Friends están de enhorabuena: la icónica serie de televisión cobra vida en Madrid con The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid, una muestra inmersiva que ya ha abierto sus puertas en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

Organizada por Proactiv Entertainment, esta experiencia única transporta a los visitantes al universo de la famosa sitcom a través de escenarios recreados a escala real, vestuario original, objetos de utilería y espacios interactivos que han marcado a generaciones de espectadores. Desde el legendario sofá del Central Perk hasta los emblemáticos apartamentos de Mónica y Rachel o Joey y Chandler, cada rincón ha sido meticulosamente diseñado para que los asistentes se sientan como un personaje más de la serie.

Los visitantes podrán revivir escenas icónicas, descubrir curiosidades del rodaje y fotografiarse en algunos de los espacios más emblemáticos de la serie. ¿Siempre soñaste con asomarte por la mirilla de la puerta de Mónica? ¿O sentarte en los sillones reclinables de Chandler y Joey? Ahora puedes hacerlo. Además, la exposición incluye una selección de trajes originales usados por los protagonistas y objetos que han quedado grabados en la memoria de los seguidores de Friends.

La muestra ha sido un éxito rotundo en otras ciudades del mundo, como Nueva York, Las Vegas, Londres, París, São Paulo y Sídney, y ahora Madrid se suma a esta exclusiva lista. Con esta exposición, IFEMA MADRID se consolida como un referente en la organización de eventos culturales y experiencias inmersivas de primer nivel.

Pero la experiencia no acaba ahí. Para hacerla aún más especial, los asistentes podrán disfrutar de una tienda oficial donde encontrarán productos exclusivos inspirados en la serie, desde tazas y camisetas hasta artículos de colección que harán las delicias de los más nostálgicos.

Tienes hasta junio para sumergirte en el universo de Friends y vivir esta aventura única en primera persona. No pierdas la oportunidad de hacer realidad tu sueño y disfrutar de un plan original en Madrid.