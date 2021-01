Un nuevo tratamiento para el Alzheimer

lunes 11 de enero de 2021 , 11:52h

El Alzheimer es una enfermedad grave que se incluye dentro de la especialidad de neurología, catalogada como demencia y que se desarrolla de manera progresiva, afectando a las células cerebrales que con el paso de los años, se van degenerando hasta que finalmente mueren. La principal consecuencia es el deterioro cognitivo, la disminución de la memoria y la capacidad de pensamiento. Aunque no existe una cura definitiva, en la Clínica DKF de Madrid llevan a cabo un tratamiento que mejora el deterioro cognitivo ligero o Alzheimer precoz. Se llama Neurolith y consiste en una valoración neurológica, neuropsicológica y de neuroimagen donde se valora si el candidato es subsidiario a recibir el tratamiento o no. Si se considera apto, se iniciará un tratamiento con ondas de choque en seis sesiones repartidas en dos semanas consecutivas. A los tres y seis meses, se realizan nuevas valoraciones neurológicas y neuropsicológica para evaluar los resultados de la terapia.

El Alzheimer afecta a gran cantidad de personas, normalmente mayores de 65 años. Es el principal tipo de demencia que sufre la población, aproximadamente un 70% de los casos. Pero aunque es cierto que esta enfermedad es más común en personas con más de 65 años, hay muchos casos de Alzheimer precoz en personas por debajo de esa edad. A día de hoy, las causas concretas de esta demencia continúan siendo desconocidas. Se sabe que esta enfermedad conlleva cambios en el tejido cerebral, y la mayoría de expertos en neurobiología están convencidos de que lo causa una acumulación de determinadas proteínas en el cerebro, si bien aún no se conoce el motivo de esa acumulación. Tampoco se le considera una enfermedad hereditaria ya que menos del 1% de los casos es de componente genético, pero sí que se conocen algunos factores de riesgo que podemos tratar de evitar, como la falta de sueño habitual, el riesgo cardiovascular, los traumatismos en la cabeza o la exposición a sustancias tóxicas o ambientes muy contaminados. No obstante, el Alzheimer no lo causa un único factor, sino la combinación entre ellos.

Las principales ventajas del método Neurolith son:

Se administran 6 sesiones de tratamiento en dos semanas.

Sin dolores ni efectos secundarios.

Tratamiento personalizado y de duración corta (30’)

No requiere entrenamiento cognitivo previo

No hace falta afeitar el cuero cabelludo ni sujetar al paciente.

Las características principales del método Neurolith son:

Estimulación profunda enfocada

Representación 3D individualizada de la cabezaSistema de cámara infrarroja 3D para el rastreo preciso del cerebro

Interfaz USB para la importación de datos IRM

Banco de datos de pacientes

Hasta ahora se han realizado más de 1500 sesiones con el sistema Neurolith.