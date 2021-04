Loews Hotels & Co consigue el sello WELL Health-Safety

miércoles 07 de abril de 2021 , 10:53h

Loews Hotels & Co se ha convertido en una de las primeras marcas hoteleras en recibir el sello WELL Health-Safety por sus operaciones y gestión de instalaciones. Un reconocimiento otorgado por el International WELL Building Institute (IWBI), la autoridad global en edificios saludables.

El sello WELL Health-Safety se concede mediante una evaluación verificada por terceros que analiza aquellos edificios nuevos o edificios ya existentes que revisan las políticas operativas, los protocolos de mantenimiento, el compromiso de sus agentes clave así como los protocolos de emergencia que permitan abordar escenarios potenciales posterior al COVID-19.

Loews Hotels & Co ha logrado este sello en todo su portfolio de propiedades, con la excepción de sus hoteles en Orlando, que forman parte de Universal Orlando Resort. Este hito demuestra el firme compromiso de la marca para crear entornos que promuevan el bienestar de sus huéspedes, empleados y vecinos al implementar y seguir criterios que persiguen un ambiente saludable y seguro y que están respaldados por la evidencia científica.

“Lograr este sello es una muestra del compromiso de Loews Hotels & Co con la inversión en programas, nuestros edificios y nuestra gente, manteniendo tanto a nuestros huéspedes como a nuestros trabajadores seguros, cómodos y sanos, a la par que mantenemos como prioridad nuestra cultura corporativa : Brindar a nuestros huéspedes una experiencia centrada en un servicio intuitivo y en una hospitalidad familiar,” comenta Jenny Lucas, Senior Vice President, Operations de Loews Hotels & Co. “Este reconocimiento se construye sobre la base ejemplar de otras operaciones que ya hemos implementado a lo largo de la marca, mientras ofrecemos la oportunidad de perfeccionar los procesos que atañen a nuestras propiedades no solo durante el COVID-19 si no de cara al futuro.”

Con el objetivo de obtener el sello WELL Health-Safety, cada hotel de la cadena debe seguir unos criterios basados en procesos de limpieza y desinfección específicos, programas de prevención ante emergencias, servicios sanitarios, gestión de la calidad del agua y el aire, comunicaciones por parte de todos los agentes clave de Loews promoviendo la salud y el bienestar, innovación inclusiva y la implementación de un sistema de ventilación y filtrado de partículas mejorados.

Las propiedades de Loews Hotels exhibirán de forma notoria este sello que avala los esfuerzos en salud y seguridad desarrollados en cada edificio. Esfuerzos certificados por WELL Health- Safety Rating y validados por Green Business Certification Inc. (GBCI), altamente reconocido por la acreditación y verificación para terceros en referencia al programa de construcción ecológica LEED.

El WELL Health-Safety Rating revitaliza el eslogan de Loews : “Recibiéndole como si fuese familia”, que fue lanzado el año pasado y que pone el foco en la capacidad diferenciada de la marca para crear una experiencia que permita a los viajeros sentirse seguros, protegidos y cuidados como si estuvieran en su propio hogar o visitando a su familia. Una estrategia ilustrada por un servicio genuino y espontáneo, acompañado de protocolos de seguridad y bienestar mejorados.

“Los esfuerzos pioneros de Loews Hotels para ganar el WELL Health-Safety Rating destacan el papel crítico que los edificios, y aquellos que los poseen u operan, pueden jugar en potenciar la salud, seguridad y bienestar de la gente”, declara Rachel Hodgdon, presidenta y CEO de IWBI. “En IWBI, estamos orgullosos de celebrar este logro junto a Loews a la par que esta compañía lidera el camino hacia una recuperación sana y resiliente y ayuda a transformar positivamente la industria hotelera.”

El WELL Health-Safety Rating es un órgano de gobierno centralizado que valida y acredita los esfuerzos realizados por propietarios y operadores de edificios, y que aprovecha los conocimientos del Grupo de Trabajo de IWBI sobre COVID-19, además de orientar sobre la propagación del COVID-19 así como otras infecciones respiratorias investigadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), los centros globales de control y prevención de enfermedades y las agencias de gestión de emergencias, así como aquellas asociaciones reconocidas para la elaboración de normas como ASTM International y ASHRAE, instituciones académicas líderes en investigación. También sigue los principios básicos ya establecidos en el WELL Building Standard de IWBI, el marco principal para promover la salud en edificios y espacios de todo tipo.