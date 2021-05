EUROPA Ampliar Villa Magalean Hotel & Spa**** se posiciona como hotel boutique ecoturístico Redacción Más artículos de este autor Por Tweet





























Villa Magalean Hotel & Spa **** abrió sus puertas a Fuenterrabia (Hondarribia) en junio de 2017. Fue en 2013 cuando Didier y Caroline decidieron embarcarse en el proyecto común con el que soñaban y surgió la oportunidad de adquirir Villa Albertine, una villa de los años cincuenta de estilo neo-vasco, que Caroline recordaba desde niña. Dos años más tarde, en 2015, comenzó la reconstrucción total del edificio a cargo del arquitecto Iñaki Biurrun, con la premisa de guardar el máximo parecido con las villas del entorno de aquella época. Magalean proviene de “magal” que en euskera significa regazo, falda, amparo, y ese es el propósito de sus propietarios y de Susana Cardarelli, directora del hotel, para con sus huéspedes. En tres alturas se reparten los 700 metros cuadrados del hotel boutique, algo superior en extensión y altura que el edificio original. La reconstrucción respetó los códigos arquitecturales de los años cincuenta y anteriores: vigas talladas, balcones en hierro forjado, revestimientos de piedra en las ventanas, azulejos andaluces, molduras, frisos, parquet y suelos antiguos,... La decoración interior estilo Art Déco, contemporánea, intemporal y en armonía con la estética de aquellos años muestra el saber hacer artesanal con los más exquisitos elementos decorativos del País Vasco y Europa, como vidrieras del País Vasco francés, lámparas de Lladró, tejidos nobles de alta calidad seleccionados en Inglaterra e Italia como lana, lino y terciopelo, muebles contemporáneos traídos de Holanda y Bélgica o porcelanas de Limoges. En la planta principal, los huéspedes disfrutan de la tranquilidad en la biblioteca Albertine, que debe su nombre a la anterior propietaria de la villa y a la conocida heroína e intelectual francesa. Es un lugar de reencuentro con la historia, con la cultura, con las imágenes y las letras, a través de una librería en la que destacan obras de la literatura vasca, española, francesa y anglosajona. Un total de ocho habitaciones dan alojamiento al cliente del hotel. Todas con balcón o terraza y todas diferentes entre sí, ofrecen los máximos estándares para el bienestar del huésped durante su estancia. Decoración cuidada y elegante, colchones y almohadas de alta gama, textiles italianos e ingleses, lujosos cuartos de baño con ducha, grifería italiana y doble lavabo, equipamiento de tecnología punta y todos los servicios de un gran hotel. Cinco de las habitaciones son dobles, de entre 24 y 30 m2, y tres suites: una Junior Suite de 37 m2, una Grand Suite de 50 m2 y una Familiar Master Suite de 65 m2. Sus nombres son un guiño a los encantos de Hondarribia y Gipuzkoa: La Marina, el barrio de pescadores; Guadalupe, el Santuario que guarda desde lo alto la ciudad; Getaria, pueblo pesquero cuna de Juan Sebastián Elcano; Pasajes, pintoresco pueblo costero admirado por Víctor Hugo; Jaizkibel, el monte que resguarda Hondarribia; Baluarte de la Reina, las murallas del casco antiguo; Belharra, la ola gigante de San Juan de Luz; y Peñas de Aia, parque natural guipuzcoano. Camino hacia el ecoturismo Durante los dos últimos años, Villa Magalean Hotel & Spa**** ha trabajando en su identidad como hotel ecoturístico, situándose entre los mejores estándares internacionales, en un entorno exclusivo y seguro. Magalean proviene de “magal” que en euskera significa regazo, falda, amparo Su situación en el pueblo tranquilo de la costa vasca guipuzcoana, Hondarribia, en un entorno excepcional, natural y protegido; arropado por el monte Jaizkibel, Zona Especial de Conservación dentro de la red Europea Natura 2000; al amparo del monte Peñas de Aya, parque nacional protegido, y de la bahía de Txingudi, LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), es el entorno perfecto para ofrecer un servicio turístico ecológico. En este contexto, el equipo de Villa Magalean ha recibido durante este tiempo formación para adaptar todos los protocolos y servicios para ser un referente. El hotel nació en junio de 2017 con un claro compromiso de responsabilidad medioambiental. Desde la selección de materiales de construcción tradicionales (rehabilitando antiguas ménsulas, piedras, baldosas, utilizando aislamiento con lana de roca, recreando molduras tradicionales de escayola) hasta el uso de energía renovable a través de paneles solares para la producción del agua caliente, la gestión de residuos y uso responsable de lencería, la gestión de compras del restaurante para limitar desperdicios de comida, el compromiso con los productores y la vida social local; la limitación del uso de plásticos desechables; el coche eléctrico para el uso del hotel, y poste de carga para coches eléctricos de clientes, son ejemplos de este compromiso real con el entorno sostenible. Otras medidas ecoturísticas Desde el principio, la dirección del hotel apuesta por lo reutilizable en vez de lo desechable, minimizando el uso de toda forma de plástico y de papel. Se descarta el uso de envases de plástico o metal. Se selecciona una marca de agua Numen que ofrece servicio de consigna de vidrio. Para minimizar el uso de papel, se han eliminado todo tipo de folletos de promoción e información sutituyéndolos por una publicación on-line nacional e internacional. A lo largo de este año 2021 se dará otro paso adelante, ofreciendo a los clientes una serie de amenities ecológicos creados por Uvas Frescas en colaboración con Rusticae. Para limitar una limpieza innecesaria de lencería, se solicita la colaboración del cliente. Salvo se pida expresamente, el cambio de lencería es una decisión basada en el sentido común y en el nivel de exigencia que mantiene el hotel. Los clientes disponen de bicicletas y cargador para coches eléctricos. Existe un estudio continuo de I+D+i en los métodos de limpieza y desinfección más ecológicos para limitar el uso innecesario de productos demasiado agresivos. Con la pandemia, se ha invertido en máquinas de vapor seco, purificadores de aire para asegurar la máxima desinfección de nuestros espacios. En cocina, se apuesta por productos km0 y artesanales de la región: Gurebaserriakm0 para las verduras, los pescados de la lonja de Hondarribia y Pasaia, los mejores quesos vascos seleccionados y afinados por Benat (San Juan de Luz), helados y yogures artesanales, carnes de productores regionales con métodos de ganadería tradicionales y de calidad. La filosofía del spa también está en línea con estos compromisos. Basada en un concepto de belleza y bienestar holístico, se selecciona una marca Cinq Mondes que ofrece una serie de tratamientos naturales basados en rituales ancestrales de belleza y bienestar, y usando productos respetando la naturaleza y sus recursos. Un entorno que inspira y en el que se respira paz Villa Magalean cuenta con una puntación de 9,7 en Booking; 9 sobre 10 en London Telegraph; elegido Mejor Hotel Rusticae en 2018; mención “coup de coeur” en los Villégiature Awards 2019; la Guía Michelín España y Portugal lo incluye desde 2018 y Condé Nast Traveler España y Portugal desde 2019. Nominado a mejor hotel de escapada en la lista de Oro de Condé Nast Traveller España, edición 2021. Es miembro asociado de Rusticae, Les Collectionneurs y Tablet Hotels. RESTAURANTE MAHASTI, A CUATRO MANOS El restaurante Mahasti merece un punto y aparte. Abierto a todo el que quiera acercarse, sea o no huésped del hotel, a disfrutar de una cocina vasca de autor elaborada con producto de temporada local, que ensalza toda la riqueza gastronómica de la región y posiciona a Villa Magalean como hotel gastronómico. En un ambiente tranquilo y selecto, el chef argentino Juan Carlos Ferrando y el joven irunés Markel Ramiro ofrecen una cocina a cuatro manos, en la que la experiencia y transmisión de conocimiento del primero, como chef asesor del restaurante y la creatividad y gestión del segundo, se funden en una cocina en la que el producto, la innovación, la frescura y el saber hacer, son protagonistas. Una vinoteca seleccionada minuciosamente por Didier Miqueu dará la opción de elegir el mejor vino francés y español, y alguna que otra sorpresa. Markel Ramiro recoge el testigo de Juan Carlos Ferrando, con quien ha compartido experiencia, trucos y recetas durante los dos últimos años, y actualmente dirige el Restaurante Mahasti. Pertenece a la nueva generación graduada en Gastronomía y Artes Culinarias en el Basque Culinary Center, formación que ha completado trabajando con chefs como los hermanos Adrià, Gorka Txapartegi, Richard Toix en Francia. Tiene su propia identidad en la cocina. Una cocina cuidada, respetuosa y perfeccionista, como él mismo define. SPA HENRIETTE El spa Henriette, que recibe el nombre en recuerdo a la primera mujer esteticista de Hondarribia, es uno de los atractivos para visitar Villa Magalean, aunque no se esté alojado en el hotel, si se quiere dedicar un tiempo al cuidado y bienestar personal. Su responsable, Elixabete Elduayen, es abogada de formación por la Universidad de Bilbao y esteticista de vocación. Para hacer de esta vocación su forma de vida, se ha formado en México, Madrid y París, a lo que suma nueve años de experiencia en el tratamiento y cuidado corporal. La alianza de Spa Henriette con la firma Cinq Mondes, invita a dejarse llevar por antiguos rituales y masajes que te trasladan a Tailandia, Marruecos, China, Polinesia, Japón y la India, a través de sus aromas, plantas, aceites y bálsamos, música e inspiración. El spa ofrece rituales de purificación en el Hammam, mesa de exfoliación, ducha de hidromasaje con aromaterapia y luminoterapia, sauna... a manos de un equipo de tres profesionales formadas para ello. Además cuenta con modernos tratamientos con tecnología punta LPG Endermologie® e Indiba®. La experiencia culmina en el bar de infusiones donde se ofrece una selección de tisanas y tés desteínados. Villa Magalean Hotel & Spa****

Calle Nafarroa Behera 2

20280 Fuenterrabia (Hondarribia) (Guipúzcoa)

Teléfono (+ 34) 943 56 91 30 Email: [email protected] WEB FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.