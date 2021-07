PLAYA Ampliar Viajar a Punta Cana: la mejor opción para este verano Redacción Más artículos de este autor Por Tweet Este verano es posible encontrar las mejores ofertas por Internet para visitar las playas paradisíacas de Punta Cana. Gracias a páginas web como la de CentraldeVacaciones disfrutaremos de los lujos propios del Caribe a unos precios muy buenos



Tras más de un año de restricciones debidas a la pandemia de coronavirus, actualmente parece que la situación comienza poco a poco a mejorar. Con el fin de la mayoría de cierres perimetrales y el avance de la vacunación, vuelve la posibilidad de hacer un viaje o una escapada veraniega. Se trata de una ocasión ideal para redescubrir los lugares que tenemos cerca o visitar zonas paradisíacas como Punta Cana a precios increíbles, debido a que este verano aún habrá una cantidad de turistas menor de la habitual. Cuando se visita Punta Cana muchas personas deciden hacerlo con todas las comodidades, disfrutando de viajes a Punta Cana todo incluido con CentraldeVacaciones. Esta web, que cuenta con un sencillo buscador en el que encontrar cientos de ofertas de vuelos y estancias a partir de 600 euros. La baja afluencia de turistas permite que consigamos precios más baratos y que contemos con una tranquilidad extra en las playas y hoteles de película que se pueden encontrar en CentraldeVacaciones. Qué hacer en Punta Cana Esta zona de la República Dominicana es conocida por sus espectaculares playas bañadas por el mar Caribe. Situado entre Haití y Puerto Rico, este país se ha ido haciendo cada vez más popular entre los destinos turísticos debido a todas las posibilidades que ofrece. Y es que además de arenales, hoteles y restaurantes, en Punta Cana se puede disfrutar de toda una serie de experiencias y deportes acuáticos que harán de la estancia allí una aventura inolvidable. En primer lugar y aunque sobra decirlo, lo fundamental de nuestro viaje a Punta Cana serán las playas. Algunas de las más bonitas son la de Bávaro, la de Macao, la de Uvero Alto, la de Arena Gorda, la de El Cortecito o cualquiera de isla Saona. Esta última se trata de una isla situada a una hora en barco de Punta Cana y en la que se pueden ver arrecifes de coral y yacimientos arqueológicos. Otra parada obligada es el Parque Nacional de Los Haitises. Entrar en este paraje natural nos da una idea de cómo era antes Punta Cana, sin la transformación turística que ha vivido en los últimos años. En este parque podremos conocer los famosos mogotes, una especie de pequeños montículos que dan nombre al lugar; ya que Haitises significa "tierras altas". Fueron los/as aborígenes quienes dieron nombre a esa zona, y es posible visitar las antiguas cuevas en las que vivían (como la de La Reyna o la de La Arena) y admirar las pinturas que realizaron en su interior. Otro tesoro de la isla es la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, formada por más de 600 hectáreas de bosques tropicales y lagunas de agua dulce. Una vez más, el lugar fue bautizado por los indígenas, que consideraban que esas lagunas eran los ojos de la selva. Tanto en estas reservas como en el resto de la isla, también podremos admirar no solo la imponente naturaleza sino también una gran cantidad de animales. Hay alcatraces, lechuzas, cotorras, manatíes, serpientes o pelícanos, entre otras especies. Si respetamos su entorno y no les amenazamos, ellos tampoco tendrán problema con nuestra visita. Además de la naturaleza y el descanso en los arenales, también podemos acercanos a Santo Domingo para descubrir la vida diaria en esta ciudad dominicana. A tres horas en coche de Punta Cana, esta localidad cuenta con una gran Historia a sus espaldas, ya que fue la primera ciudad colonial de América. Visitar Santo Domingo y recorrer sus calles y monumentos permite conocer esa parte de la Historia. Por supuesto no debemos dejar de ir a los bares y restaurantes para conocer la deliciosa gastronomía dominicana. El sancocho, el mangú, las habichuelas o el pollo guisado acompañado de arroz son algunas de las especialidades de este país caribeño. Una vez cierren los restaurantes, si queremos seguir la fiesta, es el momento de acercarse a alguna de las discotecas que están especialmente pensadas para turistas. Por otra parte, en toda la zona de Punta Cana es fácil encontrar ofertas de deportes acuáticos y actividades como surf, windsurf, tirolinas o parasailing. Para los/as más atrevidos/as está el buceo con bombona, una oportunidad única de contemplar los secretos de los fondos marinos. Las aguas de Punta Cana - que ofrecen una visibilidad de entre 6 y 30 metros- son el lugar perfecto para sumergirnos y nadar rodeados/as de mantarrayas, tiburones y peces de colores. Es recomendable que realicemos todas estas actividades en compañía de profesionales para que sea una experiencia segura y satisfactoria. En definitiva, viajar a Punta Cana es una apuesta asegura para disfrutar de todas las comodidades y lujos de las playas caribeñas. Además, podremos conocer la Historia y a naturaleza de la República Dominicana a precios realmente baratos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

