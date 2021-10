Sport Hotel Hermitage & Spa, el resort con el mayor spa de Andorra

miércoles 06 de octubre de 2021 , 10:49h

Aunando lo mejor de la tradición y la modernidad, el Sport Hotel Hermitage & Spa, ubicado en el corazón de los Pirineos, se prepara para dar la bienvenida a la temporada de invierno. Su oferta gastronómica y de bienestar así como su localización estratégica y el amplio abanico de propuestas lúdicas se presentan como la ecuación perfecta para pasar unas vacaciones de ensueño a pie de pistas de Grandvalira.

Con una decoración tradicional de alta montaña, el hotel se compone de 135 habitaciones —Junior Suites, Junior Suites Premium y Suites Hermitage— con incomparables vistas a las montañas y a las pistas de Soldeu. Desde 2014, se ha posicionado como el primer hotel de cinco estrellas en Andorra y los Pirineos en formar parte de la prestigiosa asociación de The Leading Hotels of the World.

“Exclusividad, relajación y bienestar son palabras indisociables de Sport Hotel Hermitage & Spa. Tras la irrupción de la pandemia, y como consecuencia de haber pasado un largo periodo de tiempo en casa, los viajeros priorizan ahora, a medida que se rebajan las restricciones, escapadas de proximidad que les permitan volver a conectar con la naturaleza y la comunidad. Nuestro entorno privilegiado, junto con unas instalaciones de primer nivel, brindan una auténtica sensación de calma a parejas, familias y grupos de amigos por igual”, ha comentado Josep Lluís Bonet, director de Sport Hotel Hermitage & Spa.

Una dosis extra de cuidado

Sport Hotel Hermitage & Spa es el resort con el mayor spa de Andorra: más de 5000 m², divididos en cinco niveles, que conectan con dos hoteles cuatro estrellas del grupo y las sofisticadas Hermitage Mountain Residences. Este santuario dedicado al bienestar cuenta con zona de agua —piscinas, chorros de masajes y jacuzzis— para despedirse del estrés a 1850 metros de altitud.

A ello se suman 19 cabinas para mimar cuerpo y alma mediante masajes faciales y corporales, cuidados de belleza y bañeras para realizar balneoterapia. Con el objetivo de seguir mejorando la experiencia del cliente, recientemente el spa ha renovado su propuesta de bienestar con la introducción de dos nuevas marcas españolas, Mesoestetic Pharma Group y SeaSkin Life.

En el complejo de Sport Hotels Resort & Spa, los huéspedes encontrarán ocho espacios de restauración a la altura de los paladares más exigentes. Entre ellos destaca el Restaurante Ibaya, capitaneado por el chef Francis Paniego, poseedor de dos estrellas Michelin y tres soles Repsol. En Ibaya, la fusión de creatividad y tradición en los fogones da como resultado una cocina vanguardista que a su vez está fielmente arraigada al territorio. Tanto la “ostra sobre un sedoso de ortigas y vegetales y un merengue de su agua” como el “foie-gras templado, sopa de cabracho y galleta de espéculos” son algunas de las propuestas para no perderse durante su tiempo aquí.

Por su parte, Koy Hermitage propone un viaje a Japón sin salir de Andorra, de la mano del galardonado Hideki Matsuhisa. Los comensales podrán disfrutar de auténticas delicias como la tempura de vieiras, sashimi o sushi en un formato show-cooking que sorprenderá por su técnica y calidad.

Privacidad sin renunciar a nada

La reciente introducción de las Hermitage Mountain Residences responde a la creciente demanda de estancias únicas con mayor intimidad y espacio. El lujo, el confort y una decoración excepcional se conjugan para crear una colección de residencias privadas de entre 120 m² y 500 m², con capacidad para alojar hasta 16 personas, con servicio de mayordomo y acceso a toda la oferta del hotel.