Una unidad de Cercanías Civia de Renfe transformado en un demostrador de tren de hidrógeno

lunes 08 de noviembre de 2021 , 14:13h

La factoría de CAF en Zaragoza acometerá en los próximos días la remodelación de una unidad de Cercanías Civia cedida por Renfe Operadora para transformarla en un demostrador de tren de hidrógeno, dentro del proyecto FCH2Rail, desarrollado por un consorcio de 9 empresas de cuatro países europeos.

El objetivo de este proyecto es sustituir una tracción ferroviaria contaminante, como es la impulsada por motores diésel, por una fuente de energía limpia, el hidrógeno, que solo emite vapor de agua a la atmósfera. De esta manera, la unidad Civia, de tracción eléctrica, podrá circular también por tramos no electrificados.

Una vez concluida la instalación de esta propulsión bi-modo (eléctrica e hidrógeno), hacia mediados de 2022, se iniciará un periodo de pruebas con el fin de comprobar las capacidades del hidrógeno aplicado a la tracción ferroviaria. El consorcio analiza en este momento las líneas sobre las que se podrían realizar estas pruebas, teniendo en cuenta su potencial y sus beneficios medioambientales.

El proyecto FCH2Rail

El proyecto FCH2Rail (Fuel Cell Hybrid Power Pack for Rail Applications) está financiado por la asociación público-privada Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), impulsada por la Unión Europea, dentro de su programa Horizonte 2020. La FCH JU apoya la investigación de tecnologías energéticas limpias de carbono, y en particular, del desarrollo de la pila de hidrógeno.

Forman el consorcio las empresas españolas Renfe Operadora, Adif, CAF y Centro Nacional de Hidrógeno; la lusa IP (Infraestructuras de Portugal); las alemanas DLR y STT, y Toyota Motor Europe, que aportará el sistema de pila de combustible y el soporte de integración para el tren demostrador.

El análisis de la viabilidad de tren de hidrógeno, así como su integración en un sistema de propulsión híbrido, es el primero de los 9 paquetes de trabajo en los que se estructura FCH2Rail. De ellos, ya están en marcha otros 6, relacionados con el desarrollo de normativas para el nuevo tren, análisis de seguridad o la comunicación de los logros del proyecto.

El tren Civia

La unidad Civia 463.199 cedida por Renfe pertenece a su flota de Cercanías, y fue desarrollada por las principales empresas fabricantes, bajo las especificaciones de la operadora. El resultado fue un vehículo versátil, que cubre las expectativas y necesidades de este tipo tan particular de servicio público.

Se trata de un tren eléctrico autopropulsado con diversas versiones (y diferente número de plazas), que circula por todos los núcleos de Cercanías de la red española. Entró en servicio en 2004, y ha demostrado ser un éxito, ya que desde entonces se ha convertido en el modelo más numeroso de la flota de Renfe, con 248 unidades.

Compromiso con el medio ambiente

El programa Horizonte 2020, del que nace el impulso para investigar y desarrollar la tracción ferroviaria de hidrógeno, es parte del compromiso de la Unión Europea con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático peligroso. Tras la Cumbre de París de 2019, el Pacto Verde Europeo se ha centrado en la reducción para 2030 del 55% de las emisiones registradas en 1990.

Para Renfe, este compromiso está integrado en su modelo de gestión empresarial, a través de una estrategia que impulsa la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, la igualdad, la cultura, la ética y la transparencia, en todos sus ámbitos de actuación.