Verna, el limón idóneo para los más pequeños de la casa

jueves 31 de marzo de 2022 , 07:25h

El limón europeo es uno de los alimentos estrella de la dieta mediterránea, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las más saludables del mundo, cuya versatilidad permite incluirlo en varias comidas al día. Esto hace que cada vez más españoles lo consideren imprescindible en sus despensas, salvo en el caso de los hogares con niños hasta 15 años, que solo representan el 19,7% del consumo en España, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por ello, el limón Verna es una opción ideal para introducir en el gusto por este cítrico a los más pequeños de la casa.

Y es que el limón cuenta con multitud de propiedades nutricionales y beneficios saludables, dado que se trata de un alimento natural, sin grasa e idóneo para seguir un estilo de vida sano. Igualmente, es una fuente importante de vitamina C, nutriente que contribuye a la formación normal de colágeno, la regeneración de la forma reducida de la vitamina E, disminuye la fatiga y optimiza la absorción del hierro; propiedades muy apreciadas por los profesionales de la salud.

Los atributos del limón Verna son similares a los de Fino, variedad más extendida en Europa. Sin embargo, cabe destacar la menor acidez de su zumo, singularidad que le convierte en un buen aliado para seducir a aquellos que lo prueban por primera vez. De igual modo, presenta un color amarillo más intenso que su “hermano mayor”, su piel es algo más gruesa, tiene una forma más ovalada y en su interior tan sólo se encuentra entre tres y cuatro semillas por fruto.

Además, Verna es un limón originario y representativo de la Vega del Segura, aunque también se cultiva en los campos de Andalucía, sobre todo en la provincia de Málaga. De hecho, es una variedad autóctona española y única en el mundo, lo que le da un carácter muy especial.

La comercialización se iniciará en abril

Por otro lado, hay que señalar que la temporada de Verna se complementa a la perfección con la ventana comercial del limón Fino, en virtud de que el grueso de su recolección se desarrolla desde el inicio de la primavera hasta el fin del verano, escenario que permite a los productores de limón europeo producido en España satisfacer la demanda del consumidor.

En cuanto al transcurso de la campaña de limón Verna, la previsión apunta finalmente a una cosecha próxima a las 190.000 toneladas en 2022, lo que supondrá una reducción significativa frente a los volúmenes de 2021, con un comienzo de la comercialización previsto para el mes de abril. Esto se debe a que las condiciones climatológicas adversas del curso pasado -frío, viento y lluvias en exceso- incidieron en la floración y el cuaje de algunas áreas de producción.

Estas y otras características del limón de origen europeo son difundidas por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO) en la campaña de información Welcome to the Lemon Age, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con la finalidad de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria respecto a los limones extracomunitarios.