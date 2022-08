Maitena Ezkutari: ‘Viajar de una manera sostenible es fácil en Navarra’

Con el pretexto de la nueva campaña turística ‘Otro Turismo’ con la que Navarra, pretende posicionar a la Comunidad Foral como uno de los destinos más sostenibles de Europa y que invita a viajar de una manera diferente, hablamos con Maitena Ezkutari Artieda, directora general de Turismo, Comercio y Consumo de Navarra.

Esta diplomada en Empresas y Actividades Turísticas por el Instituto Navarro de Turismo en 1993, nacida en Etxarri Aranatz, nos habla de sus inicios laborales, ‘como la mayoría de las personas en este país empecé a trabajar en hostelería en época de estudiante, el primer contacto serio fue con 17 años gestionando las piscinas de mi pueblo con un grupo de jóvenes y después ya en el bar familiar que teníamos en el casco viejo de Pamplona.

Queremos demostrar con hechos que en Navarra viajar de otra manera es posible

Sin embargo, concretamente en el ámbito turístico, no fue hasta finalizar los estudios de TEAT (Técnico de Empresas de Actividades Turísticas) cuando me contrataron en la Oficina de Turismo de Lekunberri. También ejercí como dinamizadora turística de la Montaña de Navarra en Cederna Garalur y sobre todo, la mayor parte de los años, he sido gerente en el Consorcio Turístico Plazaola.’

Maitena Ezkutari, que en agosto de 2019 fue nombrada directora general de Turismo, Comercio y Consumo, comenzó su trayectoria profesional en la Oficina de Turismo de Lekunberri en 1993, donde coordinó el plan de dinamización turística de este municipio. En 1995 se incorporó al Consorcio Turístico Plazaola, del que ha sido gerente hasta 2015. En este consorcio, lideró, entre otros proyectos, la declaración del Robledal de Orgi como área natural recreativa, la primera de Navarra; la recuperación del antiguo trazado del ferrocarril Plazaola como vía verde; y el acondicionamiento de las Cuevas de Mendukilo en Astitz (Larraun). Además, en 1998 trabajó como técnica de turismo de Cederna-Garalur, donde ha sido gestora del proyecto “Montaña Navarra”…

De todos los proyectos turísticos que has liderado ¿de cuál te sientes más satisfecha?

Probablemente el principal sea la recuperación de la Vía Verde Plazaola, por la dedicación que ha exigido durante muchos años, las dificultades de la orografía y las exigencias técnicas y económicas que ha entrañado, y que siguen siendo un reto. Ese camino ferroviario, solo en la parte Navarra, tiene 35 túneles para hacernos una idea de algunas de las dificultades, pero sigue siendo un proyecto en marcha que esperemos que en poco tiempo logre unir definitivamente Pamplona con San Sebastián en bici.

No puedo olvidarme tampoco de otros proyectos que han sido claves para el desarrollo económico de esos valles del norte de Navarra como la primera Área Natural Recreativa de Navarra: el robledal de Orgi en Lizaso en el Valle de Ultzama o las Cuevas de Mendukilo en Astitz en el valle de Larraun, por mencionar los proyectos más complejos. Ahora mismo no se podría entender el turismo en esa zona sin el desarrollo de esos proyectos.

Navarra propone en su compaña ‘Otro turismo’ una nueva forma de entender los viajes y una nueva forma de disfrutar de este destino líder en sostenibilidad…

¿Qué es para Maitena el Otro Turismo?

‘Otro Turismo’ es un concepto que responde a lo que una parte de los consumidores reclamamos, especialmente tras la pandemia la sensibilidad con el cambio climático ha crecido y somos más críticos con nuestra forma de viajar y de consumir. ‘Otro Turismo’ es el marco que engloba la estrategia turística que propone Navarra y que atrae a un tipo de personas muy concretas. Dentro de este paraguas se engloba no sólo una campaña de marketing sino también acciones de planificación, fomento, ordenación o formación comprometidas con el cambio climático y la transición verde. Es una estrategia integral que pretende posicionar a Navarra como un destino sostenible de referencia en Europa.

Una de las cosas buenas que tenemos es que nuestra oferta turística no está concentrada en el verano

Esta nueva campaña de turismo de la Comunidad Foral, ¿a qué tipo de turistas principalmente va dirigida?

Precisamente la campaña va dirigida a un viajero muy concreto y con espíritu crítico, así que hemos articulado toda la campaña en torno a un viaje real que han hecho 4 personas, un cocinero especializado en desperdicio alimentario y gastronomía sostenible, una montañera, una bloguera de viajes y un activista medioambiental. Queremos demostrar con hechos que en Navarra viajar de otra manera es posible. Como resultado de esa campaña se ha rodado un documental de 6 capítulos y además hemos tenido a una empresa auditando cada paso y midiendo la huella de carbono que dejábamos, tanto los viajeros como el equipo que les acompañaba. Así que la campaña apela de una manera honesta a personas que quieren viajar de una manera diferente, consciente y responsable. Turistas comprometidos con el cuidado del planeta, que procuran reducir su huella de carbono, que buscan disfrutar de la naturaleza respetándola, integrarse en armonía con las personas locales, con la cultura y tradiciones de cada tierra, consumiendo producto local, artesanía y gastronomía kilómetro cero...

¿Cuál serían las propuestas turísticas sostenibles recomendadas para los turistas durante el verano en Navarra?

Viajar de una manera sostenible es fácil en Navarra. Las propuestas son muy variadas empezando por una oferta muy diversa de alojamientos sostenibles, con sensibilidad medioambiental, preocupados por la eficiencia energética y que además se encuentran diseminados por el territorio y no concentrados en grandes poblaciones, casas rurales, campings, albergues, hoteles rurales…además de los hoteles de Pamplona. La gastronomía km 0 en Navarra es otra de nuestras señas de identidad. La posibilidad de consumir producto local se encuentra en todos los restaurantes, verduras de temporada, pimientos, espárragos y vinos denominación de origen. Tener a tu disposición la posibilidad de una dieta que genera menor huella de carbono y que además te permite conocer mejor las tradiciones locales a través de visitas a las huertas, trujales, bodegas... La movilidad es otro de los ejes. El cicloturismo y el Camino de Santiago son dos de las actividades más populares en Navarra y ¿qué hay más sostenible que moverse caminando o en bici? Además, se está trabajando con una batería de ayudas para ayuntamientos y empresas para configurar un mapa amplio de puntos de recarga para el coche eléctrico de manera que se cubra todo el territorio en pocos meses. Es la mejor manera de conocer la cantidad de senderos, cuevas, foces, espacios naturales protegidos, patrimonio monumental e histórico que se encuentra distribuido por cada rincón de Navarra.

¿Y durante el invierno?

Me alegro de que preguntes por el invierno. Una de las cosas buenas que tenemos es que nuestra oferta turística no está concentrada en el verano. Muchas propuestas son independientes de la estación climática, el turismo cultural, el turismo rural, el turismo gastronómico…por supuesto también el turismo MICE y el turismo de salud se desarrollan más en esas fechas. En invierno las actividades más ligadas a los deportes acuáticos; embalses, ríos, cañones…dan paso a deportes de invierno. Por ejemplo, un paseo con raquetas en la nieve que combina el deporte con la observación de la naturaleza en la Selva de Irati o en el Valle de Roncal, es una experiencia difícil de olvidar. Las fiestas y tradiciones de invierno como el Olentzero en Navidad, que visita todos los pueblos del norte de Navarra o los carnavales, con personajes impresionantes. Si tenemos una actividad turística continuada durante todo el año, aunque haya picos en verano o Semana Santa, provocamos un menor impacto en el medio y aportamos mayor desarrollo económico y cohesión social porque la actividad no se detiene. Eso es también apostar por la sostenibilidad, necesitamos que los negocios tengan continuidad todo el año especialmente en zonas sensibles a la despoblación.

Un turista tiene que ser consciente de que las demás generaciones tienen el mismo derecho a disfrutar de ese lugar

Tras la pandemia ¿han variado las demandas de los turistas?

La pandemia ha traído nuevas formas de viajar. Creo que los turistas son más conscientes de las repercusiones no sólo presentes sino también futuras. El confinamiento sin duda ha revalorizado los destinos de naturaleza, especialmente aquellos que ofrecen espacios amplios, que permiten reconectar con lo esencial de la vida. El turista es ahora más sensible a las aglomeraciones o a la contaminación. Por otro lado, para algunas personas estos dos años han sido un tiempo de reflexión y de cambios a nivel espiritual, esto ha atraído también a ese viajero que busca respuestas, conocerse mejor y que decide iniciarse en el Camino de Santiago.

¿Que supone el Camino de Santiago para Navarra?

El Camino de Santiago para Navarra es un eje importantísimo de nuestra propuesta turística y sin duda un reclamo para este tipo de turista del que hablamos. Personas que viajan para vivir una experiencia vital y que recorren el territorio, fundiéndose en el paisaje, conociendo de cerca las tradiciones, interaccionando con la población local…Y que además van a visitar gran parte de nuestro patrimonio natural e histórico, que es nuestro gran valor. El perfil de un peregrino o peregrina es el de un turista responsable que trae beneficio pero que no agota los recursos. Y por allí por dónde pasa el Camino han ido surgiendo propuestas de comercio especializado, de experiencias de turismo cultural, proyectos de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico, alojamientos sostenibles, restaurantes kilómetro cero, productores de vino o alimentos que trabajan en ecológico, los mercados locales han recobrado importancia, surgen empresas especializadas en bicicletas… En definitiva, el Camino de Santiago representa muchos de los valores del turismo que queremos para Navarra, forma parte de nuestra identidad y representa a nuestro territorio.

¿Ha aumentado la preocupación por el medio ambiente?

Totalmente. Somos más conscientes de que los recursos no son infinitos, de la degradación del planeta. El cambio climático lo estamos sufriendo en nuestra propia piel, los incendios de este verano son prueba de ello. Se está trabajando mucho para implementar acciones que transformen esta realidad, gracias a los fondos Next generation EU tenemos la oportunidad de invertir 76M los próximos años en el destino turístico. Pero es urgente hacerlo a todos los niveles, empresarios, ayuntamientos, ciudadanía, y las instituciones debemos ser firmes con esto.

¿Qué puede hacer un particular en su vida diaria para reducir su huella de carbono?

La movilidad y la alimentación creo que son los ejes básicos por los que habría que empezar. Son además aspectos de día a día que forman parte de nuestras rutinas. Pequeños cambios en esas rutinas como usar menos el coche, consumir producto cercanía y apoyar el comercio local, son la base de la que partir.

En la campaña de promoción “La otra huella” lo hemos demostrado haciendo un seguimiento por parte de una empresa especialista del consumo de los protagonistas del documental durante una semana. La conclusión es que trasladándonos en tren y coche eléctrico, comiendo producto local, y alojándonos en lugares comprometidos hemos reducido algo más del 30% la huella de carbono. Es como si el viaje en vez de haber durado 6 días hubiera durado 4.

¿Qué es lo que un visitante nunca debe de hacer en un destino turístico?

Degradarlo. Un turista comprometido debe disfrutar de lo que tiene delante y ser consciente de que las demás generaciones tienen el mismo derecho a disfrutar de ese lugar en el futuro.

¿Cómo ha evolucionado el turismo en estos años?

El turismo tiene mucho más en cuenta las repercusiones actuales y futuras y no sólo las económicas, también las sociales y medioambientales. No solo nos fijamos en los datos de número de turistas sino de cuándo vienen, cómo vienen y cómo se relacionan con el territorio, la medición es fundamental para la toma de decisiones, tarea que desarrollamos desde el Observatorio turístico desde hace años en la red INSTO de observatorios turísticos sostenibles. Somos además más conscientes del impacto que tiene a nivel convivencial. Ya no sólo se piensa en qué es bueno para el visitante, sino también para la población local.

Los mejores lugares para vivir deben ser los mejores lugares para visitar, como dice la Declaración Barcelona “Better Places to Live, Better Places to Visit”, somos muchas las regiones que hemos dado un paso en ese sentido en Europa y por ello estamos también en NECSTour trabajando en estrecha colaboración con la CE para lograr lo antes posible ese turismo sostenible.

Concretamente el turismo en Navarra, ¿qué cambios ha experimentado?

En líneas generales ha mejorado la estacionalidad, tenemos más turistas todo el año, no solo en verano y semana santa. Con anterioridad a la pandemia ya percibimos un aumento del empleo en el sector durante periodo 2008-2014 y desde 2014 a 2019 se produjo un crecimiento en número de turistas (14,5 %). En 2019 recibimos 1,5 millones de turistas. Estos turistas realizan mayor estancia media, las pernoctaciones han crecido un 21,7 % y un 35% más de gasto medio con respecto a 2014. Previamente a la pandemia también observábamos más turistas internacionales. Y creemos que pronto recuperaremos estas cifras. En Semana Santa por ejemplo tuvimos un 87% de ocupación, fuimos los primeros en el ranking nacional e incluso superamos en un 1% las cifras de 2019.

Navarra ofrece un territorio que te lo pone fácil si lo que quieres es hacer un turismo más consciente, sin alterar, degradar…

La apuesta turística de Navarra de estos últimos años se enmarca dentro de una apuesta global que tenemos como territorio y que afecta a otros muchos sectores de la actividad económica como pueden ser el vehículo eléctrico, la medicina personalizada, la agroindustria, industrias creativas y audiovisuales… y que se conoce como la S4, la especialización inteligente. Fruto de un análisis profundo y de unos objetivos marcados en el PETNA del 2018, Navarra ha seguido en el ámbito turístico un camino bien planificado para conseguir posicionarse como una región referente en Europa en sostenibilidad. La transición hacia una economía sostenible, digital y comprometida con el territorio y las personas ha experimentado un acelerón con los fondos Next y actualmente los proyectos y acciones desplegadas por toda Navarra serán claves para transformar el destino. Navarra es la comunidad con mejor calidad de vida según el ranking elaborado por el INE sobre Calidad de Vida en España y publicada a finales de 2021 . Hay un compromiso fuerte con la protección del medio ambiente, con normativas pioneras como la ley de cambio climático y transición energética, etc. De hecho, un 33% de nuestro territorio goza de algún tipo de protección medioambiental. Lideramos tasas de reciclaje y recogida selectiva de basura, la economía circular y el aprovechamiento del agua. Somos también pioneros en el uso de energías renovables a nivel nacional, más de un 21% de nuestro consumo procede de estas fuentes. Así que los cambios que ha experimentado el turismo en Navarra han ido en paralelo a los que hemos ido experimentando como sociedad. Además nuestra estrategia se está traduciendo en una mayor competitividad, empezando por la profesionalización del sector fomentando la formación y apoyando la digitalización a través del laboratorio de trasformación digital, definiendo y desarrollando nuevos productos en torno al cicloturismo, el senderismo en el ámbito natural y o el turismo musical y el turismo del cine en el ámbito cultural, promoviendo el compromiso social y medioambiental a través de ayudas a proyectos de sostenibilidad de empresas y entidades locales, impulsando nuevos modelos de gestión de los espacios turísticos y no olvidando el objetivo de lograr un turismo convivencial.

¿Cuál sería para usted el principal reclamo turístico de Navarra?

Precisamente todo lo que estamos hablando. La posibilidad de viajar de otra manera, de hacer otro turismo. La oportunidad de encontrar un territorio que te lo pone fácil si lo que tú quieres es hacer un turismo más consciente, sin alterar, degradar…Y si no eres consciente de ello en Navarra podrás iniciarte en ese compromiso con el planeta. La huella que debe quedar tiene que ser la que te lleves a casa en tus recuerdos.

¿Qué ruta recomendaría en Navarra?

Una ruta sencilla, familiar y para todos los públicos es la Ruta de los Robles milenarios, SL-NA 137, en Etxarri Aranatz. Es una ruta de 5 km, fácil y muy apropiada para estar fresquito con estos calores ya que atraviesa un robledal con ejemplares declarados Monumento Natural. Son impresionantes. También hay grandes helechos y paneles interpretativos a lo largo del recorrido. Si se quiere ampliar la ruta, se puede conectar con la Ruta de los Dólmenes, aunque esta ya cuenta con casi 14 km y algo más de dificultad.