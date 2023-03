Madrid organiza el primer Foro de Turismo de la ciudad

viernes 24 de marzo de 2023 , 08:27h

EL OBJETIVO ES DAR AL SECTOR EL PROTAGONISMO QUE LE CORRESPONDE Y DEBATIR SOBRE LAS CLAVES Y RETOS PRESENTES Y FUTUROS DEL TURISMO MADRILEÑO

El Área delegada de Turismo del Ayuntamiento celebrará el próximo lunes, 27 de marzo, el primer Foro de Turismo de la Ciudad de Madrid, una jornada en la que el consistorio quiere dar a este sector una relevancia especial y un papel protagonista, por su aportación al desarrollo social y económico de la ciudad, que se corresponde con un 12 % del PIB de Madrid.

Este evento servirá para analizar evolución del turismo de Madrid y dar las herramientas clave para la promoción del destino a todos los profesionales que, de una manera u otra, están relacionados con la venta de productos y servicios de la ciudad en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se debatirá sobre el modelo de turismo que ha de llevar a un destino urbano a lo más alto y se presenta el Anuario de turismo de la ciudad de Madrid 2022.

El foro, que se celebrará en el Hotel Meliá Castilla, arrancará a las 9:00 de la mañana con las intervenciones de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, que dará las principales claves del éxito en la transformación de un destino; y del director de Turismo, Héctor Coronel, quien expondrá las herramientas necesarias para elevar la competitividad de la ciudad.

A continuación, el director ejecutivo de McCann Barcelona y director de IT de McCann Spain, Enric Jové, impartirá la conferencia ‘Posicionamiento de marca en destinos turísticos’.

La jornada proseguirá con la mesa redonda ‘Madrid, una ciudad para vivir, para invertir y para visitar’, que estará moderada por el presidente del consejo de Turismo de la CEOE, Juan Cierco, y en la que participarán el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo; el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel Alonso; y Andrew Ferren, periodista norteamericano, colaborador de medios internacionales como The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, Travel + Leisure y Elle Decor, entre otros. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, será el encargado de clausurar este foro, que nace con vocación de continuidad.