Errores que hay que evitar a la hora de colocar el equipaje en el coche

viernes 04 de agosto de 2023 , 06:32h

El equipaje es un factor sobre el que apenas se incide cuando se va o vuelve de vacaciones. Sin embargo, hay que darle mucha importancia ya que afecta directamente sobre la seguridad de los pasajeros. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, enumera aquellos errores que se suelen cometer a la hora de viajar con equipaje en coche. Errores muy habituales que, sin embargo, pueden resultar peligrosos.

Llevar maletas y otros objetos en los asientos. Todo el equipaje debe ir en el maletero. Si se lleva algún objeto, éste debe ir sujeto o guardado en algún compartimento. Un ordenador de tan sólo 2,2 kilogramos de peso puede llegar a pesar 85 kilogramos cuando se produce un frenazo a 50 kilómetros por hora. Puede aumentar a 275 kilogramos de peso si la velocidad se sitúa en 90 kilómetros por hora, es decir, es, , según recoge la Dirección General de Tráfico, como si un oso pardo europeo impactase contra una persona.

Colocar el equipaje en la zona del maletero de forma aleatoria. Los bultos más pesados deben ir en la parte baja. Puede que no sean los más grandes pero sí lo que más pesan. Deben ir lo más centrados posibles, repartiendo el peso. De esta forma, el centro de gravedad no se ve afectado.

Que no haya una separación física entre el maletero y los pasajeros. De hecho, se recomienda no quitar la bandeja trasera. De esta forma, se evita que el equipaje golpee contra los pasajeros ante cualquier frenazo o imprevisto.

Llevar más equipaje del recomendado, superando incluso la masa máxima autorizada. Hay que tener en cuenta la masa máxima autorizada del vehículo y la tara (el peso del coche en vacío). El resultado de esta resta es el peso que puede admitir el automóvil. Por supuesto, no hay que olvidar el peso de los pasajeros.

Colocar maleteros de techo de forma errónea. Es una buena forma para llevar el equipaje extra. Sin embargo, no hay que guiarse por la intuición a la hora de colocarlo. Se deben seguir las indicaciones del fabricante para anclarlo correctamente y de forma segura.

No tener en cuenta a los pasajeros y el equipaje a la hora de determinar la presión de los neumáticos. Normalmente no se tiene en cuenta el peso. Sin embargo, ésta varía en función de si el coche va cargado o no. Se debe consultar las especificaciones de la marca al respecto. La presión suele venir indicada en un adhesivo que suele estar en la tapa de combustible, el parasol del copiloto o en el lateral de cualquiera de las cuatro puertas.

No modificar la conducción. Cuando un coche va cargado, la estabilidad se altera y tarda más en reaccionar. Por ello, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Hay que ser más precavidos a la hora de coger curvas y saber que el coche puede tardar más en detenerse o acelerar.

Que el equipaje dificulte la visibilidad. Ver qué ocurre detrás es muy importante: maniobras de marcha atrás, frenazos inesperados, adelantamientos… Por ello, los objetos no deben tapar la visibilidad posterior y mucho menos la delantera.

Dejar el maletero de techo puesto aunque no sea necesario. Como se ha indicado, el maletero de techo es una excelente opción de transporte. Sin embargo, se recomienda quitarlo y guardarlo cuando ya no es necesario para que no afecte a la conducción y a la estabilidad.

No señalizar la carga que sobresale del vehículo. Según el Reglamento General de Circulación, cuando la carga sobresale de la proyección de los vehículos más de un 10% de su longitud o un 15% en caso de que sea indivisible, debe ir señalizada con una placa V-20 en la parte trasera. Además, si sobresale longitudinalmente la anchura de la parte posterior del vehículo, hay que colocar transversalmente dos paneles de señalización y cada uno debe ir en el extremo del material saliente. Es importante tener en cuenta que en un turismo convencional no puede sobresalir carga más allá de los retrovisores.

En este sentido, la compañía recuerda que las bicicletas deben ir igualmente en el maletero. Si no es posible por su tamaño, hay que utilizar un portabicicletas adaptado al tipo del vehículo, número de bicicletas que se van a transportar, si son eléctricas, instalación o frecuencia de uso… Norauto cuenta con un amplio catálogo de portabicicletas: de techo, maletero, de enganche.

Por último y conscientes de la necesidad de soluciones de transporte para este tipo de viaje y la importancia de que lo hagan de forma segura, la compañía cuenta con el servicio RENTABLES. Los usuarios pueden alquilar maleteros de techo, portabicicletas, remolques y cadenas de nieve por días y según sus necesidades. De esta forma, no es necesario pensar dónde se va a guardar posteriormente y se pueden utilizar estos dispositivos para trasladar todo el equipaje que sea necesario de forma adecuada y segura.