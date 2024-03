Los Rebeldes en concierto. 45 años de rock y de vida

miércoles 13 de marzo de 2024 , 08:59h

Fue en la sala La Riviera de Madrid.

LOS REBELDES:

Impresionante! Aún estamos emocionados de lo vivido en la sala la Riviera en Madrid!

Millón de gracias @seguidores

Los Rebeldes se reunieron para celebrar 45 años de Rock & Roll en un concierto con ilustres invitados como Loquillo, Ariel Rot, Ovidi Tormo ...

A eso de las nueve de la noche Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moisés Sorolla, el trío seminal del grupo, junto a los actuales músicos de la banda y el histórico Dani Nel.lo rompieron el frio que reinaba en la calle para empezar con sus descarga de rock eléctrico, invasivo, reiterativo y peligroso…

Eso quizá en otras tiempos, porque, como reconoció el propio Carlos Segarra, ahora son menos rebeldes y broncas, pero siguen dando caña (quizá en estos tiempos no se dice así, pero estábamos a bordo de los 80 con muchas de sus consecuencias, incluso alguna pelea entre asistentes, que para eso el rock and roll no ha muerto).

Esos 45 años que han pasado desde que el grupo inició sus correrías por garitos perdidos y lugares más perdidos todavía, hasta que llegaron a ser teloneros del gran Chuk Berry -aunque fuese un tanto altivo con ellos y los mirase por encima del hombro-, hasta codearse con Los Ramones, que esos sí les observaron como iguales aunque no fuesen Ramones sino Rebeldes – al fin y al cabo los dos empezaban con R …

45 años de travesía rockabillera por aquello de ese primer larga duración de título ROCKABILLY, grabado con muchas ganas y pocos medios…

Pero a lo que vamos, concierto en La Riviera, con más de dos horas de música, con invitados de esos que se denominan de lujo, con un repaso por muchos de sus éxitos y alguna cara B, que también existían en aquellos singles que fiaban todo a la cara A y que escondían joyitas en el reverso…

Y en los primeros lugares de la atiborrada pista, hay que recalcar que la sala estaba repleta de personal, pues eso que en los primeros lugares una muestra del público fiel de Los Rebeldes, algunos tupés con más o menos fortuna y cabello; algunas calvas delatoras de que los años no pasan en balde, al contrario a muchos los pasa factura en forma de alopecia, algún que otro sombrero de reminiscencias vaqueras, del estilo de los que lucía, luce y lució sobre las tablas el señor Segarra, alguna chica, mujer, joven de alma y espíritu intentando evocar esos bailes -diabólicos y malditos- pero las cinturas ya no son lo que fueron, y, como explicamos al principio alguna bronca, algún puñetazo y algún que otro empujón que no pasó a mayores, quizá porque los asistentes estaban, precisamente, mayores de cuerpo y mente…

Todo eso es el rock y todo eso puede ocurrir en un concierto de rock…

Y mucha música, muchas canciones, breves, concisas, en torno a los dos minutos y medio, para que más, si las descargas de alta tensión si son breves son dos veces más contundentes y eléctricas, como es lógico…

Y actitud, mucha actitud sobre el escenario, tanto en los componentes de la banda como en los invitados, porque Ariel Rot luce de largo y oro con la guitarra entre las manos; que decir de don Loquillo, que mira desde esos casi dos metros de altura, con ese tupe blanqueante y desafiante, integro, serio y formal. Y, otro tipo con mucha altura, Ovidi Tormo, componente de Los Zigarros, que si pudo presumir de rizada melena y mostró sus dotes artísticas junto a la banda protagonista de la noche: LOS REBELDES, eso que no se olvide…

Porque aunque hayan pasado 45 años, siguen en forma y en fondo, sonaron muy bien y sudaron muy bien…

Incluso presentaron temas de su nuevo álbum que no consiguieron tener a tiempo para mostrarlo en forma física esa noche…

En definitiva ¡Larga vida a los rebeldes, a Los Rebeldes y al rock and roll!

Lo demás, por una noche, puede esperar.

Rebeldes 1979, En la Barcelona de 1979, Carlos Segarra funda LOS REBELDES junto a Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Durante dos años y multitud de actuaciones en las que logran compartir escenarios con Chuck Berry, Johnny Guitar Watson, Ramones y Mike Olfield, entre otros, finalmente la multinacional EMI-ODEON les ficha y edita su primer disco “Cervezas, chicas y rockabilly” (1981). En 1982, EMI lanza el single “Carolina/Demasiado Whisky”, tras lo que viene un parón de un año por el servicio militar de Carlos. A su vuelta graban “Esto es Rocanrol” (1984), que edita TWINS y ahí es donde empieza su ascensión al estrellato con temas como “Harley 66”, “Esa manera de andar” y el propio “Esto es rocanrol”. Las actuaciones del trio Carlos-Aurelio-Moi de esta época son legendarias.