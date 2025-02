La música del grupo Morgan en Ámbito Cultural

lunes 03 de febrero de 2025 , 09:43h

Esta vez en Ámbito Cultural proponen una cita con la una de las bandas más interesantes de nuestro país: MORGAN.

Martes 4 de febrero a las 19:30 h

"ASÍ NACEN LAS CANCIONES", CON MORGAN

El grupo: con Nina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David «Chuches» Schulthess, los cuatro pilares de la formación.

con Nina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David «Chuches» Schulthess, los cuatro pilares de la formación. ¿Qué ocurrirá?: el crítico musical Fernando Neira charla con los miembros de la banda sobre su nuevo álbum "Hotel Morgan" y podremos disfrutar de algunos de sus últimos temas.

Vente a la sala o sigue el evento en:

YouTube: pincha pincha aquí

A estas alturas nadie pone en duda que Morgan es una de las mejores bandas de nuestro país. En ella se juntan unos excelentes instrumentistas, con una voz prodigiosa y unas canciones emocionantes.

Nina de Juan (voz y piano), Paco López (guitarra y voz), Ekain Elorza (batería) y David «Chuches» Schulthess (teclado) son los cuatro pilares de la formación. Hace ya tres años que publicaron The River and the Stone, su último álbum de estudio, y ahora regresan con un nuevo larga duración titulado Hotel Morgan.

Morgan es una banda afincada en Madrid que nació en 2012 formada actualmente por Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess.Su primer álbum NORTH, producido por Jose Nortes, fue lanzado en febrero de 2016.

Con este disco comenzaron su andadura y una gira de presentación por diversas ciudades y escenarios. En 2017 reeditaron el disco de manera autogestionada y continuaron recorriendo todo el país hasta llegar a los casi 100 conciertos en ciclos,salas y festivales.

Tras solo dos meses de parón desde que cerraran su primera gira en la sala Ochoymedio de Madrid, se publica su segundo disco, AIR, también producido por Jose Nortes, a la venta en marzo de 2018. Con él comenzaron su segunda gira con la que recorrieron nuevamente todo el país pasando por salas, festivales, teatros y auditorios.

El AIR TOUR, después de casi 200 conciertos, acabó en la sala Apolo de Barcelona a principios de 2020.Tras el confinamiento, la banda empezó a trabajar en sus nuevas canciones y, casi un año después, en febrero de 2021, grabaron el que fue su tercer álbum de estudio en Le Manoir de Léon, Francia junto a Campi Campón a la producción. Mientras grababan este nuevo disco lanzaron también su primer directo grabado en el Circo Price de Madrid durante los dos conciertos que la banda ofreció allí en enero de 2019. Finalmente, THE RIVER AND THE STONE se publicó en octubre de 2021, y actoseguido la banda se embarcó en una larga gira de más de cien conciertos por todo el país, finalizándola una noche muy especial: en enero de 2023 actuaron en el Wizink Center de Madrid acompañados por la Golden Family en formato Big Band. Este concierto fue publicado en triple vinilo en octubre de 2023 y se puso a la venta en los últimos conciertos que la banda dio a finales de ese mismo año, antes de tomarse un pequeño descanso para afrontar su nuevo trabajo de estudio.

Un nuevo álbum que ya es una realidad, tras embarcarse en un largo y fructífero viaje por carretera hasta Noruega, donde dieron forma a HOTEL MORGAN en Ocean Sound Studio, con producción de Martín García Duque. Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David “Chuches” Schultess, MORGAN, han alcanzado todavía mayores cotas de inspiración y compenetración. Sus canciones desprenden magia, y el disco les lleva mucho más allá. Siempre reconocibles, siempre en continuo movimiento…