‘Queremos posicionarnos con nuestra propia estrategia turística’ Miguel Romero, alcalde de San Juan

Para conocer mejor como destino turístico San Juan, la capital de Puerto Rico tuvimos la posibilidad de hablar con su alcalde, Miguel Romero Lugo, que comenzó su trayectoria política en 2009, tras ejercer algunos años como abogado laboralista, y así nos lo cuenta el mismo…

‘Como abogado en mi práctica privada atendía casos laborales, asuntos que envolvían a trabajadores. En el año 2009 el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, me invita a ser parte de su gabinete como parte del Ministro de Trabajo. Ahí estuve sirviendo por tres años, luego me nombró Secretario de la Gobernación, que es la equivalencia acá como Ministro de la Presidencia. Esta estancia en servicios públicos despertó interés en medios políticos y estuve un tiempo que regresé al sector privado y en el año 2016 me presento como senador en una candidatura al Senado en Puerto Rico, paso por un proceso de primarias en el que salgo favorecido, después voy a una elección general y me posiciono como senador por el distrito de San Juan, presidiendo la comisión de gobierno del senado. Ya en 2020 gano las elecciones para llegar a la alcaldía de San Juan tras un proceso de primarias. Y en este año de 2024, que hay nuevas elecciones a las que me presento de nuevo para la alcaldía de San Juan’.

¿Qué destacaría de estos cuatro años como responsable del Ayuntamiento de San Juan?

Muchas cosas. En el ámbito local San Juan, como Puerto Rico, ha tenido unos retos de sus infraestructuras, la reparación de los daños causados por el huracán María, que ha sido un proceso complejo, difícil y tortuoso porque, primero, tienes un fenómeno atmosférico, un huracán categoría 4, que impacta al 100 por ciento de la población y al 100 por 100 del territorio de la isla, es decir que no hubo un solo lugar en la isla que no tuviese daños grandes. En Puerto Rico tuvimos un periodo extenso sin servicio de energía eléctrica y eso complicó la vida del puertorriqueño. Y comenzando la recuperación nos llega la pandemia. Si el huracán afectó a todo nuestro territorio, la pandemia le cambia la vida a la especie humana en todo el planeta. ¿Qué podíamos hacer para evitar el colapso de las instituciones, de las economías?.. y todo eso supuso un impacto significativo. Cuando yo entro a encargarme del ayuntamiento, prácticamente estamos en medio de todo eso. Y esos han sido los retos principales, que, gracias a Dios, los hemos podido ir superando, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer y estamos enfocados en lo que es la transformación de la ciudad. San Juan tiene un sinnúmero de fortalezas como capital, epicentro cultural de la isla, gubernamental, financiero...

En el año 2021 cumplimos 500 años de fundación, somos una de las primeras capitales que se fundaron en el hemisferio dentro del territorio norteamericano y con la celebración aprovechamos esa coyuntura para fortalecer los lazos culturales, económicos con España. Tuvimos la visita del Rey Felipe como figura principal de la celebración y en ese mes de enero del 2022 un encuentro empresarial en la ciudad capital que luego se transformó en una misión comercial aquí en España que ha tenido unos resultados magníficos y así conseguir que España sea ese puente, no solo para el turismo, sino también para crear negocios y vincular a España con Estados Unidos a través de Puerto Rico y en castellano...

Así que considero que ha sido un cuatrienio en el que hemos logrado aprovechar las oportunidades, que ha provocado la crisis. La crisis nos ha obligado a generar lo mejor de la inventiva no solo personal, sino también a nivel institucional, así que los hemos aprovechado al máximo.

Las próximas elecciones son en noviembre, si es reelegido como alcalde, ¿qué proyectos tiene previstos?

Yo me comprometí con el electorado a la transformación de la ciudad fundamentada en esas fortalezas que tenemos. Vamos a llevar el concepto de ciudad inteligente a otro nivel para mejorar y maximizar desde las oportunidades que nos da la informática, la tecnología, para darle una mejor experiencia al ciudadano. También me parece fundamental los aspectos que tienen que ver con seguridad, el tema de desarrollo económico, posicionarnos como una ciudad cuyo principal ofrecimiento sea un espacio para el desarrollo de lo que es la innovación, todo eso es importante para nosotros y así darle continuidad a estos proyectos de transformación. En estos momentos tenemos cerca de 185 proyectos de mejora de la infraestructura, desde mejoramiento en infraestructura vial a mejoramiento que genera seguridad vial, comunicaciones, transporte público… son áreas que estamos buscando promover y desarrollando proyectos puntuales. Le hemos sacado también muchas ventajas a la relación que tenemos con la Asociación de Ciudades Capitales de Iberoamérica que nos han ayudado a replicar modelos que se han puesto en macha en otras ciudades del mundo de modo exitoso, así que esto es parte del ofrecimiento que le estamos dando, pero también creemos mucho en la continuidad, si queremos la continuidad de las cosas buenas, la continuidad de esos proyectos que tenemos para San Juan para mi es fundamental para que logremos esa transformación; por ejemplo si hemos estado en FITUR es para posicionarnos con nuestra propia estrategia turística, nuestra propia estrategia de innovación, de desarrollo económico, y eso es lo que va a generar mayores frutos para el próximo periodo del año 2025 al 2028, que esperamos poder entregar una ciudad en una situación muy diferente a la que la encontramos, que ya se ha logrado en parte, pero también una ciudad que haya maximizado esa fortaleza y esté posicionada como una de la primerísimas ciudades como destino turístico, económico pero también como destino de inversión.

San Juan De Puerto Rico es una ciudad capital, de las pocas en el globo terráqueo, con playa

San Juan, tiene un centro con más de 500 años de antigüedad, con playas doradas, donde el viejo mundo se mezcla con la modernidad de la capital, se trata de una ciudad multifacética, una combinación perfecta de centro urbano moderno, playa y el reflejo de años de historia…

Pero desde el punto de vista turístico, su alcalde ¿qué destacaría de la ciudad?

Primero, San Juan tiene un sin número de amenidades, si se busca una ciudad capital con playa probablemente no va a encontrar más de seis en el globo terráqueo, San Juan De Puerto Rico es una de ellas. Tiene la gastronomía, la música, nuestras artes, uno de los mejores climas está ubicado en El Caribe, en nuestra ciudad, entretenimiento, cultura, historia, hay 500 años de historia que la gente le gusta disfrutar.

Hace 20 años estábamos enfocados en tener muchos resorts, hoy día eso es una parte, porque el turista busca aprender, busca mezclarse con el ciudadano, busca tener esa experiencia de que en su periodo de vacaciones conoció como viven los puertorriqueños y ese ofrecimiento se da desde ya en San Juan capital. Por ejemplo, Puerto Rico tiene las navidades más largas del mundo porque comienzan en la semana de acción de gracias, previo a diciembre, y terminan en enero con la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián que es un festival que se lleva a cabo en nuestro distrito histórico. Y este año pasado tuvimos record de asistencia con 750.000 asistentes en la ciudad, eso es el doble de la población de la isla y eso supone un impacto económico muy importante.

Según su opinión, ¿qué zona de la ciudad es la más recomendable para visitar?

Para el que no ha visitado San Juan, llegar al Viejo San Juan es magia, ahí están las fortificaciones, y hay un lugar que es favorito del Rey que es el Castillo San Felipe del Morro, que fue declarado en 1983 como Patrimonio Universal por la Unesco, es una fortificación del año 1532, así que cuando la gente llega al Morro y ve esa fortificación que era la principal protección para entrar en la Bahía de San Juan es algo hermoso, y en San Juan está el Palacio de Santa Catalina que se conoce como La Fortaleza, la residencia oficial del Gobernador, data la más antigua que sigue en uso actualmente

Vamos a tener vuelos diarios con Iberia que es importante y ayuda muchísimo a la vinculación de España con Puerto Rico

San Juan está lleno de historia, nuestras calles adoquinadas… y esos son los lugares para comenzar a conocer, no tan solo San Juan, sino también Puerto Rico. El Viejo San Juan y la ciudad capital son la vitrina, el Windows Key, que dirían los norteamericanos, de lo que es Puerto Rico.

¿De qué países proceden los turistas que llegan a San Juan?

Por el clima y la relación que tenemos con EEUU, muchos estadounidenses deciden pasar sus vacaciones en el periodo más frio para ellos en la calidad de San Juan, así que principalmente mucho turista norteamericano, pero también de barcos cruceros, para nosotros este es un mercado importante

¿Y el mercado español?

También, porque una de las cosas que estamos haciendo con Iberia es la frecuencia de vuelo, lo que comenzaron hace unos años con dos vuelos semanales a San Juan, en temporada alta y en ocasiones tres, y ahora vamos a tener vuelos diarios, que es importante y ayuda muchísimo a la vinculación de España con Puerto Rico. Cuando el Rey estuvo en la visita, uno de los pabellones que visitó fue el de Puerto Rico y esa parada no fue tan solo porque estuvo con nosotros celebrando los 500 años, sino también por el posicionamiento de Puerto Rico en FITUR que hemos tenido una presencia mayor con un pabellón más grande y además este pabellón de San Juan de Puerto Rico, así que nos posicionamos con los españoles e intentamos maximizar este vínculo que existe entre España y Puerto Rico.

Y una última curiosidad ¿qué supone la música para Puerto Rico?

La música es un referente, desde el género de la salsa hasta lo que es nuestra música autóctona como es la la bomba, los géneros urbanos que se han desarrollado y aquí en España están locos con cantantes como Bad Bunny, Eladio Carrión, Daddy Yankee que son exponentes de nuestra cultura también, esos géneros urbanos que han tenido más presencia y que nos identifica. En el año 2019 tuvimos la canción Despacito de Luis Fonsi, que recorrió España y que fue la canción más escuchada ese año en el mundo entero, y el video se filmó en el Viejo San Juan, en la Comunidad de La Perla y eso hace que muchos visitantes cuando van a San Juan quieran visitar la zona tan vistosa donde se grabó Despacito…