Juan Carlos Rubio: “Creo que hay una puerta abierta para hacer musicales españoles”

Juan Carlos Rubio ha presentado en Madrid, tras una exitosa gira por distintas ciudades españolas, la comedia musical “EL NOVIO DE ESPAÑA” en el Teatro La Latina…

Hemos conseguido sacar adelante esta obra con mucho trabajo y mucha ilusión. – nos comenta este director que, como afirma en su web: “Adoro contar historias, en cine, en teatro, en televisión…”

Y es que ‘El Novio de España’…

Es la segunda parte de una trilogía que arrancamos con EN TIERRA EXTRAÑA hace dos años y medio ya, y en aquel momento la historia la situábamos en la guerra civil, en el arranque de esa guerra, y los protagonistas eran Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de león.

Hablábamos de la locura que fue aquella contienda en el arranque de esa dictadura y en esta obra, por continuar en ese repaso de los 40 años del franquismo en ese momento de la historia de España hemos saltado a 1952, un momento fundamental para el exilio, porque se dieron cuenta los exiliados de que Franco se iba a quedar y que los aliados no iban ayudar a España, Franco no se iría del poder. Es más muchos países y organismos internacionales abrían embajadas y todo se relajó y había que tomar decisiones.

Hubo gente que quiso volver y gente que no y en la historia personal de Luis Mariano confluían esas dos líneas, sin embargo su identidad, su orientación sexual, oculta en aquel momento, por esa lógica absurda de la historia que hacía que uno no podía ser uno mismo, y al mismo tiempo ser hijo de exiliados que no podían volver a España. Por eso me pareció que era el personaje, junto a Carmen Sevilla que podría ayudar a poder hablar de ese momento de la historia en esta segunda parte de la trilogía…

Juan Carlos Rubio tenía muy claro, cuando hizo “En tierra extraña” que esto iba a ser una trilogía y que la tercera parte…

Es la transición, el fin de la dictadura y el inicio de una nueva realidad por la que debemos luchar para que podamos ser libres, ni un paso atrás, que ha costado muchas vidas y mucho dolor para llegar hasta donde hemos llegado, y hay que respetar a todo el mundo, y es eso, respetar y que cada uno viva su vida como quiera vivirla.

Hasta ahora esa trilogía es en clave de musical, ¿se puede hablar de musicales españoles?

Creo que hay una puerta abierta de musicales españoles, que el público cada vez va a demandar más y a disfrutar más, con todo mi cariño a los musicales americanos que me parecen fantásticos, pero no somos anglosajones y estas historias al final, nuestro humor y nuestra manera de encarar las cosas es otra y creo que por ahí hay un camino muy interesante. Además nosotros usamos temas ya existentes, tenemos un patrimonio increíble, y los musicales nuevos que están componiendo músicas nuevas también fabulosas, por eso creo que es una puerta que cada vez va a ser más grande.

Desde luego porque ‘En tierra extraña’ era muy emocionante y fue un éxito …

Sí, y hace que el público se conmueva y aquella historia en concreto conmovía muchísimo…

Pero ya se terminó su recorrido…

Sí, terminó el año pasado en el Teatro Calderón, allí ya se cerró esa producción.

“El novio de España” ya viene girado

Sí, arrancamos en año pasado en noviembre en Gijón…

¿Cómo responde el público?

Fabuloso, pero no es mérito mío, contamos con todo el equipazo creativo, con Julio Awad, que ya estuvo conmigo en la primera entrega, luces,a vestuario, todos…

¿Cómo llegas a elegir a los protagonistas de El Novio de España?

Para el papel de Carmen Sevilla hicimos unas audiciones grandes porque necesitábamos una Carmen Sevilla muy joven, con mucha luz, alguien que pudiese cantar, bailar, andaluza, alguien que tuviera todos esos ingredientes a su alrededor.

Hubo muy buen nivel, unas chicas fantásticas, pero llegó Carmen Raygon y nos trajo un foco en la cabeza, aparte de que tiene una historia personal, su abuelo admiraba a Carmen Sevilla, a ella de pequeña la llamaban Carmen de España en su casa, creo que es un círculo que se cierra, y era un personaje complicado, pero buscamos y encontramos. El resto, conocía a Didac, es un gran cantante, actor y músico, un gran pianista; Cristian Escuredo es un habitual en musicales y Carmen Morales, que ya había visto muchos cosas de ella, y estaba deseando trabajar con ella…

Eso te iba a comentar, has recuperado a Carmen Morales…

Carmen nunca se debería haber ido y ahora ha vuelto y es una actriz deslumbrante…

Y canta…

Tres canciones y muy bien cantadas… viene de familia… -dice Juan Carlos entre sonrisas – ya le viene de familia, en el ADN.

Una vez que termines esta trilogía, que será para dentro de un par de años…

Como mínimo…

¿Tienes pensado seguir con los musicales?

Ya tengo hechos algunos musicales anteriormente, como “Miguel de Molina al desnudo” ya hace más de diez años, con Ángel Ruiz, que fue otro gran éxito, el año que viene voy a hacer otro musical, que no tiene nada que ver con esta trilogía, pero es un género fabuloso, porque un musical te permite tocar todos los palos, interpretación, canto, baile que creo que es una experiencia brutal para el espectador que puede venir a disfrutar una experiencia como esta…

Creo que el problema de los musicales es el precio…

Sonríe – No éste, éste viene a precio de teatro y además hay muchas ofertas… En las cuatro semanas que va a estar aquí, el espectador que quiera venir le va a costar lo que un menú, lo que cuesta un menú hoy en día, así que en nuestro caso eso no es un problema.

¿El escenario es una réplica del de la película Violetas Imperiales?

No, el escenario es una fantasía en torno al set de la taberna de la película, luego gira y se convierte en una pantalla de No-Do, luego gira y se convierte en una granja… es una escenografía maravillosa que han hecho Curt Allen y Leticia Gañán, que son colaboradores habituales en mis obras y creo que han sabido captar la esencia del cartón piedra de esos estudios CEA que es donde se estaba rodando la película.

Hay una voz en off que es el NO-DO

Así es, el NO-DO, y lo hace Chema Noci, que es un actor maravilloso y lo hace que parece de verdad el NO-DO

Por último, qué dices al público para que venga a ver ‘El Novio de España’

Que no se la pierda, porque sabemos que la gente que viene a verlo sale verdaderamente conmovida y con ganas de vivir, que es una cosa importante en estos tiempos que nos ha tocado vivir.