En China: Ages of Splendor. A History of Spain in the Museo del Prado

Esta exposición pretende mostrar la excelencia y singularidad de las colecciones del Prado considerando también aquellas obras que demuestran el interés del arte europeo por las diferentes culturas de Asia, en especial de China, desde el siglo XVI hasta el XIX.

Producida por Shanghái Lujiazui Development (Group) Company Limited y coorganizada por el Museo Nacional del Prado y el Museum of Art Pudong, con el apoyo de la Embajada de España en China, la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghai y Turespaña, la exposición “Ages of Splendor. A History of Spain in the Museo del Prado” representará para el público chino, durante más de cuatro meses, del 23 abril al 1 septiembre, una oportunidad sin precedentes de disfrutar en Shanghái de una selección de 69 obras conservadas en el Museo Nacional del Prado, entre ellas 3 Grecos, 4 Velázquez, 6 Rubens y 8 Goyas.

La exposición, articulada en torno a diferentes relatos, ofrece discursos complementarios. A través de las once salas, el visitante podrá conocer la evolución social y política de España durante más de cuatrocientos años, desde el reinado de Carlos V hasta los inicios del siglo XX, gracias también a los diferentes recursos didácticos, como líneas del tiempo y árboles genealógicos.

También se presta especial atención al desarrollo de determinados géneros como la mitología, el bodegón y la pintura religiosa, cada uno de los cuales ocupa salas específicas, destacando la dedicada al desnudo, que evoca la Sala Reservada que existió en el Prado durante sus primeras décadas de andadura.

Esta muestra se completa con el préstamo de la Mona Lisa, en una sección especial denominada In Focus: esta presentación permite conocer la historia del cuadro desde el siglo XVIII –cuando se encontraba en las Colecciones Reales- hasta su restauración en el Prado en 2011. Su préstamo se suma al de las otras 69 pinturas y se completará con 3 obras sobre papel -también del Museo- que muestran el estado de la Mona Lisa antes de 2011.