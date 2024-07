Julian Marley & The Uprising encabeza el cartel del ReggaeMad Fest 2024

jueves 11 de julio de 2024 , 06:49h

El gran festival de reggae de Madrid tendrá lugar en el Autocine de Madrid el martes 23 de julio y sumará a Emeterians and Forward Ever Band, Payoh Soul Rebel & The Rootskank, Luv Messenger y Unity Sound.

El reggae vuelve a Madrid con ReggaeMad Fest 2024.

El festival tendrá lugar en el Autocine de Madrid el próximo martes 23 de julio desde las 18:30h de la tarde. Su cartel está encabezado por uno de los máximos exponentes de la escena reggae actual: Julian Marley & The Uprising, banda del hijo del icónico Bob Marley. Junto a él, Emeterians and Forward Ever Band, como una de las mayores realidades del género a nivel europeo, y Payoh Soul Rebel & The Rootskank, uno de los proyectos de música afroamericana más punteros de España. Completan la alineación el DJ Luv Messenger y el colectivo Unity Sound. No dejes pasar esta fiesta de música en vivo dedicada al reggae, compra aquí tu entrada desde 26€ y disfruta en directo de:

Julian Marley & The Uprising

Julian Marley es cantante, músico, compositor y productor de reggae. También conocido por ser un gran filántropo y humanista de nacionalidad jamaiquina-británica, hijo de Bob Marley y Lucy Pounder. Julián ha ganado el premio Grammy 2024 en la categoría Mejor álbum de Reggae con el álbum Colours of Royal y sigue los pasos de su padre, ya que es un rastafari devoto que usa su música para inspirar su vida y espiritualidad.

Lanzó su primer álbum en solitario, Lion in the Morning en 1996, embarcándose en una gira mundial. Su segundo álbum, A Time And Place, fue lanzado en 2003. Su tercer álbum, Awake vio la luz en 2009 y le valió la nominación para un premio Grammy en la categoría Mejor álbum de Reggae. En 2023, Julian Marley publica su cuarto álbum Colors of Royal, álbum que estará presentando en el ReggaeMad Fest en una oportunidad única para conocer a uno de los grandes maestros del reggae actual.

Emeterians and Forward Ever Band

Emeterians es una de las bandas con el sonidos más fresco y clásico de Europa. Con seis discos a sus espaldas, han tocado y colaborado con grandes artistas internacionales como The Wailers, Ky-mani Marley, Clinton Fearon, Luciano, Ethana, Aswad, Steel Pulse, Alpha Blondy, y con artistas nacionales de la talla de Macaco, Green Valley o Morodo. Brother Wildman, Sistah Maryjane y Maga Lion forman Emeterians en primavera de 2004. Desde Madrid empiezan el camino inusual de compartir voz principal y armonías vocales, poseyendo cada cantante cualidades únicas que definen sus canciones. El reggae refleja sus verdaderas creencias y se alinea con su espíritu. A través de una combinación de estilos, Early Reggae, Roots Reggae, Dub y Revival, generan un sabor original a Jamaica.

Payoh Soul Rebel & The Rootskank

Desde Sam Cooke a Otis Redding, pasando por Bob Marley y Alton Ellis, la herencia vocal de Payoh Soul Rebel ha estado presente en producciones de reggae, soul o jazz. Por citar solo algunos artistas con los que ha trabajado, de una lista interminable, cabe mencionar a Dave Barker, Stephen Wright, A.J. Franklin, Earl Appleton, Winston Francis, Ales Cesarini, Bass Culture Players o Downtown Beat. Su prolífica carrera da fe de la capacidad para invocar a los ancestros del soul, pellizcando el alma con cada nota de su texturizada voz. The Rootskank, la banda que secunda a Payoh Soul Rebel sobre el escenario, nacida como extensión de los madrileños Blueskank, es ya una de las backing bands más activas y respetadas por su capacidad para arropar y llevar a su máximo potencial a los artistas.

Luv Messenger

Con más de 15 años en activo a nivel nacional e internacional, Luv Messenger es un DJ polifacético especializado en dancehall y la cultura de Jamaica con gran repertorio en otros géneros como new roots, rocksteady, ska y todos los sonidos caribeños. Un gran showman, presentador de diversos festivales, eventos y competiciones. En 2018 fundó la New Level, considerada la mejor fiesta de dancehall de España.

Unity Sound

Unity Sound es un colectivo dedicado a la difusión de la música jamaicana, creado por Jah Williams a principios del año 2002 en Madrid, al que después se unen Copito y Jahmba. Con más de 800 shows a la espalda, han recorrido prácticamente todo el panorama nacional, llegando a actuar en varias ocasiones en Panamá, Costa Rica, Colombia, Alemania, Portugal, Suiza o Italia. Además, Williams ha ejercido de dj en las giras de diferentes artistas nacionales como Morodo, Ganjahr Family o Little Pepe. Unity Sound garantiza un show enérgico, cargado de new releases, anthems y dubplates.